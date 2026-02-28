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  • أداء ممتاز بلا عناء
  • أداء ممتاز بلا عناء
  • أداء ممتاز بلا عناء
  • أداء ممتاز بلا عناء
  • أداء ممتاز بلا عناء
  • أداء ممتاز بلا عناء
  • أداء ممتاز بلا عناء
  • أداء ممتاز بلا عناء
  • أداء ممتاز بلا عناء
  • أداء ممتاز بلا عناء
  • أداء ممتاز بلا عناء
  • أداء ممتاز بلا عناء
  • أداء ممتاز بلا عناء
  • أداء ممتاز بلا عناء
  • أداء ممتاز بلا عناء
  • أداء ممتاز بلا عناء
  • أداء ممتاز بلا عناء
  • أداء ممتاز بلا عناء
  • أداء ممتاز بلا عناء
  • أداء ممتاز بلا عناء
  • أداء ممتاز بلا عناء
  • أداء ممتاز بلا عناء
  • أداء ممتاز بلا عناء
  • أداء ممتاز بلا عناء

تم إيقافه

Pure Essentials Collectionمحضرة الطعام

HR7774/30

أداء ممتاز بلا عناء

يأتي جهاز تحضير الطعام المتطور هذا من Philips مزوّدًا ببعض التقنيات الأكثر تطورًا. إنه متعدد الاستخدامات بفضل 7 ملحقات يمكن استخدامها لتنفيذ أكثر من 30 وظيفة بسهولة تامة.

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جهاز فعال لتحضير الطعام مع أنبوب ووعاء بحجم أكبر

أداء ممتاز بلا عناء

  • 1000 واط

  • مدمج 2 في 1

  • وعاء بسعة 3.4 ليتر

7 ملحقات تؤدي أكثر من 30 وظيفة بسهولة

7 ملحقات تؤدي أكثر من 30 وظيفة بسهولة

الملحقات، التي يمكن غسلها في غسالة الأطباق بأمان، عبارة عن أداة عجن لخلط المخيض والعجين الشديد، وسكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار. وتتضمن أيضًا قرصين معدنيين للتقطيع والبشر بحجم متوسط وصغير، وخفاقة مضادة للكسر سعة 1.51 لتر لخفق مختلف المكونات وسحقها وخفقها. وعصارة حمضيات لعصر الحمضيات، فضلاً عن أداة للخفق والخفق السريع وتحضير المخيض الخفيف القوام.

شفرة قابلة للضبط لشرائح بعرض 1 إلى 7 مم

مع شفرة التقطيع القابلة للضبط، يمكنك تقطيع شرائح بسماكة تبدأ من 1 مم وتصل إلى 7 مم.

محرك بقوة 1000 واط

مع المحرك الفعال بقوة 1000 واط لجهاز تحضير الطعام هذا من Philips، يمكنك ضبط السرعة بدقة للحصول على النتيجة المرغوب فيها.

المواصفات التقنية

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