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Pure Essentials Collection

محضرة الطعام

HR7774/30
التصنيف الإجمالي / 5
1 جائزة
  • أداء ممتاز بلا عناء أداء ممتاز بلا عناء أداء ممتاز بلا عناء
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    Pure Essentials Collection محضرة الطعام

    HR7774/30
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 جائزة

    أداء ممتاز بلا عناء

    يأتي جهاز تحضير الطعام المتطور هذا من Philips مزوّدًا ببعض التقنيات الأكثر تطورًا. إنه متعدد الاستخدامات بفضل 7 ملحقات يمكن استخدامها لتنفيذ أكثر من 30 وظيفة بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Pure Essentials Collection محضرة الطعام

    أداء ممتاز بلا عناء

    يأتي جهاز تحضير الطعام المتطور هذا من Philips مزوّدًا ببعض التقنيات الأكثر تطورًا. إنه متعدد الاستخدامات بفضل 7 ملحقات يمكن استخدامها لتنفيذ أكثر من 30 وظيفة بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    أداء ممتاز بلا عناء

    يأتي جهاز تحضير الطعام المتطور هذا من Philips مزوّدًا ببعض التقنيات الأكثر تطورًا. إنه متعدد الاستخدامات بفضل 7 ملحقات يمكن استخدامها لتنفيذ أكثر من 30 وظيفة بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Pure Essentials Collection محضرة الطعام

    أداء ممتاز بلا عناء

    يأتي جهاز تحضير الطعام المتطور هذا من Philips مزوّدًا ببعض التقنيات الأكثر تطورًا. إنه متعدد الاستخدامات بفضل 7 ملحقات يمكن استخدامها لتنفيذ أكثر من 30 وظيفة بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

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      جهاز فعال لتحضير الطعام مع أنبوب ووعاء بحجم أكبر

      • 1000 واط
      • مدمج 2 في 1
      • وعاء بسعة 3.4 ليتر
      7 ملحقات تؤدي أكثر من 30 وظيفة بسهولة

      7 ملحقات تؤدي أكثر من 30 وظيفة بسهولة

      الملحقات، التي يمكن غسلها في غسالة الأطباق بأمان، عبارة عن أداة عجن لخلط المخيض والعجين الشديد، وسكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار. وتتضمن أيضًا قرصين معدنيين للتقطيع والبشر بحجم متوسط وصغير، وخفاقة مضادة للكسر سعة 1.51 لتر لخفق مختلف المكونات وسحقها وخفقها. وعصارة حمضيات لعصر الحمضيات، فضلاً عن أداة للخفق والخفق السريع وتحضير المخيض الخفيف القوام.

      أنبوب تغذية كبير جداً يستوعب حبات كاملة من الفواكه أو الخضار

      أنبوب تغذية كبير جداً يستوعب حبات كاملة من الفواكه أو الخضار

      أنبوب تغذية كبير جدًا يستوعب حبات كاملة من الفواكه أو الخضار كي لا تضطر إلى تقطيعها بعد الآن.

      يستوعب ما يصل إلى 7 حصص في مرحلة واحدة مع وعاء بحجم XL

      يستوعب ما يصل إلى 7 حصص في مرحلة واحدة مع وعاء بحجم XL

      يسمح الوعاء الكبير جدًا بتحضير أكبر كمية ممكنة دفعة واحدة: سعة 2 لتر من الحساء، وعجين بوزن 1.7 كجم، وبياض مستخرج من 7 بيضات.

      تصميم 2 في 1 صغير يوفر المساحة

      تصميم 2 في 1 صغير يوفر المساحة

      تصميم صغير يلائم الخلاط أو الوعاء لتوفير مساحة على الطاولة

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      شفرة قابلة للضبط لشرائح بعرض 1 إلى 7 مم

      مع شفرة التقطيع القابلة للضبط، يمكنك تقطيع شرائح بسماكة تبدأ من 1 مم وتصل إلى 7 مم.

      محرك بقوة 1000 واط

      مع المحرك الفعال بقوة 1000 واط لجهاز تحضير الطعام هذا من Philips، يمكنك ضبط السرعة بدقة للحصول على النتيجة المرغوب فيها.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        الصين
        نعم
        الطاقة
        1000 W
        الفولتية
        220-240 V
        اللون (الألوان)
        باللون الأبيض
        سعة دورق الخفاقة
        1.5 L
        طول سلك الطاقة
        120 cm
        غطاء
        ABS
        التردد
        50-60 Hz
        أداة عجن
        للعجن العادي، العجن الثقيل، خلط العجين، خلط
        خفاقة
        أداة خفق مزدوجة للخفق والخفق السريع والخلط والاستحلاب
        سعة وعاء العجين
        1700 g
        السرعات
        سرعات متغيرة
        سعة الوعاء للمواد الجافة
        3.4 L
        سكين تقطيع من فولاذ لا يصدأ
        • فرم
        • خفق
        • خفق
        • تفتيت
        • تقطيع
        • لفّ
        • هرس
        • فرم
        السلامة
        لكشف الغطاء والوعاء، كابح ميكانيكي بسرعة 1.5 ثانية
        سعة وعاء الطحين
        1000 g
        سعة الوعاء للسوائل
        2 L
        مفتاح التحكم بالسرعة
        ألمنيوم غير لامع
        عصارة الحمضيات
        لعصر الحمضيات
        وعاء مع غطاء وخفاقة
        SAN
        كتيّب الوصفات
        نعم
        عدد القطع/الأقراص
        2
        أقراص، شفرة للتقطيع
        فولاذ مقاوم للصدأ
        أزرار بوظائف
        نبض، ثلج
        قرص برش قابل للقلب
        للبرش الخشن أو الناعم
        قرص تقطيع قابل للضبط
        لشرائح من الفاكهة والخضار بعرض 1 إلى 7 مم
        خفاقة مقاوم للكسر
        • خفق
        • سحق
        • تشكيل رغوة
        • طحن
        • صنع البوريه
        • مجانسة
        • تسييل
        • طحن
        • خفق
        • تحريك
        أداة للعجن، عصارة حمضيات
        PP
        دافع، دافع داخلي
        ABS, SAN
        حامل للسكين، خفاقة
        POM

      • المواصفات العامة

        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم

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