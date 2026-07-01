HS5980/15
حلاقة ناعمة ولطيفة على البشرة
صُمِّمت آلة حلاقة الرأس Head Shaver Pro من السلسلة 5000 من Philips لتمنحك حلاقة دقيقة ولطيفة على البشرة. ويتكيف الرأس المرن بزاوية 360 درجة مع شكل رأسك، بينما تضمن شفرات ComfortCut حلاقة دقيقة ومتساوية في كل الاتجاهات.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صُمِّمت آلة حلاقة الرأس Head Shaver Pro من Philips من السلسلة 5000 لتمنحك حلاقةً دقيقةً ومريحةً للبشرة. إنها الأداة المثالية لكل من يرغب في الحصول على مظهرٍ أنيق، والشعور بالثقة، والتعبير عن نفسه بحرية.
تدور وحدة الحلاقة المرنة بالكامل بزاوية 360 درجة لتتبع منحنيات الرأس، ما يضمن ملامسةً مثاليةً للبشرة حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها، مع تجنب الضغط المفرط الذي قد يسبب الانزعاج والتهيج.
احصل على حلاقة نظيفة ومريحة بفضل آلة الحلاقة هذه من Philips. تقوم شفرات ComfortCut الـ 36 في آلة الحلاقة الكهربائية بقصّ كل شعرة فوق مستوى البشرة مباشرةً للحصول على نتيجة ناعمة ومتساوية.
أمسك آلة الحلاقة بثقة بفضل التصميم المريح الذي يساعدك على إحكام قبضتك أثناء الحلاقة.
يرصد مستشعر PowerAdapt الديناميكي كثافة الشعر 125 مرةً في الثانية، ويُكيِّف قوة الحلاقة تلقائيًا للحصول على حلاقٍة من دون مجهود.
يحافظ على نظافة حلاقتك من دون ترك شعر مقصوص حول المغسلة.
اختر روتين الحلاقة الذي يناسبك. بفضل ميزة الحلاقة الرطبة والجافة، يمكنك الاختيار بين حلاقة جافة مريحة أو حلاقة رطبة منعشة. هذا ويمكنك الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة، حتى في أثناء الاستحمام.
استخدم آلة الحلاقة في المنزل أو في أثناء التنقل لمدة تصل إلى 60 دقيقة بعد شحنها لمدة ساعة واحدة، أي ما يعادل نحو 15 عملية حلاقة. لا تعمل آلة الحلاقة إلا عندما لا تكون قيد الشحن.
هل أنت في عجلة من أمرك؟ قم بتوصيل آلة الحلاقة بالطاقة لمدة 5 دقائق واحصل على ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة كاملة.
يمنع قفل السفر التشغيل غير المقصود في أثناء السفر. وتضمن ميزة قفل السفر بقاء آلة الحلاقة متوقفة عن التشغيل عند وضعها في حقيبتك.
صُمِّمت آلة الحلاقة لدينا لتمنحك أداءً أمثل. وتأتي بضمانٍ لمدة 5 سنوات**، لتستمتع بأعلى مستويات الموثوقية والأداء، حلاقة بعد حلاقة.
الملحقات
الطاقة
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الخدمة
سهولة الاستخدام
الملخّص
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