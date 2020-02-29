مصطلحات البحث

AR
EN
  • عملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر عملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر عملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر

    مجموعة الاستخدام اليومي خلاط محمول باليد ProMix

    HR2531/01

    عملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر

    يتميّز الخلاط المحمول باليد الجديد من مجموعة daily بمحرك قوي وتصميم مريح وفريد، لعملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر، ما يساعدك في تحضير وجبات صحية في المنزل كل يوم وبدون مجهود

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة الاستخدام اليومي خلاط محمول باليد ProMix

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل خفاقة يدوية

    عملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر

    استمتع كل يوم بوجبات صحية محضّرة في المنزل وبدون مجهود

    • بديهي
    • استخدام سهل
    • قوي
    حاجب الشفرة مقاوم للطرطشة

    حاجب الشفرة مقاوم للطرطشة

    تتميّز الجهة السفلية من عمود الخلط الخاص بالخلاط المحمول باليد بشكل متموج وفريد لمنع الطرطشة والفوضى أثناء الخلط

    تصميم مريح

    تصميم مريح

    سيستمتع المستهلكون بالراحة وسهولة الاستخدام بفضل التصميم المتين والمريح

    تقنية الخلط المتطورة ProMix

    تقنية الخلط المتطورة ProMix

    تم تطوير ProMix من Philips بالتعاون مع جامعة شتوتغارت العريقة، وهي عبارة عن تقنية فريدة ومتطورة تستخدم شكلاً مثلثًا محددًا لإنشاء تدفق الطعام الأمثل والحصول على أعلى مستوى من الأداء بهدف الخلط بشكل أسرع وأكثر اتساقًا

    نظام تحرير بزر واحد

    نظام تحرير بزر واحد

    قم بتوصيل الملحقات وفصلها بسهولة للاستخدامات المتعددة بكبسة زر واحدة.

    محرك فعال بقوة 650 واط

    يضمن المحرك الفعال بقوة 650 واط عملية خلط فعالة لوجبات الطعام اليومية المحضّرة في المنزل

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • مواصفات التصميم

      مادة الغطاء
      بلاستيك
      مادة المقبض
      بلاستيك

    • الملحقات

      مشمول
      • وحدة الشفرات على شكل S
      • دورق

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      650  W

    • التصميم

      اللون
      أبيض

    • المواصفات العامّة

      إعداد السرعة
      المرحلة الأولى

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.