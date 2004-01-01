طهي مذهل بلا عناء
توفر محضرة الطعام من Philips حلاً متعدد الوظائف لكل مشاكل المطبخ. فمن شأن الملحقات ذات الترميز اللوني وإعدادات السرعة مساعدتك في مطابقة لون السرعة مع لون الملحق لضمان أفضل النتائج.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
طهي مذهل بلا عناء
توفر محضرة الطعام من Philips حلاً متعدد الوظائف لكل مشاكل المطبخ. فمن شأن الملحقات ذات الترميز اللوني وإعدادات السرعة مساعدتك في مطابقة لون السرعة مع لون الملحق لضمان أفضل النتائج.
طهي مذهل بلا عناء
توفر محضرة الطعام من Philips حلاً متعدد الوظائف لكل مشاكل المطبخ. فمن شأن الملحقات ذات الترميز اللوني وإعدادات السرعة مساعدتك في مطابقة لون السرعة مع لون الملحق لضمان أفضل النتائج.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
طهي مذهل بلا عناء
توفر محضرة الطعام من Philips حلاً متعدد الوظائف لكل مشاكل المطبخ. فمن شأن الملحقات ذات الترميز اللوني وإعدادات السرعة مساعدتك في مطابقة لون السرعة مع لون الملحق لضمان أفضل النتائج.
تشمل الملحقات، التي يمكن غسلها في الجلاية بأمان، أداة عجن لخلط المخيض والعجين السميك وسكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار وقرصين معدنيين للتقطيع والبشر بحجم متوسط وصغير وخلاط مضاد للكسر سعة 1,5 لتر لخلط مختلف المكونات وسحقها وتحريكها، بالإضافة إلى قرص استحلاب لتحضير الطعام كالقشدة المخفوقة والمايونيز.
تأتي هذه القاعدة الثابتة مع قدم مقاومة للانزلاق تمنع تحركها، حتى عندما تستخدمها للإعدادات الصعبة كالعجن.
يسمح الوعاء الكبير جدًا بتحضير أكبر كمية ممكنة دفعة واحدة: سعة 2 لتر من الحساء، وعجين بوزن 1.7 كجم، وبياض مستخرج من 7 بيضات.
أنبوب تغذية كبير جدًا يستوعب حبات كاملة من الفواكه أو الخضار كي لا تضطر إلى تقطيعها بعد الآن.
طابق لون السرعة مع لون الملحق للحصول على نتائج مثالية.
بفضل محرك قوته 700 واط و3 إعدادات سرعة وزر نبضي، يمكنك اختيار السرعة المناسبة لتحقيق نتائج مثالية
بفضل محرك قوته 700 واط و3 إعدادات سرعة وزر نبضي، يمكنك اختيار السرعة المناسبة لتحقيق نتائج مثالية
المواصفات الفنية
المواصفات العامة
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