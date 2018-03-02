مصطلحات البحث

AR
EN
  • الحفاظ على مشروبات الفاكهة طازجة طوال اليوم* الحفاظ على مشروبات الفاكهة طازجة طوال اليوم* الحفاظ على مشروبات الفاكهة طازجة طوال اليوم*
  • تشغيل إيقاف مؤقت
  • تشغيل إيقاف مؤقت
  • تشغيل إيقاف مؤقت
  • تشغيل إيقاف مؤقت
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    خلاط عالي السرعة بتقنية شفط الهواء

    HR3752/00

    الحفاظ على مشروبات الفاكهة طازجة طوال اليوم*

    استمتع بمشروب صحي طوال اليوم بفضل الخلاط الذي نقدّمه بتقنية شفط الهواء. استخدم الخلاط لاصطحاب المشروبات الصحية معك أثناء التنقل، وستبقى طازجة ولذيذة تمامًا مثل وقت تحضيرها بفضل خلاط Philips المزوّد بتقنية شفط الهواء القوية.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    خلاط عالي السرعة بتقنية شفط الهواء

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل خلاط

    الحفاظ على مشروبات الفاكهة طازجة طوال اليوم*

    عملية الخلط بمفهوم جديد، مع تقنية شفط الهواء

    • Avance
    • تقنية شفط الهواء
    • 1400 واط
    • 35000 دورة في الدقيقة
    برنامج مُعدّ مسبقًا للخلط بشفط الهواء والعصائر

    برنامج مُعدّ مسبقًا للخلط بشفط الهواء والعصائر

    اختر من بين 3 برامج: عصائر بشفط الهواء والنبض وسحق الثلج. يمكنك إعداد أي عصير تفضله.

    وعاء تريتان قوي

    وعاء تريتان قوي

    وعاء التريتان مصنوع من البوليستر المشترك وهو أخف وزنًا من الوعاء الزجاجي. لا تصدر منه رائحة ولا تبقى عليه أي بقع، فيشكّل بالتالي البيئة المثالية لعصيرك المفضل.

    وضع يدوي بسرعات متعددة

    وضع يدوي بسرعات متعددة

    من الخلط اللطيف للفاكهة الناعمة، إلى دفقات قوة لخلط الفاكهة والخضار الأكثر قساوة. أنت حدّد ما تريده مع خيارات السرعة اليدوية المتعددة.

    محرك قوي بقدرة 1400واط لخلطات أنعم

    محرك قوي بقدرة 1400واط لخلطات أنعم

    خلط أقوى للفواكه والخضروات بفضل محركنا بقدرة 1400 واط.

    تقنية الخلط المتقدّمة ProBlend 6 الثلاثية الأبعاد

    تقنية الخلط المتقدّمة ProBlend 6 الثلاثية الأبعاد

    طوّرنا تقنية ProBlend 6 الثلاثية الأبعاد لضمان خلط دقيق لكل المكوّنات في العصير، بحيث تتحرّر العناصر الغذائية الموجودة في الفواكه والخضروات والمكسرات من البنية الخلوية ما يسهل امتصاصها في الجسم.

    سرعة تصل إلى 35000 دورة بالدقيقة

    سرعة تصل إلى 35000 دورة بالدقيقة

    سرعة 35000 دورة بالدقيقة لخلط رائع وعصير صحي

    دورق الخلاط قابل للغسل

    دورق الخلاط قابل للغسل

    يمكن وضع كل القطع القابلة للفك من خلاط Philips في الجلاية، باستثناء وحدة الشفرة التي يمكن غسلها بسهولة. ويمكن مسح القاعدة لتنظيفها إذا لزم الأمر.

    شفرات قابلة للفصل لتوفير تشطيف سهل

    شفرات قابلة للفصل لتوفير تشطيف سهل

    لتنظيف شفرات الخلاط، ما عليك سوى فصلها عن الوعاء وشطفها. مع ذلك، لا يمكن غسل الشفرات في الجلاية، وذلك للحفاظ على حدّتها.

    ضغطة واحدة للبرامج المعدة مسبقًا

    ضغطة واحدة للبرامج المعدة مسبقًا

    ضغطة واحدة للبرامج المعدة مسبقًا بما في ذلك شفط الهواء وسحق الثلج والخلط بشفط الهواء + العصير

    ضمان عالمي لمدة سنتين

    ضمان عالمي لمدة سنتين

    يمكنك الاستمتاع بضمان عالمي لمدة سنتين على أجهزة الخلط، وهو ضمان جودة منتجاتنا وتشغيلها اللذين يدومان طويلاً.

    تقنية شفط الهواء

    تقنية شفط الهواء تسحب الأكسجين من الوعاء قبل الخلط. تظهر النتائج في المزيج النهائي: فقاعات أقل ورغوة أقل وانفصال أقل للعصير. يبقى العصير طازجًا لفترة أطول.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • الملحقات

      مشمول
      • الدورق
      • كوب لقياس السعة
      • كتيّب الوصفات

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1400  W
      طول سلك الطاقة
      المرحلة الأولى  m
      سعة الدورق
      2.2  l
      السعة التشغيلية للدورق
      1.8  l
      عدد دورات الخلاط بالدقيقة (العدد الأقصى)
      35000  rpm

    • التصميم

      اللون
      معدني

    • المواصفات العامّة

      ميزات المنتج
      • إيقاف تشغيل تلقائي
      • مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
      • قابل للغسل في الجلاية
      • أقدام مقاومة للانزلاق
      • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
      • إعداد سرعة نبضي
      • سرعات متعددة
      • غطاء قابل للفك
      عدد إعدادات السرعة
      متغير
      برامج محددة مسبقًا
      4
      زر العصائر بتقنية شفط الهواء
      نعم
      الميزة الأساسية
      ProBlend 6 الثلاثية الأبعاد

    • اللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      ستانلس ستيل
      مادة الشفرة
      فولاذ مقاوم للصدأ
      مادة الدورق
      تريتان

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      التغليف
      90% من المواد المعاد تدويرها<
      دليل المستخدم
      100% من الورق المعاد تدويره

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الجوائز

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    • مقارنة بعملية الخلط من دون استخدام وظيفة شفط الهواء في HR3752 من Philips. اختبار تم إجراؤه من قِبل مختبر مستقل في نوفمبر/ديسمبر 2017.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.