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Viva Collection محضرة الطعام

HR7762/90
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
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    Viva Collection محضرة الطعام

    HR7762/90

    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    يتميز جهاز تحضير الطعام هذا من Philips بحجم صغير وإعداد 3 في 1 ووعاء سعة 2 لتر وخلاط ومطحنة. وهو يأتي أيضًا مع 4 أسطوانات من الفولاذ المقاوم للصدأ التي تتيح لك تحضير تشكيلة كبيرة من وصفاتك المفضلة. بالإضافة إلى ذلك فهو يتضمن مخزنًا للملحقات.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection محضرة الطعام

    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    يتميز جهاز تحضير الطعام هذا من Philips بحجم صغير وإعداد 3 في 1 ووعاء سعة 2 لتر وخلاط ومطحنة. وهو يأتي أيضًا مع 4 أسطوانات من الفولاذ المقاوم للصدأ التي تتيح لك تحضير تشكيلة كبيرة من وصفاتك المفضلة. بالإضافة إلى ذلك فهو يتضمن مخزنًا للملحقات.

    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    يتميز جهاز تحضير الطعام هذا من Philips بحجم صغير وإعداد 3 في 1 ووعاء سعة 2 لتر وخلاط ومطحنة. وهو يأتي أيضًا مع 4 أسطوانات من الفولاذ المقاوم للصدأ التي تتيح لك تحضير تشكيلة كبيرة من وصفاتك المفضلة. بالإضافة إلى ذلك فهو يتضمن مخزنًا للملحقات.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection محضرة الطعام

    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    يتميز جهاز تحضير الطعام هذا من Philips بحجم صغير وإعداد 3 في 1 ووعاء سعة 2 لتر وخلاط ومطحنة. وهو يأتي أيضًا مع 4 أسطوانات من الفولاذ المقاوم للصدأ التي تتيح لك تحضير تشكيلة كبيرة من وصفاتك المفضلة. بالإضافة إلى ذلك فهو يتضمن مخزنًا للملحقات.

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      تحضير قوالب الحلوى والغراتان والسلطات وأطباق أخرى في المنزل

      • 750 واط
      • مدمج 3 في 1
      • وعاء سعة 2 لتر
      • ملحقات للاستمتاع بأكثر من 28 وظيفة
      محرك بقوة 750 واط لتحضير الطعام بفعالية كبيرة

      محرك بقوة 750 واط لتحضير الطعام بفعالية كبيرة

      تتميز محضرة الطعام هذه من Philips بمحرك قوي وإعدادين للسرعة وتشغيل نبضي، مما يمنحك القوة والتحكم لتحضير كل وصفاتك المفضلة.

      تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

      تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

      تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!

      ملحقات تؤدي أكثر من 28 وظيفة بسهولة

      ملحقات تؤدي أكثر من 28 وظيفة بسهولة

      إن الملحقات القابلة للغسل في آلة غسل الصحون هي أداة العجن لخلط وعجن قوالب الحلوى والعجين. وتتضمن سكين تقطيع من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار، بالإضافة إلى عددٍ من الأقراص للتقطيع والبشر، وخفاقة مضادة للكسر سعة لتر واحد لخفق مختلف المكونات وسحقها وتحريكها. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن قرص التحويل إلى مستحلب لتحضير وصفات مثل القشدة المخفوقة والمايونيز، ومطحنة بفرّامة لطحن حبوب البن مثلاً

      لتحضير الطعام لما يصل إلى 5 أشخاص

      لتحضير الطعام لما يصل إلى 5 أشخاص

      يمكّنك الوعاء الكبير بسعة 2,1 ليترًا (سعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات) من خلط ما يصل إلى 5 حصص من الحساء دفعة واحدة.

      دورق مقاوم للكسر للاستخدام المكثّف

      دورق مقاوم للكسر للاستخدام المكثّف

      يتميّز الدورق المقاوم للكسر سعة 1,75 لتراً بسعة تشغيلية تبلغ لترًا واحدًا لتحضير لغاية 5 حصص من مشروب الفاكهة في مرة واحدة.

      وصلات قارنة تناسب الشكل وأدوات تسهل التجميع

      وصلات قارنة تناسب الشكل وأدوات تسهل التجميع

      تم تصميم جهاز تحضير الطعام من Philips ليكون سهل التجميع. إذ يمكن تركيب القطع سويًا بفضل تصميم الملحقات التي تتميّز بملاءمة التركيب بحسب الشكل.

      تخزين عملي للملحقات مضمن

      تخزين عملي للملحقات مضمن

      تحفظ علبة تخزين الملحقات كل محلقات أجهزة تحضير الطعام من Philips بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة. وتساعدك أيضًا في الحفاظ على جميع الملحقات الحادة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بعيدًا عن أي مصدر للضرر!

      ملحقات قابلة للغسل في الجلاية

      ملحقات قابلة للغسل في الجلاية

      كل ملحقات جهاز تحضير الطعام من Philips الموجودة داخل العبوة قابلة للغسل في غسالة الأطباق.

      أقراص من الفولاذ الذي لا يصدأ لتقطيع البطاطا المقلية وتقشيرها وبشرها

      أقراص من الفولاذ الذي لا يصدأ لتقطيع البطاطا المقلية وتقشيرها وبشرها

      تضمن الأقراص المصنوعة بالكامل من معدن الفولاذ المقاوم للصدأ تحضيرًا سريعًا بحيث لا تضطر لبذل جهد كبير في إعداد وجبات الطعام المنزلية

      2 إعدادان للسرعة وتشغيل نبضي لأكبر قدر من التحكم

      2 إعدادان للسرعة وتشغيل نبضي لأكبر قدر من التحكم

      للحصول على أفضل النتائج، استخدم إعداد السرعة المنخفضة (السرعة 1) لخفق القشدة والبيض وصنع أصناف المعجنات وعجين الخبز. وإعداد السرعة الأعلى (السرعة 2) مناسب لفرم البصل واللحم وخلط الحساء وعصائر الفاكهة، أو تقطيع الخضار أو إعداد شرائح منها أو بشرها أو تقشيرها.

      ملحق مزود برموز ألوان ومزيج من إعدادات السرعة

      طابق لون السرعة مع لون الملحق للحصول على نتائج مثالية.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        السرعات
        2 + نبضة
        الطاقة
        750 W
        الفولتية
        220-240 V
        اللون (الألوان)
        أسود
        التردد
        50-60 Hz
        علبة تخزين ملحقة
        نعم
        قرص للتحويل إلى مستحلب
        نعم
        قرص خاص بالبطاطس المقلية
        نعم
        قرص تحبيب
        نعم
        مطحنة
        نعم
        أداة عجن
        نعم
        السلامة
        لكشف الغطاء والوعاء، كابح ميكانيكي بسرعة 1.5 ثانية
        قرص قابل للقلب
        التقطيع إلى شرائح/البشر(خشن/ناعم)
        حجم المنتج (طولxعرضxارتفاع)
        210‏x‏210‏x‏368 مم
        شفرة على شكل S من الفولاذ المقاوم للصدأ
        نعم
        عدد دورات الخلاط والمطحنة بالدقيقة(الحد الأقصى)
        لغاية 21000 دورة بالدقيقة
        عدد دورات الخلاط والمطحنة بالدقيقة(الحد الأدنى)
        لغاية 16500 دورة بالدقيقة
        طول سلك الطاقة
        1 m
        عدد دورات الوعاء بالدقيقة(الحد الأقصى)
        لغاية 1900 دورة بالدقيقة
        حجم دورق الخلاط
        1.75 ليتر
        عدد دورات الوعاء بالدقيقة(الحد الأدنى)
        لغاية 1500 دورة بالدقيقة
        السعة القصوى للوعاء
        1.5 ليتر (جاف/سائل)
        سعة دورق الخفاقة
        1 ليتر
        سعة الوعاء
        2 L
        السعة القصوى للوعاء.
        500 غ (طحين)
        سعة المطحنة
        250 مل
        دورق الخلاط
        نعم

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