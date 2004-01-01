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محضرة الطعام

HR7772/00
  • طهي مذهل بلا عناء طهي مذهل بلا عناء طهي مذهل بلا عناء
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    محضرة الطعام

    HR7772/00

    طهي مذهل بلا عناء

    توفر محضرة الطعام من Philips حلاً متعدد الوظائف لكل مشاكل المطبخ. فمن شأن الملحقات ذات الترميز اللوني وإعدادات السرعة مساعدتك في مطابقة لون السرعة مع لون الملحق لضمان أفضل النتائج.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    محضرة الطعام

    طهي مذهل بلا عناء

    توفر محضرة الطعام من Philips حلاً متعدد الوظائف لكل مشاكل المطبخ. فمن شأن الملحقات ذات الترميز اللوني وإعدادات السرعة مساعدتك في مطابقة لون السرعة مع لون الملحق لضمان أفضل النتائج.

    طهي مذهل بلا عناء

    توفر محضرة الطعام من Philips حلاً متعدد الوظائف لكل مشاكل المطبخ. فمن شأن الملحقات ذات الترميز اللوني وإعدادات السرعة مساعدتك في مطابقة لون السرعة مع لون الملحق لضمان أفضل النتائج.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    محضرة الطعام

    طهي مذهل بلا عناء

    توفر محضرة الطعام من Philips حلاً متعدد الوظائف لكل مشاكل المطبخ. فمن شأن الملحقات ذات الترميز اللوني وإعدادات السرعة مساعدتك في مطابقة لون السرعة مع لون الملحق لضمان أفضل النتائج.

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      جهاز تحضير الطعام مع رموز ملوّنة للطبخ

      • 700 واط
      • مدمج 2 في 1
      • وعاء بسعة 3.4 ليتر
      6 ملحقات لإنجاز أكثر من 30 وظيفة بسهولة تامة

      6 ملحقات لإنجاز أكثر من 30 وظيفة بسهولة تامة

      تشمل الملحقات، التي يمكن غسلها في الجلاية بأمان، أداة عجن لخلط المخيض والعجين السميك وسكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار وقرصين معدنيين للتقطيع والبشر بحجم متوسط وصغير وخلاط مضاد للكسر سعة 1,5 لتر لخلط مختلف المكونات وسحقها وتحريكها، بالإضافة إلى قرص استحلاب لتحضير الطعام كالقشدة المخفوقة والمايونيز.

      قاعدة ثابتة لا تتحرّك حتى أثناء العجن الثقيل

      قاعدة ثابتة لا تتحرّك حتى أثناء العجن الثقيل

      تأتي هذه القاعدة الثابتة مع قدم مقاومة للانزلاق تمنع تحركها، حتى عندما تستخدمها للإعدادات الصعبة كالعجن.

      يستوعب ما يصل إلى 7 حصص في مرحلة واحدة مع وعاء بحجم XL

      يستوعب ما يصل إلى 7 حصص في مرحلة واحدة مع وعاء بحجم XL

      يسمح الوعاء الكبير جدًا بتحضير أكبر كمية ممكنة دفعة واحدة: سعة 2 لتر من الحساء، وعجين بوزن 1.7 كجم، وبياض مستخرج من 7 بيضات.

      أنبوب تغذية كبير جداً يستوعب حبات كاملة من الفواكه أو الخضار

      أنبوب تغذية كبير جداً يستوعب حبات كاملة من الفواكه أو الخضار

      أنبوب تغذية كبير جدًا يستوعب حبات كاملة من الفواكه أو الخضار كي لا تضطر إلى تقطيعها بعد الآن.

      وصلات قارنة تناسب الشكل وأدوات تسهل التجميع

      وصلات قارنة تناسب الشكل وأدوات تسهل التجميع

      دورق مقاوم للكسر يتحمل الاستخدام الكثيف

      دورق مقاوم للكسر يتحمل الاستخدام الكثيف

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      ملحق مزود برموز ألوان ومزيج من إعدادات السرعة

      طابق لون السرعة مع لون الملحق للحصول على نتائج مثالية.

      3 إعدادت سرعة لمزيج مذهل بين إعدادات السرعة/الملحقات

      بفضل محرك قوته 700 واط و3 إعدادات سرعة وزر نبضي، يمكنك اختيار السرعة المناسبة لتحقيق نتائج مثالية

      محرك بقوة 700 واط لتحضير كميات كبيرة من الطعام والعجن الثقيل

      بفضل محرك قوته 700 واط و3 إعدادات سرعة وزر نبضي، يمكنك اختيار السرعة المناسبة لتحقيق نتائج مثالية

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        الصين
        نعم
        الفولتية
        220-240 V
        اللون (الألوان)
        أبيض لامع ولمسات رمادية داكنة وترميز لوني أنيق
        سعة دورق الخفاقة
        1.5 L
        طول سلك الطاقة
        120 cm
        غطاء
        ABS
        التردد
        50-60 Hz
        أداة عجن
        للعجن (الشديد) وخلط العجين والخفق
        خفاقة
        للخفق والخفق السريع والخلط والتحويل إلى مستحلب
        السرعات
        3 + نبضية
        سعة الوعاء للمواد الجافة
        3.4 L
        سكين تقطيع من فولاذ لا يصدأ
        • فرم
        • خفق
        • خفق
        • تفتيت
        • تقطيع
        • لفّ
        • هرس
        • فرم
        السلامة
        لكشف الغطاء والوعاء، كابح ميكانيكي بسرعة 1.5 ثانية
        سعة الوعاء للسوائل
        2 L
        مفتاح التحكم بالسرعة
        ABS
        عصارة الحمضيات
        لعصر الحمضيات
        وعاء مع غطاء وخفاقة
        SAN
        عدد القطع/الأقراص
        2
        أقراص، شفرة للتقطيع
        فولاذ مقاوم للصدأ
        أزرار بوظائف
        إعداد سرعة نبضي
        سعة وعاء العجين
        1700 g
        سعة وعاء الطحين
        1000 g
        خفاقة مقاوم للكسر
        • خفق
        • سحق
        • تشكيل رغوة
        • طحن
        • صنع البوريه
        • مجانسة
        • تسييل
        • طحن
        • خفق
        • تحريك
        أداة للعجن، عصارة حمضيات
        PP
        دافع، دافع داخلي
        ABS, SAN
        حامل للسكين، خفاقة
        POM

      • المواصفات العامة

        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم

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