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  • لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة

    Philips Sonicare HealthyWhite فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6711/02

    التصنيف الإجمالي / 5
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    لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة

    من منا لا يحب الابتسامة البيضاء البراقة. دَع أسنانك تشعّ بياضًا بشكل طبيعي. فقد أثبتت فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare HealthyWhite HX6711/02 قدرتها على إزالة البقع اليومية خلال أسبوعين فقط مع استخدام الوضع Clean & White (التنظيف والتبييض).

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare HealthyWhite فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

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    • إعدادان
    • رأس فرشاة واحد
    إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

    إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

    تتميّز فرشاة الأسنان الكهربائية Philips Sonicare بإجراء ديناميكي وفريد للوصول بلطف وفعالية إلى الأماكن العميقة بين الأسنان وعلى طول خط اللثة.

    مؤقت لمدة دقيقتين لضمان وقت تنظيف الأسنان الموصى به

    مؤقت لمدة دقيقتين لضمان وقت تنظيف الأسنان الموصى به

    يساعد المؤقت لمدة دقيقتين الموجود على فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips على تخصيص وقت تنظيف الأسنان الموصى به من قبل أطباء الأسنان

    مؤقت Quadpacer بفواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق

    مؤقت Quadpacer بفواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق

    موقت بفواصل زمنية من 30 ثانية يشير إلى إتمام تنظيف ربع مساحة الفم في كل مرة وينبهك إلى مواصلة التنظيف لتحقيق عملية تنظيف متناسقة بشكل أكبر

    برنامج سهل للمبتدئين للتأقلم مع تجربة Sonicare

    برنامج سهل للمبتدئين للتأقلم مع تجربة Sonicare

    تزيد الطاقة بلطف خلال أول 14 مرة استخدام للتأقلم مع تجربة فرشاة أسنان Philips Sonicare الكهربائية

    وضع التنظيف والتبييض: ثبتت قدرته على إزالة البقع

    وضع التنظيف والتبييض: ثبتت قدرته على إزالة البقع

    دقيقتان في وضع التنظيف، مع 30 ثانية إضافية في وضع التبييض للتركيز على الأسنان الأمامية التي يمكن رؤيتها. تزيل البقع اليومية، مثل بقع القهوة والشاي والتبغ وعصير العنب الأحمر. كذلك تبيّض الأسنان بدرجتين في غضون أسبوعَين فقط.*

    فرشاة الأسنان Sonicare من Philips تساعد على تبييض الأسنان

    فرشاة الأسنان Sonicare من Philips تساعد على تبييض الأسنان

    تساعد فرشاة الأسنان الكهربائية هذه Sonicare من Philips في إزالة البقع عن أسنانك وتخفيفها للاستمتاع بابتسامة أكثر إشراقًا.

    تزيل كمية من اللويحات السنية تصل إلى ضعفي الكمية التي تزيلها فرشاة الأسنان اليدوية

    تزيل كمية من اللويحات السنية تصل إلى ضعفي الكمية التي تزيلها فرشاة الأسنان اليدوية

    تزيل تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة كمية من اللويحات تصل إلى ضعفي الكمية التي تزيلها فرشاة الأسنان العادية.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      الفولتية
      110-220 فولت

    • المواصفات الفنية

      البطارية
      قابلة للشحن
      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      ما يصل إلى 3 أسابيع**
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أخضر بترولي

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      المقبض
      • تصميم مريح
      • مقبض مطاطي لسهولة الإمساك
      مؤشر مستوى البطارية
      يشير الضوء إلى حالة البطارية
      نظام رأس الفرشاة
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      وقت تنظيف الأسنان
      ما يصل إلى 3 أسابيع**

    • العناصر المضمنة

      المقابض
      1 HealthyWhite
      رؤوس الفرشاة
      1 ProResults قياسي
      الشاحن
      1

    • أداء التنظيف

      الأداء
      لإزالة ما يصل إلى 90% من البقع*
      الفوائد الصحية
      تساعد في تحسين صحة اللثة
      فوائد التبييض
      لتبييض الأسنان لغاية درجتَين
      السرعة
      تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
      المؤقت
      Quadpacer وSmarTimer

    • الأوضاع

      التنظيف
      من أجل تنظيف يومي استثنائي
      التنظيف والتبييض
      دقيقتان للتنظيف + 30 ثانية للتبييض

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    • *مستندة إلى فترتَي تنظيف لمدة دقيقتين يوميًا، في وضع التنظيف
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