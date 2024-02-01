HX4021/01
العناية الأساسية لصحة الأسنان واللثة
انتقل إلى استخدام فرشاة الأسنان الكهربائية بكل سهولة مع فرشاة الأسنان الأساسية Sonicare من Philips من السلسلة 2000. استمتع بإزالة كمية أكبر من البلاك لغاية 3 مرات مقارنة بفرشاة الأسنان اليدوية.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تأتي فرشاة الأسنان الكهربائية هذه مع رأس فرشاة Intercare. تساعد الشعيرات الطويلة للغاية في إزالة المزيد من البلاك من بين الأسنان وفي الأماكن التي يصعب الوصول إليها.
تنظف فراشي الأسنان من Philips Sonicare الأسنان بلطف وفعالية وتعتني بأسنانك ولثتك مع 31000 حركة للشعيرات. تدعم حركة Sonicare Fluid Action الشعيرات لتنظيف أسنانك عن طريق إدخال السائل بعمق بين الأسنان وعلى طول اللثة.
استمتع بتنظيف مريح مع إعدادَين للشدة. اختر بين المستوى المتوسط والمنخفض. ويمكنك الحصول على ما تريد، سواء كنت ترغب في مزيد من القوة أم تركيز مُحدد في أثناء التنظيف.
صُمم برنامج Sonicare Easy-Start تحديدًا لمن يستخدمون فرشاة الأسنان الكهربائية لأول مرة. يتيح لك البرنامج زيادة قوة التنظيف تدريجيًا وبلطف خلال أول 14 جلسة تنظيف.
استمتع بجلسة تنظيف مثالية مع مؤقتات التنظيف من Sonicare. كل 30 ثانية، سيُنبّهك جهاز BrushPacer لتنظيف منطقة جديدة. وبعد دقيقتين، سيُشير SmartTimer إلى اكتمال جلسة التنظيف.
استمتع بما يصل إلى 14 يومًا من التنظيف بالفرشاة بانتظام بعد عملية شحن واحدة كاملة، ما ينقلك إلى مستوى راحة عالٍ في روتين تنظيف الأسنان بالفرشاة.
درجات القوة
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الطاقة
المواصفات الفنية
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
سهولة الاستخدام
العناصر المضمنة
أداء التنظيف
الأوضاع
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