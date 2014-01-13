HR2874/00
خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
يساعدك الخلاط الصغير الجديد من Philips في تحضير وصفات متنوعة مثل مشروب الفاكهة، والعصير المخلوط والحساء والتغميسات والكوكتيلات... أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بكل مشروباتك المفضلة المحضّرة بواسطة الخلاط في أي مكان، بفضل القنّينة المصممة للاستخدام أثناء التنقل. هنيئًا!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أصبح بإمكانك الاستمتاع بكل مشروباتك في أي مكان، بفضل القنّينة المصممة للاستخدام أثناء التنقل.
قوة 350 واط لعملية خلط ومزج سهلة.
لا تقلق بشأن انكسار الخلاط بفضل وعائه البلاستيكي المقوّى هذا.
يشكّل ملحق المفرمة المتعدد الاستخدامات قطعة مكمّلة لخلاطك. تفرم هذه المفرمة الخضار مثل البصل والأعشاب والمكسرات واللحوم إلى أجزاء صغيرة.
خلط سهل لحليب الصويا أو بذور عصير الفاكهة
نظّف الآلة بسهولة وفعالية بإزالة الشفرات من دورق الخلاط.
أصبح بإمكانك تخزين السلك بسهولة بفضل حجرة تخزين السلك في الخلاط، ما يتيح لك الحفاظ على ترتيب مطبخك.
يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.
مواصفات التصميم
الملحقات
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
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