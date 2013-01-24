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عصارة

HR2826
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • إعداد العصير في المنزل بسهولة إعداد العصير في المنزل بسهولة إعداد العصير في المنزل بسهولة
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    عصارة

    HR2826
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    إعداد العصير في المنزل بسهولة

    يمكنك بواسطة هذه العصارة إعداد العصير الطازج يومياً. ونظراً لتصميمها الصغير، فإن تخزينها سهل للغاية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    عصارة

    إعداد العصير في المنزل بسهولة

    يمكنك بواسطة هذه العصارة إعداد العصير الطازج يومياً. ونظراً لتصميمها الصغير، فإن تخزينها سهل للغاية. إكتشف كلّ المميزات

    إعداد العصير في المنزل بسهولة

    يمكنك بواسطة هذه العصارة إعداد العصير الطازج يومياً. ونظراً لتصميمها الصغير، فإن تخزينها سهل للغاية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    عصارة

    إعداد العصير في المنزل بسهولة

    يمكنك بواسطة هذه العصارة إعداد العصير الطازج يومياً. ونظراً لتصميمها الصغير، فإن تخزينها سهل للغاية. إكتشف كلّ المميزات

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      إعداد العصير في المنزل بسهولة

      سهل التقديم. سهل التخزين

      • 220 واط
      • 0.5 لتر

      تقديم سهل بفضل إبريق العصير قابل للفك سعة 500 ملل

      تقديم سهل بفضل إبريق العصير قابل للفك سعة 500 ملل.

      يمكنك إعداد العصائر بشكل مستمر باستخدام حاوية بقايا الفاكهة والخضار بسعة 500 ملل والقابلة للفك

      إعداد العصائر بشكل مستمر باستخدام حاوية بقايا الفاكهة والخضار سعة 500 ملل القابلة للفك.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        غطاء ومثبتات
        PP
        فولتية
        220-240 V
        اللون (الألوان)
        أبيض مع مشحات خضراء
        الطاقة
        220 W
        حاوية لبقايا الفاكهة والخضار
        500 ml
        التردد
        50/60 Hz
        مادة الغطاء
        SAN
        طول سلك الطاقة
        1.2 m
        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم
        مثبتات آمنة
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم

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