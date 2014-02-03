HX6311/07
تحسّن طاقة الاهتزازات الصوتية تنظيف أسنان طفلك اليومي
إن Sonicare For Kids من Philips هي فرشاة أسنان كهربائية للأطفال بعمر 7 سنوات وما فوق. تسمح هذه الفرشاة بإزالة البلاك إلى أقصى حد، وتأتي مزوّدة بتقنية الاهتزازات الصوتية ومع ملصقات قابلة للتخصيص وأدوات تعليمية للمساعدة على جعل عملية تنظيف الأسنان بطريقة صحيحة مسلية لمدى الحياة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تشتمل فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips هذه على رأسان فرشاة بمقاسين مصممين خصيصًا لتنظيف الأسنان بلطف وحمايتها في مراحل النمو
لمساعدة الأطفال على تنظيف أسنانهم يوميًا بطريقة صحيحة وبسهولة تزيد فرشاة الأسنان الكهربائية هذه وقت تنظيف الأسنان تدريجيًا لمدة 90 يومًا حتى بلوغ مدة دقيقتين التي يوصي بها أطباء الأسنان بهدف ترسيخ العادات الصحية بشكل طبيعي.
مع وضعَي الطاقة المناسبّين للأطفال، توفر فرشاة الأسنان الكهربائية هذه طريقة التنظيف الصحيحة لمختلف الأعمار، من خلال الوضع المنخفض للأطفال الأصغر سنًا والوضع العالي للأطفال الأكبر سنًا.
تسمح للأطفال بإضافة لمستهم الفريدة إلى كل فرشاة.
تزيل فرشاة Sonicare للأطفال من Philips ما يصل إلى 75% من اللُويحة السنية مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية*
تصميم مريح لمساعدة الأطفال على تنظيف أسنانهم بمفردهم
تتميّز بإجراء فريد وديناميكي للوصول بلطف وفعالية إلى الأماكن العميقة بين الأسنان والتي تمتدّ على طول خط اللثة.
يفضل 91% من أطباء الأسنان فرشاة Sonicare For Kids من Philips لأولادهم**
تم تصميم رأس الفرشاة المطاطي في فرشاة الأسنان الكهربائية هذه للمساعدة على حماية الأسنان في طور النمو
يتيح تصميم المقبض المتين للأطفال تخزين الفرشاة في الوضع الرأسي، إلى جانب وضع معجون الأسنان أثناء الإمساك بالفرشاة في الوضع الأفقي.
الطاقة
المواصفات الفنية
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
سهولة الاستخدام
العناصر المضمنة
أداء التنظيف
الأوضاع
دعم البرنامج
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