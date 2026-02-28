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Daily Collectionمحضرة الطعام

HR7625/70

وفّر مساحة وجهد

وفّري المساحة والجهد والوقت مع محضرة الطعام HR7625/70 ذات التصميم العمودي من Philips. إذ تتميز بشدة فعاليتها وتعدد وظائفها بحيث يمكنك إنهاء أية تحضيرات تريدها في ثوانٍ معدودة. وهى مزودة بخفاقة أيضًا.

عرض جميع المزايا

جهاز تحضير طعام ذو حجم صغير مع الخلاط

وفّر مساحة وجهد

  • 500 واط

  • مدمج 2 في 1

  • وعاء سعة 2 لتر

توضع الأكسسوارات كافة في الوعاء للتخزين الصغير

توضع الأكسسوارات كافة في الوعاء للتخزين الصغير

يسمح المخزن الصغير بتخزين كافة الملحقات داخل الوعاء لتوفير تخزين سهل ومحكم.

سرعتان وسرعة متفاوتة

سرعتان وسرعة متفاوتة

نتمتع محضرة الطعام بإعدادين للسرعة للاستخدام مع المكونات الصلبة أو الناعمة، بالإضافة إلى وظيفة السرعات المتفاوتة لتقطيع الثوم أو سحق الثلج على سبيل المثال.

محرك بقوة 500 واط لتحضير كميات كبيرة من الطعام والعجن الثقيل

محرك بقوة 500 واط لتحضير كميات كبيرة من الطعام والعجن الثقيل

بفضل محرك قوته 500 واط وإعدادي سرعة متفاوتة وزر نبضي، يمكنك اختيار السرعة المناسبة لتحقيق نتائج مثالية

المواصفات التقنية

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