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Selected color
أسود رمادي
W2 Optimal White
رأسا فرشاة أسنان قياسيان مع تقنية الاهتزازات الصوتية
HX6062/96
HX6062/67
C3 Premium Plaque Defence
HX9042/17
C3 Premium Plaque Defense
HX9042/96
HX9062/96
HX9062/67
HX9062/17
HX6082/07
HX6062/07
HX6052/63
HX6052/07
HX6022/07
HX6021/05
HX6012/05
HX6011/05
HX6011/02
ProResults
HX6012/07
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