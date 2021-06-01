HX9992/21
عناية مخصصة لصحة أسنانك
اختبر فرشاة الأسنان الكهربائية الأكثر تطورًا لدينا: فرشاة الأسنان Sonicare DiamondClean Prestige 9900 من Philips المزوّدة بتقنية SenseIQ. تعزز هذه الفرشاة تقنية الاهتزازات الصوتية التي أثبتت كفاءتها من خلال الذكاء والاستشعار والتكيّف لتوفير عناية مخصصة بالفم.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تختلف طريقة تنظيف الأسنان بين شخص وآخر، لذلك صممنا رأس الفرشاة هذا مزوّدًا بشعيرات متعددة الزوايا للحفاظ على عملية إزالة البلاك بغض النظر عن التقنية التي تعتمدها. يقدّم رأس الفرشاة المتكامل بحجم A3 أفضل عملية تنظيف لدينا ويزيل كمية أكبر من البلاك تصل إلى 20 مرة، ويعطيك لثة صحية أكثر بـ 15 مرة في ستة أسابيع، بالإضافة إلى إزالة البقع بنسبة أكبر تصل إلى 100% في أقل من يومين مقارنة بفرشاة أسنان يدوية.
تساعد تقنية SenseIQ في تحقيق التوازن بين أسلوب تنظيف الأسنان واستشعار الضغط والحركة والتغطية حتى 100 مرة في الثانية في أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة. إذا قمت بالضغط أكثر من اللازم، فستتدخل فرشاة الأسنان وتضبط مستوى الشدة تلقائيًا، ما يساعد على حماية أسنانك ولثتك.
تنظف فراشي الأسنان من Philips Sonicare الأسنان بلطف وفعالية وتعتني بأسنانك ولثتك مع 62000 حركة للشعيرات في الدقيقة. تدعم حركة Sonicare Fluid Action الشعيرات لتنظيف أسنانك عن طريق إدخال السائل بعمق بين الأسنان وعلى طول اللثة.
تحتوي فرشاة Sonicare الكهربائية على حلقة ضوئية في قاعدتها تُنبهك بلطف إذا كنت تضغط بقوة زائدة. ما عليك سوى تخفيف الضغط عند إضاءتها للمساعدة في حماية لثتك.
حسّن روتين العناية بالفم مع 15 إعدادًا لتنظيف الأسنان بالفرشاة. سواء أكنت تبحث عن تنظيف عميق أم تركيز معيّن، يمكنك الحصول على ما تريده مع فرشاة الأسنان الكهربائية هذه. اختر من بين خمسة أوضاع هي: Clean (تنظيف) وWhite+ (أبيض+) وGum Health (صحة اللثة) وDeep Clean (تنظيف عميق) وSensitive (الأسنان الحساسة)، واضبط الفرشاة على مستوى قوة واحد من بين ثلاثة مستويات للحصول على تنظيف مخصص. ما عليك سوى فتح التطبيق واختيار تفضيلاتك وترك فرشاة الأسنان تقوم بما تبقى.
حقق أهدافك في صحة الفم باستخدام فرشاة Sonicare والتطبيق. يتكامل الاثنان بسلاسة لتقديم إرشاد فوري، توجيه مخصص، ورؤى مصممة خصيصًا لتحسين روتين تنظيف الأسنان لديك.تابع تقدمك وحسّن تقنيتك واحصل على ملاحظات مستمرة لتحقيق أقصى استفادة من كل عملية تنظيف. مع فرشاة أسنانك، لا يقوى عليك السوس. وفي الوقت نفسه، تحافظ المزامنة التلقائية على تحديث بيانات التنظيف في التطبيق حتى عندما لا تستخدمه خلال تنظيف الأسنان.
من التصميم الأنيق إلى قاعدة الشحن المتطورة، قام مصممونا ومهندسونا المتخصصون بتصميم كل تفصيل في فرشاة الأسنان الكهربائية هذه بعناية فائقة. بالإضافة إلى ذلك، تمنحك حقيبة السفر مع ميزة الشحن إمكانية الحفاظ على روتين العناية بالفم حتى في أثناء التنقل.
هل كنت تعلم أن رؤوس الفرشاة تصبح أقل فعالية بعد ثلاثة أشهر؟ يوصي أطباء الأسنان بتغيير رأس الفرشاة بانتظام، لذا تأتي رؤوس الفرشاة من Philips Sonicare مزوّدة بتذكير لاستبدال رؤوس فرشاة. وهي تتبّع وتيرة تنظيف الأسنان بالفرشاة والضغط الذي تقوم به، ثم تذكرك باستبدال رأس الفرشاة عندما يحين وقت الحصول على رأس جديد.
استمتع بما يصل إلى 14 يومًا من التنظيف بالفرشاة بانتظام مع عملية شحن كامل واحدة، ما ينقلك إلى مستوى راحة عالٍ في روتين تنظيف الأسنان اليومي.
درجات القوة
الطاقة
المواصفات الفنية
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
التوافق
سهولة الاستخدام
العناصر المضمنة
أداء التنظيف
الأوضاع
تقنية المستشعر الذكي
تطبيق Sonicare
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