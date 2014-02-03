مصطلحات البحث

AR
EN
  • تحسّن طاقة الاهتزازات الصوتية تنظيف أسنان طفلك اليومي تحسّن طاقة الاهتزازات الصوتية تنظيف أسنان طفلك اليومي تحسّن طاقة الاهتزازات الصوتية تنظيف أسنان طفلك اليومي

    Philips Sonicare For Kids فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6311/07

    تحسّن طاقة الاهتزازات الصوتية تنظيف أسنان طفلك اليومي

    إن Sonicare For Kids من Philips هي فرشاة أسنان كهربائية للأطفال بعمر 7 سنوات وما فوق. تسمح هذه الفرشاة بإزالة البلاك إلى أقصى حد، وتأتي مزوّدة بتقنية الاهتزازات الصوتية ومع ملصقات قابلة للتخصيص وأدوات تعليمية للمساعدة على جعل عملية تنظيف الأسنان بطريقة صحيحة مسلية لمدى الحياة.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare For Kids فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل Sonicare للأطفال

    تحسّن طاقة الاهتزازات الصوتية تنظيف أسنان طفلك اليومي

    فرشاة أسنان كهربائية للأطفال

    • إعدادان
    • رأس فرشاة واحد
    • 8 ملصقات
    يتوفر رأسا فرشاة بمقاسين

    يتوفر رأسا فرشاة بمقاسين

    تشتمل فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips هذه على رأسان فرشاة بمقاسين مصممين خصيصًا لتنظيف الأسنان بلطف وحمايتها في مراحل النمو

    يساعد KidTimer في زيادة وقت التنظيف بالفرشاة

    يساعد KidTimer في زيادة وقت التنظيف بالفرشاة

    لمساعدة الأطفال على تنظيف أسنانهم يوميًا بطريقة صحيحة وبسهولة تزيد فرشاة الأسنان الكهربائية هذه وقت تنظيف الأسنان تدريجيًا لمدة 90 يومًا حتى بلوغ مدة دقيقتين التي يوصي بها أطباء الأسنان بهدف ترسيخ العادات الصحية بشكل طبيعي.

    إعدادان للطاقة مناسبان للأطفال للتنظيف برفق وفعالية

    إعدادان للطاقة مناسبان للأطفال للتنظيف برفق وفعالية

    مع وضعَي الطاقة المناسبّين للأطفال، توفر فرشاة الأسنان الكهربائية هذه طريقة التنظيف الصحيحة لمختلف الأعمار، من خلال الوضع المنخفض للأطفال الأصغر سنًا والوضع العالي للأطفال الأكبر سنًا.

    ملصقات K3 مسلية وقابلة للتبديل لإضافة لمسة شخصية

    ملصقات K3 مسلية وقابلة للتبديل لإضافة لمسة شخصية

    تسمح للأطفال بإضافة لمستهم الفريدة إلى كل فرشاة.

    لإزالة كمية أكبر من اللُويحة السنية مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية للأطفال

    لإزالة كمية أكبر من اللُويحة السنية مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية للأطفال

    تزيل فرشاة Sonicare للأطفال من Philips ما يصل إلى 75% من اللُويحة السنية مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية*

    تصميم ذو مقابض متعددة للآباء والأطفال

    تصميم ذو مقابض متعددة للآباء والأطفال

    تصميم مريح لمساعدة الأطفال على تنظيف أسنانهم بمفردهم

    إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

    إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

    تتميّز بإجراء فريد وديناميكي للوصول بلطف وفعالية إلى الأماكن العميقة بين الأسنان والتي تمتدّ على طول خط اللثة.

    يفضلها أطباء الأسنان لأطفالهم

    يفضلها أطباء الأسنان لأطفالهم

    يفضل 91% من أطباء الأسنان فرشاة Sonicare For Kids من Philips لأولادهم**

    رأس فرشاة مطاطي مصمم لحماية أسنان الصغار

    رأس فرشاة مطاطي مصمم لحماية أسنان الصغار

    تم تصميم رأس الفرشاة المطاطي في فرشاة الأسنان الكهربائية هذه للمساعدة على حماية الأسنان في طور النمو

    شكل مانع للانزلاق

    شكل مانع للانزلاق

    يتيح تصميم المقبض المتين للأطفال تخزين الفرشاة في الوضع الرأسي، إلى جانب وضع معجون الأسنان أثناء الإمساك بالفرشاة في الوضع الأفقي.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      الفولتية
      100-240 فولت

    • المواصفات الفنية

      البطارية
      قابلة للشحن
      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      ما يصل إلى 3 أسابيع**
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أزرق مخضرّ

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      شاشة العرض
      شاشة مضيئة
      مؤشر مستوى البطارية
      يشير الضوء إلى حالة البطارية
      نظام رأس الفرشاة
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      المقبض
      • تصميم مريح
      • مقبض مطاطي لسهولة الإمساك
      وقت تنظيف الأسنان
      ما يصل إلى 3 أسابيع**

    • العناصر المضمنة

      المقابض
      1 Sonicare للأطفال
      رؤوس الفرشاة
      1 Sonicare للأطفال قياسي
      الملصقات
      • 8 ملصقات للتخصيص
      • ملصقان إضافيان
      الشاحن
      1

    • أداء التنظيف

      الفوائد الصحية
      من أجل عادات صحية للعناية بصحة الفم
      الأداء
      فعالية أكثر بنسبة 75%*
      المؤقت
      KidTimer وQuadpacer
      السرعة
      تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة

    • الأوضاع

      إعدادات الطاقة
      2

    • دعم البرنامج

      تحديثات البرنامج
      تقدّم Philips تحديثات البرنامج ذات الصلة لمدة سنتَين بعد تاريخ الشراء.

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.
    Clippin

    العثور على قطعة بديلة أو ملحق

    الانتقال إلى القطع والملحقات

    ملحقات لهذا المنتج

    • Sonicare For Kids رأسا فرشاة أسنان قياسيان مع تقنية الاهتزازات الصوتية

      HX6042/33

    • Sonicare For Kids رأسا فرشاة أسنان قياسيان مع تقنية الاهتزازات الصوتية

      HX6041/11

    • Sonicare For Kids رأسا فرشاة أسنان صغيران بتقنية الاهتزازات الصوتية

      HX6031/11

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    • إزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 أضعاف مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية
    • في المناطق التي يصعب الوصول إليها
    • فرشاة Sonicare من Philips في استطلاع رأي في المنزل لأطباء الأسنان الأمريكيين الذين لديهم أطفالاً تتراوح أعمارهم ما بين 4 و10 سنوات
    • ** بالاستناد إلى فترتَين من تنظيف الأسنان لمدة دقيقتَين يوميًا
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.