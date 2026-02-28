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  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج

تم إيقافه

مجموعة الاستخدام اليوميخلاط صغير

HR2874/01

خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج

يساعدك الخلاط الصغير الجديد من Philips في تحضير وصفات متنوعة مثل مشروب الفاكهة، والعصير المخلوط والحساء والتغميسات والكوكتيلات... أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بكل مشروباتك المفضلة المحضّرة بواسطة الخلاط في أي مكان، بفضل القنّينة المصممة للاستخدام أثناء التنقل. هنيئًا!

عرض جميع المزايا

خلاط صغير مع قنّينة للاستخدام أثناء التنقل

خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج

  • 350 واط

  • 0.6 لتر

  • مع أداة فرم مصغّرة

  • ملحق الزجاجة للاستخدام أثناء التنقل

كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.

فلتر الخلاط لعصير وحليب صويا صافٍ

فلتر الخلاط لعصير وحليب صويا صافٍ

خلط سهل لحليب الصويا أو بذور عصير الفاكهة

خلاط يتميّز بقوة محرك تبلغ 350 واط

خلاط يتميّز بقوة محرك تبلغ 350 واط

قوة 350 واط لعملية خلط ومزج سهلة.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.