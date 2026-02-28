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تم إيقافه
HR7772/00
طهي مذهل بلا عناء
توفر محضرة الطعام من Philips حلاً متعدد الوظائف لكل مشاكل المطبخ. فمن شأن الملحقات ذات الترميز اللوني وإعدادات السرعة مساعدتك في مطابقة لون السرعة مع لون الملحق لضمان أفضل النتائج.
700 واط
مدمج 2 في 1
وعاء بسعة 3.4 ليتر
طابق لون السرعة مع لون الملحق للحصول على نتائج مثالية.
تشمل الملحقات، التي يمكن غسلها في الجلاية بأمان، أداة عجن لخلط المخيض والعجين السميك وسكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار وقرصين معدنيين للتقطيع والبشر بحجم متوسط وصغير وخلاط مضاد للكسر سعة 1,5 لتر لخلط مختلف المكونات وسحقها وتحريكها، بالإضافة إلى قرص استحلاب لتحضير الطعام كالقشدة المخفوقة والمايونيز.
بفضل محرك قوته 700 واط و3 إعدادات سرعة وزر نبضي، يمكنك اختيار السرعة المناسبة لتحقيق نتائج مثالية
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