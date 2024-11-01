HR3745/01
خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
يساعدك الخلاط من Philips في تحضير خبز وقوالب حلوى شهية وهشة لأفراد عائلتك. ويسمح الخلط المخروطي الهوائي بتقصير وقت الخفق وجعل خليط قالب الحلوى طريًا أكثر. وسيسهّل محركه الفعال بقوة 450 واط عملية تحضير أصعب أنواع العجين.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مضرب مخروطي الشكل وفريد من نوعه يسمح بدخول أقصى قدر من الهواء، ما يساهم في الحصول على قوام منفوش وخليط كيك ناعم
محرك قوي بقدرة 450 واط يسهّل عليك تحضير أصعب أنواع العجين.
تم تصميم الوعاء ليتناسب مع المضارب المخروطية الشكل تمامًا بهدف تحقيق أفضل نتائج خلط.
يدور الوعاء الذاتي التشغيل ليسمح بخلط أفضل وأدق.
بلمسة واحدة بسيطة، يمكنك تحرير المضارب أو خطافات العجين.
تحافظ الأرجل المثبّتة بالشفط على ثبات الخلاط القائم والوعاء على السطح.
يساعدك مشبك تخزين الأسلاك في الحفاظ على ترتيب مطبخك.
بلد المنشأ
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