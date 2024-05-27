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  • لإزالة البلاك بنسبة تصل إلى 99,9% في المناطق التي يتم تنظيفها* لإزالة البلاك بنسبة تصل إلى 99,9% في المناطق التي يتم تنظيفها* لإزالة البلاك بنسبة تصل إلى 99,9% في المناطق التي يتم تنظيفها*

    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 2000 جهاز غسل الفم

    HX3822/11

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    لإزالة البلاك بنسبة تصل إلى 99,9% في المناطق التي يتم تنظيفها*

    تنظيف دقيق بدون مجهود بين الأسنان لتحسين صحة اللثة. يمكن ضبط القوة والدوران بزاوية 360 درجة لتتكيف مع احتياجات تنظيف البلاك وبقايا الطعام في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 2000 جهاز غسل الفم

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    لإزالة البلاك بنسبة تصل إلى 99,9% في المناطق التي يتم تنظيفها*

    تنظيف دقيق بين الأسنان

    قوية ولطيفة لتنظيف دقيق

    قوية ولطيفة لتنظيف دقيق

    مصممة لإزالة البلاك وبقايا الطعام حتى من المناطق التي يصعب الوصول إليها. حافظ على شعور النظافة في فمك من دون عناء استخدام خيط تنظيف الأسنان.

    تصميم صغير لاسلكي يجعل من التنظيف بالخيط عملية بسيطة

    تصميم صغير لاسلكي يجعل من التنظيف بالخيط عملية بسيطة

    تصميم صغير ومريح يوفر حلاً ملائمًا للتنظيف بالخيط يوميًا. يسمح لك المقبض اللاسلكي بحمل الفرشاة بسهولة والتنظيف بالخيط في أي مكان.

    تدوير بزاوية 360 درجة للبقع التي يصعب الوصول إليها

    تدوير بزاوية 360 درجة للبقع التي يصعب الوصول إليها

    يمكنك الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها باستخدام الفوهة التي تدور بزاوية 360 درجة، لتستطيع استخدام الجهاز في أي توجه تريده.

    3 إعدادات للقوة لتناسب احتياجاتك

    3 إعدادات للقوة لتناسب احتياجاتك

    اختر عملية التنظيف التي تناسب ابتسامتك، مع إعدادات قوة قابلة للضبط تتكيّف لراحتك وقوة التنظيف.

    خزان سعة 250 مل سهل التعبئة

    خزان سعة 250 مل سهل التعبئة

    خزان سعة 250 مل قادر على احتواء ما يكفي من المياه لعملية التنظيف لمدة 60 ثانية الموصى بها. ما عليك سوى لفه وإزالته أو استخدام باب التعبئة الجانبية لإعادة التعبئة بسهولة.

    شحن سريع وشامل باستخدام كابل USB-A إلى مقبس صغير

    شحن مريح باستخدام كابل USB-A إلى مقبس صغير. يمكنك تنظيف أسنانك حتى 14 يومًا بعد عملية شحن واحدة.

    المواصفات التقنية

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أبيض

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      المقبض
      تصميم مريح
      ملحق الفوهة
      تثبيت سهل للتشغيل وإيقاف التشغيل

    • الأداء

      التنظيف
      نظف الفم بالكامل في غضون 60-90 ثانية

    • العناصر المضمنة

      Power Flosser اللاسلكي
      1
      فوهة F1 Standard
      1
      كبل شحن USB
      1

    • الأوضاع

      التنظيف
      لتنظيف شامل كل يوم
      درجات القوة
      3

    • الفوائد الصحية

      إزالة البلاك
      لإزالة البلاك بنسبة تصل إلى 99,9% في المناطق التي يتم تنظيفها*

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