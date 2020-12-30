أداء ممتاز بلا عناء
يأتي جهاز تحضير الطعام المتطور هذا من Philips مزوّدًا ببعض التقنيات الأكثر تطورًا. إنه متعدد الاستخدامات بفضل 7 ملحقات يمكن استخدامها لتنفيذ أكثر من 30 وظيفة بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداء ممتاز بلا عناء
يأتي جهاز تحضير الطعام المتطور هذا من Philips مزوّدًا ببعض التقنيات الأكثر تطورًا. إنه متعدد الاستخدامات بفضل 7 ملحقات يمكن استخدامها لتنفيذ أكثر من 30 وظيفة بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات
أداء ممتاز بلا عناء
يأتي جهاز تحضير الطعام المتطور هذا من Philips مزوّدًا ببعض التقنيات الأكثر تطورًا. إنه متعدد الاستخدامات بفضل 7 ملحقات يمكن استخدامها لتنفيذ أكثر من 30 وظيفة بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداء ممتاز بلا عناء
يأتي جهاز تحضير الطعام المتطور هذا من Philips مزوّدًا ببعض التقنيات الأكثر تطورًا. إنه متعدد الاستخدامات بفضل 7 ملحقات يمكن استخدامها لتنفيذ أكثر من 30 وظيفة بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات
الملحقات، التي يمكن غسلها في غسالة الأطباق بأمان، عبارة عن أداة عجن لخلط المخيض والعجين الشديد، وسكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار. وتتضمن أيضًا قرصين معدنيين للتقطيع والبشر بحجم متوسط وصغير، وخفاقة مضادة للكسر سعة 1.51 لتر لخفق مختلف المكونات وسحقها وخفقها. وعصارة حمضيات لعصر الحمضيات، فضلاً عن أداة للخفق والخفق السريع وتحضير المخيض الخفيف القوام.
أنبوب تغذية كبير جدًا يستوعب حبات كاملة من الفواكه أو الخضار كي لا تضطر إلى تقطيعها بعد الآن.
يسمح الوعاء الكبير جدًا بتحضير أكبر كمية ممكنة دفعة واحدة: سعة 2 لتر من الحساء، وعجين بوزن 1.7 كجم، وبياض مستخرج من 7 بيضات.
تصميم صغير يلائم الخلاط أو الوعاء لتوفير مساحة على الطاولة
مع شفرة التقطيع القابلة للضبط، يمكنك تقطيع شرائح بسماكة تبدأ من 1 مم وتصل إلى 7 مم.
مع المحرك الفعال بقوة 1000 واط لجهاز تحضير الطعام هذا من Philips، يمكنك ضبط السرعة بدقة للحصول على النتيجة المرغوب فيها.
مواصفات التصميم
المواصفات العامة
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