6 ملحقات لإنجاز أكثر من 30 وظيفة بسهولة تامة

تشمل الملحقات، التي يمكن غسلها في الجلاية بأمان، أداة عجن لخلط المخيض والعجين السميك وسكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار وقرصين معدنيين للتقطيع والبشر بحجم متوسط وصغير وخلاط مضاد للكسر سعة 1,5 لتر لخلط مختلف المكونات وسحقها وتحريكها، بالإضافة إلى قرص استحلاب لتحضير الطعام كالقشدة المخفوقة والمايونيز.