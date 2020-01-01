HX6711/02
لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة
من منا لا يحب الابتسامة البيضاء البراقة. دَع أسنانك تشعّ بياضًا بشكل طبيعي. فقد أثبتت فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare HealthyWhite HX6711/02 قدرتها على إزالة البقع اليومية خلال أسبوعين فقط مع استخدام الوضع Clean & White (التنظيف والتبييض).إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميّز فرشاة الأسنان الكهربائية Philips Sonicare بإجراء ديناميكي وفريد للوصول بلطف وفعالية إلى الأماكن العميقة بين الأسنان وعلى طول خط اللثة.
يساعد المؤقت لمدة دقيقتين الموجود على فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips على تخصيص وقت تنظيف الأسنان الموصى به من قبل أطباء الأسنان
موقت بفواصل زمنية من 30 ثانية يشير إلى إتمام تنظيف ربع مساحة الفم في كل مرة وينبهك إلى مواصلة التنظيف لتحقيق عملية تنظيف متناسقة بشكل أكبر
تزيد الطاقة بلطف خلال أول 14 مرة استخدام للتأقلم مع تجربة فرشاة أسنان Philips Sonicare الكهربائية
دقيقتان في وضع التنظيف، مع 30 ثانية إضافية في وضع التبييض للتركيز على الأسنان الأمامية التي يمكن رؤيتها. تزيل البقع اليومية، مثل بقع القهوة والشاي والتبغ وعصير العنب الأحمر. كذلك تبيّض الأسنان بدرجتين في غضون أسبوعَين فقط.*
تساعد فرشاة الأسنان الكهربائية هذه Sonicare من Philips في إزالة البقع عن أسنانك وتخفيفها للاستمتاع بابتسامة أكثر إشراقًا.
تزيل تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة كمية من اللويحات تصل إلى ضعفي الكمية التي تزيلها فرشاة الأسنان العادية.
الطاقة
المواصفات الفنية
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
سهولة الاستخدام
العناصر المضمنة
أداء التنظيف
الأوضاع
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