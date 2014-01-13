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  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج

    مجموعة الاستخدام اليومي خلاط صغير

    HR2874/00

    خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج

    يساعدك الخلاط الصغير الجديد من Philips في تحضير وصفات متنوعة مثل مشروب الفاكهة، والعصير المخلوط والحساء والتغميسات والكوكتيلات... أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بكل مشروباتك المفضلة المحضّرة بواسطة الخلاط في أي مكان، بفضل القنّينة المصممة للاستخدام أثناء التنقل. هنيئًا!

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    مجموعة الاستخدام اليومي خلاط صغير

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    خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج

    خلاط صغير مع قنّينة للاستخدام أثناء التنقل

    • 350 واط، 0,6 لتر
    • المرشح
    • مع أداة فرم مصغّرة
    • ملحق الزجاجة للاستخدام أثناء التنقل
    زجاجة للخلط والانطلاق تتميز بسهولة الحمل

    زجاجة للخلط والانطلاق تتميز بسهولة الحمل

    أصبح بإمكانك الاستمتاع بكل مشروباتك في أي مكان، بفضل القنّينة المصممة للاستخدام أثناء التنقل.

    خلاط يتميّز بقوة محرك تبلغ 350 واط

    خلاط يتميّز بقوة محرك تبلغ 350 واط

    قوة 350 واط لعملية خلط ومزج سهلة.

    وعاء خلاط مقاوم للكسر

    وعاء خلاط مقاوم للكسر

    لا تقلق بشأن انكسار الخلاط بفضل وعائه البلاستيكي المقوّى هذا.

    خلاط مع مفرمة متعددة الاستخدامات للمكونات الطرية والقاسية

    خلاط مع مفرمة متعددة الاستخدامات للمكونات الطرية والقاسية

    يشكّل ملحق المفرمة المتعدد الاستخدامات قطعة مكمّلة لخلاطك. تفرم هذه المفرمة الخضار مثل البصل والأعشاب والمكسرات واللحوم إلى أجزاء صغيرة.

    فلتر الخلاط لعصير وحليب صويا صافٍ

    فلتر الخلاط لعصير وحليب صويا صافٍ

    خلط سهل لحليب الصويا أو بذور عصير الفاكهة

    شفرة خلاط قابلة للفك

    شفرة خلاط قابلة للفك

    نظّف الآلة بسهولة وفعالية بإزالة الشفرات من دورق الخلاط.

    يحافظ مخزن سلك الطاقة على نظافة أسطح المطبخ وترتيبها

    يحافظ مخزن سلك الطاقة على نظافة أسطح المطبخ وترتيبها

    أصبح بإمكانك تخزين السلك بسهولة بفضل حجرة تخزين السلك في الخلاط، ما يتيح لك الحفاظ على ترتيب مطبخك.

    كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

    كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

    يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      مادة الغطاء
      بلاستيك ABS
      اللون (الألوان)
      رمادي وأبيض
      مادة الشفرة
      فولاذ مقاوم للصدأ
      مادة السكاكين
      فولاذ مقاوم للصدأ
      مادة القنّينة
      SAN

    • الملحقات

      أداة فرم مصغّرة
      نعم
      الفلتر
      نعم
      القنّينة
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      350  W
      الفولتية
      220-240 فولت
      التردد
      50/60  Hz
      سعة دورق الخلاط
      0.6  l
      سعة القنّينة
      0.6  l
      سعة المفرمة متعددة الاستخدامات
      350  ml

    • المواصفات العامّة

      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      إعداد السرعة
      المرحلة الأولى
      شفرة قابلة للفك
      نعم

    Badge-D2C

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