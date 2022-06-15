العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- مقبض Philips One من Sonicare
- رأس الفرشاة Philips One من Sonicare
- حقيبة سفر
HY1100/02
ارتقِ بعملية تنظيف أسنانك مع One
تنظف فرشاة One الكهربائية الجديدة أسنانك بشكل أفضل لتكون ابتسامتك لامعة وبيضاء أكثر. أينما تذهب، سترافقك فرشاة One هذه، فتصميمها الرفيع والخفيف الوزن وحقيبتها القابلة للحمل يجعلانها مثاليةً لك. ما هو لون فرشاة One الخاصة بك؟إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكنك النظر إلى One كأنها فرشاة أسنان يدوية تعمل بجهد وسرعة أكبر. بفضل 13000 اهتزاز دقيق بالدقيقة والشعيرات المحدّدة، يمكنك تنظيف أسنانك بلطف للحصول على ابتسامة أكثر بياضًا وإشراقًا.
تم تصميم فرشاة One للسفر لتتمكن من تنظيف أسنانك في أي مكان. وهي رفيعة وخفيفة الوزن وتتسع بسهولة في حقيبة السفر الصغيرة الحجم.
كلنا نحتاج إلى بعض التوجيه أحيانًا. تنبّهك فرشاة One كل 30 ثانية لتشجعك على الانتقال إلى الجزء التالي من فمك. ويعلمك التنبيه الأطول عند مرور دقيقتَين عندما بانتهاء عملية التنظيف.
اختر اللون الذي يتماشى مع أسلوبك، من لون ميامي إلى الأسود الليلي، والمانغو إلى الأخضر النعناعي. يمكنك المزج والمطابقة بين رأس الفرشاة والمقبض، للحصول على مزيج اللون الخاص بك.
نظّف أسنانك بواسطة One لمدة 90 يومًا باستخدام بطارية واحدة من نوع AAA. استمتع بابتسامة أكثر بياضًا وسطوعًا لمدة ثلاثة أشهر.
يوصي أطباء الأسنان بتغيير رأس فرشاة أسنانك كل ثلاثة أشهر للحصول على أفضل النتائج. وتأتي رؤوس فرشاة Philips One في مجموعة من الألوان الزاهية لكي تحدّث مظهرك مع رأس فرشاة جديد كل مرة.
المواصفات الفنية
التصميم واللون الخارجي
التوافق
العناصر المضمنة
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