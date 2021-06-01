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    Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 فرشاة أسنان قابلة لإعادة الشحن

    HX9992/21

    التصنيف الإجمالي / 5
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    عناية مخصصة لصحة أسنانك

    اختبر فرشاة الأسنان الكهربائية الأكثر تطورًا لدينا: فرشاة الأسنان Sonicare DiamondClean Prestige 9900 من Philips المزوّدة بتقنية SenseIQ. تعزز هذه الفرشاة تقنية الاهتزازات الصوتية التي أثبتت كفاءتها من خلال الذكاء والاستشعار والتكيّف لتوفير عناية مخصصة بالفم.

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    متوفر في:

    Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 فرشاة أسنان قابلة لإعادة الشحن

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    عناية مخصصة لصحة أسنانك

    تزيل بلطف كمية أكبر من البلاك لغاية 20 مرة*

    • SenseIQ
    • إزالة كمية أكبر من البلاك حتى 20 مرة*
    • لثة صحية أكثر بمقدار 15 مرة**
    • مستشعر الضغط المرئي
    • 5 أوضاع و3 مستويات قوة
    فعالّة أكثر بـ 20 مرة على البلاك*، لطيفة على اللثة

    فعالّة أكثر بـ 20 مرة على البلاك*، لطيفة على اللثة

    تختلف طريقة تنظيف الأسنان بين شخص وآخر، لذلك صممنا رأس الفرشاة هذا مزوّدًا بشعيرات متعددة الزوايا للحفاظ على عملية إزالة البلاك بغض النظر عن التقنية التي تعتمدها. يقدّم رأس الفرشاة المتكامل بحجم A3 أفضل عملية تنظيف لدينا ويزيل كمية أكبر من البلاك تصل إلى 20 مرة، ويعطيك لثة صحية أكثر بـ 15 مرة في ستة أسابيع، بالإضافة إلى إزالة البقع بنسبة أكبر تصل إلى 100% في أقل من يومين مقارنة بفرشاة أسنان يدوية.

    تقنية SenseIQ لتوفير تجربة مخصصة لك

    تقنية SenseIQ لتوفير تجربة مخصصة لك

    تساعد تقنية SenseIQ في تحقيق التوازن بين أسلوب تنظيف الأسنان واستشعار الضغط والحركة والتغطية حتى 100 مرة في الثانية في أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة. إذا قمت بالضغط أكثر من اللازم، فستتدخل فرشاة الأسنان وتضبط مستوى الشدة تلقائيًا، ما يساعد على حماية أسنانك ولثتك.

    Sonicare Fluid Action

    Sonicare Fluid Action

    تنظف فراشي الأسنان من Philips Sonicare الأسنان بلطف وفعالية وتعتني بأسنانك ولثتك مع 62000 حركة للشعيرات في الدقيقة. تدعم حركة Sonicare Fluid Action الشعيرات لتنظيف أسنانك عن طريق إدخال السائل بعمق بين الأسنان وعلى طول اللثة.

    ساعد في الحفاظ على صحة اللثة مع مستشعر الضغط

    ساعد في الحفاظ على صحة اللثة مع مستشعر الضغط

    تحتوي فرشاة Sonicare الكهربائية على حلقة ضوئية في قاعدتها تُنبهك بلطف إذا كنت تضغط بقوة زائدة. ما عليك سوى تخفيف الضغط عند إضاءتها للمساعدة في حماية لثتك.

    اختر تجربة التنظيف المثالية

    اختر تجربة التنظيف المثالية

    حسّن روتين العناية بالفم مع 15 إعدادًا لتنظيف الأسنان بالفرشاة. سواء أكنت تبحث عن تنظيف عميق أم تركيز معيّن، يمكنك الحصول على ما تريده مع فرشاة الأسنان الكهربائية هذه. اختر من بين خمسة أوضاع هي: Clean (تنظيف) وWhite+‎ (أبيض+) وGum Health (صحة اللثة) وDeep Clean (تنظيف عميق) وSensitive (الأسنان الحساسة)، واضبط الفرشاة على مستوى قوة واحد من بين ثلاثة مستويات للحصول على تنظيف مخصص. ما عليك سوى فتح التطبيق واختيار تفضيلاتك وترك فرشاة الأسنان تقوم بما تبقى.

    إرشادات مخصصة وملاحظات في الوقت الآني

    إرشادات مخصصة وملاحظات في الوقت الآني

    حقق أهدافك في صحة الفم باستخدام فرشاة Sonicare والتطبيق. يتكامل الاثنان بسلاسة لتقديم إرشاد فوري، توجيه مخصص، ورؤى مصممة خصيصًا لتحسين روتين تنظيف الأسنان لديك.تابع تقدمك وحسّن تقنيتك واحصل على ملاحظات مستمرة لتحقيق أقصى استفادة من كل عملية تنظيف. مع فرشاة أسنانك، لا يقوى عليك السوس. وفي الوقت نفسه، تحافظ المزامنة التلقائية على تحديث بيانات التنظيف في التطبيق حتى عندما لا تستخدمه خلال تنظيف الأسنان.

    مصممة للعناية بك بكل عناية

    مصممة للعناية بك بكل عناية

    من التصميم الأنيق إلى قاعدة الشحن المتطورة، قام مصممونا ومهندسونا المتخصصون بتصميم كل تفصيل في فرشاة الأسنان الكهربائية هذه بعناية فائقة. بالإضافة إلى ذلك، تمنحك حقيبة السفر مع ميزة الشحن إمكانية الحفاظ على روتين العناية بالفم حتى في أثناء التنقل.

    استمر في تنظيف أسنانك على أفضل نحو مع التذكير باستبدال رأس الفرشاة

    استمر في تنظيف أسنانك على أفضل نحو مع التذكير باستبدال رأس الفرشاة

    هل كنت تعلم أن رؤوس الفرشاة تصبح أقل فعالية بعد ثلاثة أشهر؟ يوصي أطباء الأسنان بتغيير رأس الفرشاة بانتظام، لذا تأتي رؤوس الفرشاة من Philips Sonicare مزوّدة بتذكير لاستبدال رؤوس فرشاة. وهي تتبّع وتيرة تنظيف الأسنان بالفرشاة والضغط الذي تقوم به، ثم تذكرك باستبدال رأس الفرشاة عندما يحين وقت الحصول على رأس جديد.

    بطارية تدوم لمدة 14 يومًا

    بطارية تدوم لمدة 14 يومًا

    استمتع بما يصل إلى 14 يومًا من التنظيف بالفرشاة بانتظام مع عملية شحن كامل واحدة، ما ينقلك إلى مستوى راحة عالٍ في روتين تنظيف الأسنان اليومي.

    المواصفات التقنية

    • درجات القوة

      مرتفع
      لتعزيز النظافة
      متوسط
      لتنظيف يومي
      منخفض
      للأسنان واللثة الحساسة

    • الطاقة

      مصدر الإمداد بالطاقة
      100-240 فولت

    • المواصفات الفنية

      البطارية
      قابلة للشحن
      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      14 يومًا
      استهلاك الطاقة
      وضع الاستعداد مع انطفاء شاشة العرض <‏0,06 واط
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      شمباني

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين
      دعم البرنامج
      تقدّم Philips تحديثات البرنامج ذات الصلة لمدة سنتَين بعد تاريخ الشراء.

    • التوافق

      تقنية Bluetooth اللاسلكية
      تطبيق Sonicare المتصل
      التوافق مع Android
      هواتف Android مزوّدة بتقنية Bluetooth 4.0 أو إصدار أحدث
      التوافق مع iOS
      هاتف iPhone مزود بتقنية Bluetooth 4.0 أو إصدار أحدث

    • سهولة الاستخدام

      مؤشر مستوى البطارية
      رمز مضيء يشير إلى فترة عمل البطارية
      توافق المقبض
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      المقبض
      تصميم أنيق وصغير
      المؤقت
      BrushPacer وSmartTimer

    • العناصر المضمنة

      المقبض
      DiamondClean Prestige 9900 (عدد 1)
      رؤوس الفرشاة
      • A3 متكامل (عدد 1)
      • T1 TongueCare+‎ (عدد 1)
      حقيبة للسفر
      حقيبة للسفر بتصميم أنيق مع ميزة شحن بواسطة USB (عدد 1)
      الشاحن
      قاعدة شحن مع حامل (عدد 1)

    • أداء التنظيف

      إزالة البلاك
      فعالية أفضل بـ 20 ضعفًا*
      لصحة اللثة
      لثة صحية أكثر حتى 15 مرة***
      التبييض
      إزالة كمية أكبر من البقع لغاية 100%***
      السرعة
      62000 حركة فرشاة/الدقيقة

    • الأوضاع

      التنظيف
      لتنظيف يومي استثنائي
      Deep Clean
      لتنظيف عميق ومنعش
      حساسة
      للأسنان واللثة الحساسة
      لصحة اللثة
      يدلك اللثة بلطف
      White+‎
      لإزالة البقع عن سطح الأسنان

    • تقنية المستشعر الذكي

      معلومات عن الضغط
      • تضيء الحلقة باللون الأرجواني
      • اهتزازات وصوت نبضي
      SenseIQ
      تضبط تنظيف الأسنان تلقائيًا استنادًا إلى الضغط والحركة
      تذكير بالاستبدال
      تتيح لك معرفة وقت استبدال رأس الفرشاة

    • تطبيق Sonicare

      التتبع وتقارير التقدم
      تتبّع عادات تنظيف الأسنان بالفرشاة والتحسينات مع الوقت مع بيانات عميقة ومعلومات معمقة مخصصة.
      إرشاد فوري في الوقت الآني باستخدام تقنية SenseIQ
      تلقَّ معلومات فورية حول الضغط والحركة والتغطية لتحسين أسلوب تنظيف الأسنان في أثناء التنظيف بالفرشاة.
      توجيه مخصص
      احصل على نصائح مخصصة حول تنظيف الأسنان بالفرشاة بالاستناد إلى أنماط التنظيف والعادات.

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    الآراء

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    • مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية
    • *في غضون 6 أسابيع مقابل فرشاة أسنان يدوية.
    • **في أقل من يومين مقابل فرشاة أسنان يدوية.
    • *** بالاستناد إلى فترَتي تنظيف لمدة دقيقتين يوميًا في الوضع القياسي
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