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تم إيقافه
HR7774/90
أداء ممتاز بلا عناء
يأتي جهاز تحضير الطعام المتطور هذا مزوّدًا ببعض التقنيات الأكثر تطورًا. إنه متعدد الاستخدامات بفضل 7 ملحقات يمكنها تنفيذ أكثر من 30 وظيفة بسهولة تامة.
1000 واط
مدمج 2 في 1
وعاء بسعة 3.4 ليتر
الملحقات، التي يمكن غسلها في غسالة الأطباق بأمان، عبارة عن أداة عجن لخلط المخيض والعجين الشديد، وسكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار. وتتضمن أيضًا قرصين معدنيين للتقطيع والبشر بحجم متوسط وصغير، وخفاقة مضادة للكسر سعة 1.51 لتر لخفق مختلف المكونات وسحقها وخفقها. وعصارة حمضيات لعصر الحمضيات، فضلاً عن أداة للخفق والخفق السريع وتحضير المخيض الخفيف القوام.
أنبوب تغذية كبير جدًا يستوعب حبات كاملة من الفواكه أو الخضار كي لا تضطر إلى تقطيعها بعد الآن.
يسمح الوعاء الكبير جدًا بتحضير أكبر كمية ممكنة دفعة واحدة: سعة 2 لتر من الحساء، وعجين بوزن 1.7 كجم، وبياض مستخرج من 7 بيضات.
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