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Philips Sonicare ProtectiveClean 4300
فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

HX6800/44
HX680B

Selected color

أسود رمادي

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HX6800/44 Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية
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