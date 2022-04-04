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  • أضئ الطريق أمامك مع مصباح LED أضئ الطريق أمامك مع مصباح LED أضئ الطريق أمامك مع مصباح LED

    Ultinon Pro3021 مصباح LED أنيق

    LUM11005U3021X2

    أضئ الطريق أمامك مع مصباح LED

    تم تصميم لمبات المصابيح الأمامية LED من Philips* لتوفير قيمة استثنائية، وإضاءة مريحة وأداء موثوق به. تعد هذه اللمبات الخيار المثالي للترقية من تقنية الهالوجين إلى LED، فهي مصممة لتدوم طويلاً ولتركيبها بسهولة.

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    Ultinon Pro3021 مصباح LED أنيق

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    أضئ الطريق أمامك مع مصباح LED

    ضوء LED أنيق وسهل التركيب

    • نوع المصباح: HB3/HB4
    • سطوع أفضل بنسبة تصل إلى 100%
    • ضوء أبيض بارد 6000 كلفن
    • ضمان لسنتين
    • عدد اللمبات: 2

    ضوء أبيض هادئ ذو جودة عالية

    للحصول على مظهر عصري بضوء أبيض هادئ، قم بترقية المصابيح الأمامية لسيارتك باستخدام لمبات Ultinon Pro3021 LED من Philips. تأتي هذه اللمبات الفائقة مزوّدة برقاقات LED قوية بحرارة لون تبلغ 6000 كلفن، وتم تصميمها لتوفير أعلى مستوى من الراحة أثناء القيادة. اكتشف العقبات بشكل أسرع واستمتع بالقيادة بثقة أكبر من دون إبهار مستخدمي الطرقات الآخرين. وتمتع بالأداء الفائق والأناقة مع لمبات Ultinon Pro3021 LED من Philips.

    لمبات تدوم طويلاً

    يتميز ضوء LED الأيمن بجودته العالية وبأنه يدوم وقتًا أطول. وتتمتع لمبات Ultinon Pro3021 من Philips بتصميم متين مع مبادل حراري بأداء عالٍ فعال يعمل على إبعاد الحرارة عن المكونات الحساسة في المصباح. وهو يدوم مدة تصل إلى 2000 ساعة، أي أكثر بمقدار أربع مرات من لمبات الهالوجين التي يحلّ محلّها***.

    سهولة التثبيت

    يشكّل حجم لمبة LED المحسَّن عاملاً أساسيًا لأن بعض الأجزاء البصرية قد يكون صغيرًا جدًا. وفي حين أن حلول LED المعدلة الأخرى في السوق قد تتضمن صندوق تشغيل خارجيًا، تأتي لمبات Ultinon Pro3021 LED من Philips مزوّدة بصندوق تشغيل مدمج، ما يجعل عملية التركيب أسرع وخالية من العناء. يتلاءم التصميم الصغير لهذه اللمبات مع مجموعة أوسع من طرازات السيارات ويمكن تركيبه بسهولة من قبل الميكانيكيين المتخصصين. قم بإجراء التغيير الذي تحتاج إليه! واتبع دليل الإرشادات المفصّلة هنا*** وقائمة التوافق البيانية هنا*****.

    سطوع أفضل بنسبة تصل إلى 100%*

    تقوم لمبات المصابيح الأمامية للسيارات Ultinon Pro3021 LED من Philips بتحسين رؤيتك بنسبة تصل إلى 100%*. في حين أن بعض لمبات LED الأخرى قد تخيّب الآمال، وذلك عادةً لأن مستوى الإضاءة الخاص بها باللومن أو سطوعها قد يكون أقل في الظروف الحقيقية، توفّر هذه اللمبات أداءً قويًا وضوءًا ذا جودة عالية. علاوة على ذلك، يسمح لك شعاعها المتجانس بالرؤية بوضوح أكبر من دون إبهار السائقين الآخرين، كما تضمن إنارتها العالية إخراج ضوء متّسق أمام السيارة. للحصول على شعاع أمامي جيد، من المهم وضع لمبات LED بطريقة صحيحة في وحدة المصباح الأمامي. لذا، لا تقم بتجاهل مواضع اللمبات، بل خُذ وقتك وقم بذلك بالشكل الصحيح.

    ترقيات بدون جهد

    قد تفرض بعض طرازات السيارات تحديات محددة للمبات المعدلة القائمة على تقنية LED. لذا، طوّرنا ملحقات ذكية من Philips مثل حلقات محوّل Philips ومحوّل CANBus ليتمكن السائقون من الترقية إلى تقنية LED في مجموعة مختارة أوسع من طرازات السيارات. تحقق مما إذا كنت بحاجة إلى ملحقات LED الاختيارية من Philips لضمان ملاءمة أفضل مع سيارتك. اطلع على مزيد من المعلومات حول الملحقات من Philips هنا*****.

    ضَع ثقتك في العلامة التجارية - جودة Philips الموثوق بها

    تشتهر أضواء السيارات المتطورة تقنيًا من Philips في مجال السيارات، وقد حافظت على سمعتها لأكثر من 100 سنة. تم تصميم منتجات السيارات العالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة، ما يؤدي إلى معايير إنتاج عالية بشكل مستمر.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      ضوء أبيض أنيق
      أبرز ما في المنتج
      ضوء LED ساطع وسهل التركيب

    • وصف المنتج

      تطبيق
      • شعاع مرتفع
      • شعاع منخفض
      • ضوء الضباب الأمامي
      القاعدة
      P20d/P22d
      التعيين
      المصابيح الأمامية LED-HL‏ [˜HIR2]
      تصديق ECE
      لا، الاستخدام على الطرقات الوعرة فقط
      النطاق
      Ultinon Pro3021
      التقنية
      LED
      نوع
      LED-HL‏ [~HB3/HB4]
      الملحقات المتوافقة
      محوّل CANbus (لخطأ في لوحة القيادة)، CANBus لإصلاح الأضواء (للوميض والإضاءة الخافتة)، حلقات المحوّل (لملاءمة مجموعة واسعة من مقابس لمبات الهالوجين الأصلية)

    • فترة الاستهلاك

      فترة الاستهلاك
      لغاية 2000 ساعة

    • خصائص الضوء

      لومن
      1800 (± 20%)
      حرارة اللون
      6000 كلفن

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية
      20  واط
      فولتية
      12 فولت و24 فولت، متوافقة مع السيارات والشاحنات

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      11005U3021X2
      رمز الطلب
      01790194

    • بيانات العلبة

      نوع العلبة
      X2
      EAN1
      8719018017901
      EAN3
      8719018017918

    • معلومات حول المنتج المغلف

      كمية الحزمة
      2
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      4 مجموعات/ 8 قطع
      الطول [سم]
      11,1 سم
      العرض [سم]
      5
      الارتفاع [سم]
      16
      الوزن الصافي لكل قطعة [غ]
      40
      الوزن الإجمالي لكل قطعة [غ]
      153

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      23.5  سم
      العرض
      16.8  سم
      الارتفاع
      15  سم
      الوزن الصافي لكل قطعة
      918  غ
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      1.003  كلغ

    Badge-D2C

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    • *مقارنةً بالمعيار القانوني الأدنى للمبات الهالوجين
    • ** تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام أضواء LED المعدّلة يمتثل للمتطلبات القانونية المحلية المطّبقة. لا يُسمح باستخدام المصابيح على الطرقات العامة
    • *** تفضّل بزيارة Philips.com/AutomotiveSupport لمزيد من التفاصيل
    • **** متوفّر على Philips.com/LEDcompatibility-check
    • ***** تفضّل بزيارة Philips.com/LED-bulbs
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