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  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء
  • طهي مذهل بلا عناء

تم إيقافه

محضرة الطعام

HR7772/00

طهي مذهل بلا عناء

توفر محضرة الطعام من Philips حلاً متعدد الوظائف لكل مشاكل المطبخ. فمن شأن الملحقات ذات الترميز اللوني وإعدادات السرعة مساعدتك في مطابقة لون السرعة مع لون الملحق لضمان أفضل النتائج.

عرض جميع المزايا

جهاز تحضير الطعام مع رموز ملوّنة للطبخ

طهي مذهل بلا عناء

  • 700 واط

  • مدمج 2 في 1

  • وعاء بسعة 3.4 ليتر

ملحق مزود برموز ألوان ومزيج من إعدادات السرعة

طابق لون السرعة مع لون الملحق للحصول على نتائج مثالية.

6 ملحقات لإنجاز أكثر من 30 وظيفة بسهولة تامة

6 ملحقات لإنجاز أكثر من 30 وظيفة بسهولة تامة

تشمل الملحقات، التي يمكن غسلها في الجلاية بأمان، أداة عجن لخلط المخيض والعجين السميك وسكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار وقرصين معدنيين للتقطيع والبشر بحجم متوسط وصغير وخلاط مضاد للكسر سعة 1,5 لتر لخلط مختلف المكونات وسحقها وتحريكها، بالإضافة إلى قرص استحلاب لتحضير الطعام كالقشدة المخفوقة والمايونيز.

3 إعدادت سرعة لمزيج مذهل بين إعدادات السرعة/الملحقات

بفضل محرك قوته 700 واط و3 إعدادات سرعة وزر نبضي، يمكنك اختيار السرعة المناسبة لتحقيق نتائج مثالية

المواصفات التقنية

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