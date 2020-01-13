HX9913/17
أسنان أكثر بياضًا وصحةً لمدى الحياة
أفضل عملية تبييض أسنان من Philips Sonicare باستخدام فرشاة الأسنان الكهربائية الأكثر أناقة بتقنية الاهتزازات الصوتية. ابدأ باستخدام Philips Sonicare.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يحتاج التنظيف العميق إلى نهج خاص ويأتي رأس الفرشاة C3 هذا مزوّدًا بشعيرات كثيفة وقاسية في وسطه على شكل خماسي الزوايا من أجل تبيض أسنانك وتلميعها وإزالة البقع بنسبة تصل إلى 100% في غضون ثلاثة أيام. يزيل أيضًا كمية بلاك أكبر بـ 10 أضعاف مقارنة بفرشاة الأسنان اليدوية.
تنظف فراشي الأسنان من Philips Sonicare الأسنان بلطف وفعالية وتعتني بأسنانك ولثتك مع 62000 حركة للشعيرات في الدقيقة. تدعم حركة Sonicare Fluid Action الشعيرات لتنظيف أسنانك عن طريق إدخال السائل بعمق بين الأسنان وعلى طول اللثة.
من السهل تنظيف الأسنان مع الضغط بقوة، لذا تم تزويد فرشاة الأسنان من Philips Sonicare هذه بمستشعر بصري ذكي لاكتشاف الضغط المفرط. إذا كنت تنظف أسنانك وتضغط بقوة، فسيعلمك المستشعر بذلك عن طريق إصدار اهتزازات لطيفة كتذكير بضرورة خفض الضغط من أجل المساعدة على الحفاظ على صحة اللثة.
حسّن روتين العناية بالفم مع 12 إعدادًا لتنظيف الأسنان بالفرشاة. سواء أكانت تبحث عن تنظيف عميق أم تركيز معيّن، يمكنك الحصول على ما تريد مع فرشاة الأسنان الكهربائية هذه. اختر من بين خمسة أوضاع هي: تنظيف وأبيض+ وصحة اللثة وتنظيف عميق+، واضبط الفرشاة على مستوى قوة واحد من بين ثلاثة مستويات للحصول على تنظيف مخصص.
حقق أهداف صحة الفم مع فرشاة الأسنان من Sonicare والتطبيق ذي الصلة. يمكن إقران الفرشاة بالتطبيق بسلاسة لتوفير إرشادات حول تنظيف الأسنان بالفرشاة وتلميحات وحيَل ومحتويات مخصصة لك. معًا، ستشكّلون قوة لا تُقهر.
من التصميم الرفيع إلى زجاجة الشحن الأنيقة، تم تصميم فرشاة الأسنان الكهربائية هذه مع إيلاء المهندسين والمصممين المتخصصين لدينا انتباه خاص للتفاصيل. علاوة على ذلك، تبقي حقيبة السفر والشحن فرشاة الأسنان مشحونة ومحمية أينما ذهبت.
هل كنت تعلم أن رؤوس الفرشاة تصبح أقل فعالية بعد ثلاثة أشهر؟ يوصي أطباء الأسنان بتغيير رأس الفرشاة بانتظام، لذا تأتي رؤوس الفرشاة من Philips Sonicare مزوّدة بتذكير لاستبدال رؤوس فرشاة. وهي تتبّع وتيرة تنظيف الأسنان بالفرشاة والضغط الذي تقوم به، ثم تذكرك باستبدال رأس الفرشاة عندما يحين وقت الحصول على رأس جديد.
استمتع بما يصل إلى 14 يومًا من التنظيف بالفرشاة بانتظام بعد عملية شحن واحدة، ما ينقلك إلى مستوى راحة عالٍ في روتين تنظيف الأسنان بالفرشاة.
درجات القوة
الطاقة
المواصفات الفنية
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
التوافق
سهولة الاستخدام
العناصر المضمنة
أداء التنظيف
الأوضاع
تقنية المستشعر الذكي
تطبيق Sonicare
دعم البرنامج
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.