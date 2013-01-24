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دورق إضافي مع شفرة نجمية خماسية للخلاط
دورق بلاستيكي سعة 1,5 لترات مزوّد بشفرة نجمية خماسية للخلاط، للحصول على نتائج مثالية عند تحضير مشروب الفاكهة والحساء والصلصة ومخفوق الحليب والمزيد غير ذلك.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دورق إضافي مع شفرة نجمية خماسية للخلاط
دورق بلاستيكي سعة 1,5 لترات مزوّد بشفرة نجمية خماسية للخلاط، للحصول على نتائج مثالية عند تحضير مشروب الفاكهة والحساء والصلصة ومخفوق الحليب والمزيد غير ذلك.
دورق إضافي مع شفرة نجمية خماسية للخلاط
دورق بلاستيكي سعة 1,5 لترات مزوّد بشفرة نجمية خماسية للخلاط، للحصول على نتائج مثالية عند تحضير مشروب الفاكهة والحساء والصلصة ومخفوق الحليب والمزيد غير ذلك.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دورق إضافي مع شفرة نجمية خماسية للخلاط
دورق بلاستيكي سعة 1,5 لترات مزوّد بشفرة نجمية خماسية للخلاط، للحصول على نتائج مثالية عند تحضير مشروب الفاكهة والحساء والصلصة ومخفوق الحليب والمزيد غير ذلك.
مع ضمان عالمي لمدة سنتين.
يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.
إنّ المقبض الجديد مزوّد بوضعية مريحة للإبهام لتتمكن من حمل الدورق بسهولة.
سيمنع التصميم الجديد لفتحة السكب التسرّب بعد السكب في الزجاجة.
يمكنك تجنب حالات الكسر بفضل هذا الدورق المقوى البلاستيكي
يتلاءم مع طرازات الخلاط التالية: HR2100 وHR2104 وHR2108 وHR2113 وHR2114
المواصفات التقنية