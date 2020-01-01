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    Philips Sonicare FlexCare فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6942/04

    التصنيف الإجمالي / 5
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    تكنولوجيا مبتكرة لتوفير نتائج أفضل. والآن ثمة طريقة مضمونة لتعزيز صحة الفم ألا وهيPhilips Sonicare FlexCare الجديدة التي تتلاءم مع احتياجاتك المتعلقة بالعناية بالفم.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare FlexCare فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

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    مع ميزات FlexCare

    • 3 أوضاع
    • رأسان للفرشاة
    مصمم ليتناسب مع الفم بشكل أفضل

    مصمم ليتناسب مع الفم بشكل أفضل

    من شأن تناسب حجم الخطوط المحيطة لرأس فرشاة ProResult ونطاق الشعيرات الأعرض وحركة الإزالة الأوسع توفير تغطية أفضل للأسنان.

    3 أوضاع مرنة للتنظيف بالفرشاة وبرنامجان للتنظيف مخصصان

    3 أوضاع مرنة للتنظيف بالفرشاة وبرنامجان للتنظيف مخصصان

    3 أوضاع مرنة للتنظيف بالفرشاة وبرنامجان للتنظيف مخصصان

    مؤقت Quadpacer بفواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق

    مؤقت Quadpacer بفواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق

    موقت بفواصل زمنية من 30 ثانية يشير إلى إتمام تنظيف ربع مساحة الفم في كل مرة وينبهك إلى مواصلة التنظيف لتحقيق عملية تنظيف متناسقة بشكل أكبر

    مؤقت لمدة دقيقتين لضمان وقت تنظيف الأسنان الموصى به

    مؤقت لمدة دقيقتين لضمان وقت تنظيف الأسنان الموصى به

    يساعد المؤقت لمدة دقيقتين الموجود على فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips على تخصيص وقت تنظيف الأسنان الموصى به من قبل أطباء الأسنان

    عناية سريعة: دورة تنظيف بالفرشاة لمدة دقيقة واحدة لتنظيف سريع

    دورة تنظيف بالفرشاة لمدة دقيقة واحدة في وضع التنظيف للحصول على تنظيف سريع.

    عناية قصوى: 3 دقائق لعناية روتينية مطولة

    3 دقائق لعناية روتينية مطولة.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      الفولتية
      110-220 فولت

    • المواصفات الفنية

      البطارية
      قابلة للشحن
      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      ما يصل إلى أسبوعين
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أبيض وأخضر

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      المقبض
      • تصميم مريح
      • مقبض مطاطي لسهولة الإمساك
      مؤشر مستوى البطارية
      يشير الضوء إلى حالة البطارية
      نظام رأس الفرشاة
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      وقت تنظيف الأسنان
      ما يصل إلى أسبوعين

    • العناصر المضمنة

      المقابض
      1 FlexCare
      رؤوس الفرشاة
      • 1 ProResults قياسي
      • 1 ProResults صغير
      الشاحن
      1

    • أداء التنظيف

      الفوائد الصحية
      تساعد في تحسين صحة اللثة
      الأداء
      إزالة حتى 83% من اللويحات السنية في المناطق التي يصعب الوصول إليها
      فوائد التبييض
      لتبييض الأسنان لغاية درجتَين
      المؤقت
      Quadpacer وSmarTimer
      السرعة
      تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة

    • الأوضاع

      التنظيف
      من أجل تنظيف يومي استثنائي
      التدليك
      تدليك منعش
      حساسة
      تنظيف لطيف على الأسنان واللثة
      وضعان لعادات التنظيف اليومية
      Go Care وMax Care

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