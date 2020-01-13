اختر تجربة التنظيف المثالية

حسّن روتين العناية بالفم مع 12 إعدادًا لتنظيف الأسنان بالفرشاة. سواء أكانت تبحث عن تنظيف عميق أم تركيز معيّن، يمكنك الحصول على ما تريد مع فرشاة الأسنان الكهربائية هذه. اختر من بين خمسة أوضاع هي: تنظيف وأبيض+ وصحة اللثة وتنظيف عميق+، واضبط الفرشاة على مستوى قوة واحد من بين ثلاثة مستويات للحصول على تنظيف مخصص.