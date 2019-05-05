HR7520/01
طعام صحي محضّر في المنزل، خيارات لامتناهية
إذا كنت تحب الوجبات المنزلية الصحية، فستحب جهاز تحضير الطعام الصغير من Philips من مجموعة Viva. لقد صممنا هذه المجموعة لتناسب نمط الحياة الكثير الانشغال. يمكنك تحضير أطباق رائعة بسرعة حتى وإن كانت تحتوي على أقسى المكونات.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!
تحضير سريع باستخدام أنبوب تغذية كبير لتقليل وقت تقطيع المكونات مسبقًا لأدنى حد.
تجميع سريع وسهل لكل القطع.
يمكن وضع كل قطع الملحقات على الرف العلوي من الجلاية، لتنظيفها بسهولة.
يتميّز الدورق المتين بسعة 1,5 لترات وبسعة تشغيلية تبلغ لترًا واحدًا، لتحضير لغاية 5 حصص من السموذي دفعة واحدة.
يعالج المحرك القوي الذي نقدّمه مجموعة متنوّعة من المكونات، مثل عجينة الخبز أو الخضار القاسية أو حبوب القهوة أو الجبنة أو الشوكولاته. بالإضافة إلى ذلك، فهو يبشر المكوّنات ويقطّعها إلى شرائح بسهولة تامة.
مع أكثر من 30 وظيفة، لا حدود لما يمكنك تحضيره: بدءًا من وجبات الطعام والخبز ووصولاً إلى الصلصات وحبوب القهوة المطحونة والعصائر وغيرها الكثير. استخدم الملحقات عالية الجودة ومتعددة الوظائف لتقطيع المكونات وهرسها وفرمها (الشفرة على شكل حرف S)، أو لتقطيعها إلى شرائح وبشرها (القرص 2 في 1). حضّر كل ما تشتهيه!
للحصول على نتائج مثالية في كل مرة، ما عليك سوى مطابقة لون الملحق مع لون السرعة نفسه. استخدم السرعة 1 لخفق القشدة والبيض وتحضير المعجّنات وعجينة الخبز. أما السرعة 2 فتعتبر مثالية لتقطيع البصل وفرم اللحمة وتحضير المشروبات والمزيد غير ذلك.
يحتلّ جهاز تحضير الطعام الصغير من مجموعة Viva مساحة أصغر على سطح العمل، إلا أنه مجهّز بكل لوازم المطبخ التي يمكنك تخزينها في الوعاء بسهولة تامة.
يسهّل القرص المريح بوجهَين تقطيع المكونات إلى شرائح من جهة وبشرها من الجهة الأخرى!
يمكّنك الوعاء الكبير بسعة 2,1 لتر (سعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات) من خلط ما يصل إلى 5 حصص من الحساء البارد دفعة واحدة.
بلد المنشأ
الملحقات
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الوزن والأبعاد
المواصفات العامّة
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