المزج بما يتخطى الحدود
قم بإثراء وصفاتك باستخدام خلاط Philips من السلسلة 5000. استمتع بأفضل الخلطات حتى في الوصفات التي تتضمن الفواكه المثلجة ومكعبات الثلج والمكسرات. تصميم أنيق لطاولة المطبخ لديك. قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
المزج بما يتخطى الحدود
قم بإثراء وصفاتك باستخدام خلاط Philips من السلسلة 5000. استمتع بأفضل الخلطات حتى في الوصفات التي تتضمن الفواكه المثلجة ومكعبات الثلج والمكسرات. تصميم أنيق لطاولة المطبخ لديك. قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل. إكتشف كلّ المميزات
المزج بما يتخطى الحدود
قم بإثراء وصفاتك باستخدام خلاط Philips من السلسلة 5000. استمتع بأفضل الخلطات حتى في الوصفات التي تتضمن الفواكه المثلجة ومكعبات الثلج والمكسرات. تصميم أنيق لطاولة المطبخ لديك. قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
المزج بما يتخطى الحدود
قم بإثراء وصفاتك باستخدام خلاط Philips من السلسلة 5000. استمتع بأفضل الخلطات حتى في الوصفات التي تتضمن الفواكه المثلجة ومكعبات الثلج والمكسرات. تصميم أنيق لطاولة المطبخ لديك. قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل. إكتشف كلّ المميزات
تم تصميم المحرك والشفرات والوعاء للعمل معًا للحصول على نتائج مثالية، بحيث يمكنك الحصول على أفضل خلط حتى من الوصفات التي تتضمن مكعبات الثلج والمكسرات والفواكه المجمدة.
محرك بتقنية ProBlend Plus يوفر دورانًا سريعًا للمكونات لضمان الخلط من دون جهد
تسحق شفرة ProBlend Plus أكثر المكونات صلابة وتخلطها معًا للحصول على أنعم قوام بفضل الشفرات الست الطويلة والسميكة والحادة
يدفع الوعاء الذي يعمل بتقنية ProBlend Plus المكونات مرة أخرى إلى الدوران بفضل تصميمه المضلع، بحيث يتم خلط كل شيء بالتساوي للحصول على نتائج من دون كتل.
اخلط وصفتك واصطحبها معك بفضل الوعاء سعة 700 مل سهل الحمل. يمكنك تحضير عصير السموذي يوميًا، ثم إحكام إغلاق الوعاء بالغطاء المضاد للتسرب لأخذه معك أو تخزينه في الثلاجة للاستخدام في وقت لاحق. يأتي الوعاء مصنوعًا من التريتان من Eastman وخاليًا من مادة BPA بنسبة 100% ومقاومًا للكسر وآمنًا للاستخدام في الجلاية.
أضيفي لمسة أنيقة إلى مطبخك. يتميز المنتج بتصميم صغير الحجم ومصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مع أجزاء قابلة للفصل لضمان سهولة التخزين.
استمتعي بمجموعة واسعة من الوصفات المصنوعة في المنزل، بداية من عصائر السموذي الناعمة والمشروبات المخفوقة ذات القوام الكريمي والصلصات الغنية ذات القوام السميك.
اكتشفي عالمًا من الوصفات اللذيذة! استكشفي تطبيق NutriU الخاص بنا للاطلاع على المشروبات والحساء والصلصات اللذيذة والمزيد من النصائح والإرشادات لاستخدام الخلاط.
يساعد الوعاء الذي يعمل عن طريق الضغط والتدوير على التخلص من الأزرار والأقراص. ومن ثَمَّ يمكنك الخلط من دون عناء، كل ذلك بحركة واحدة بسيطة.
اشطف الشفرات القابلة للفصل تحت الماء أو ضعها في الجلاية للتنظيف الشامل.
تعد كل الأجزاء القابلة للفصل سهلة الشطف وآمنة للاستخدام في الجلاية. وتتحمل الأوعية والأكواب المتينة المصنوعة من التريتان من Eastman دورات الغسل اليومية للاستمتاع بالاستخدام طويل الأمد.
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