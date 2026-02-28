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  • تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ
  • تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ
  • تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ
  • تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ
  • تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ
  • تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ
  • تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ
  • تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ
  • تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ
  • تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ
  • تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ
  • تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ

تم إيقافه

Viva Collectionخلاط

HR2165/90

تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ

يتميّز خلاط Viva Collection هذا من Philips بمحرك بقوة 600 واط ودورق سعة 2 لتر وشفرة ProBlend 5 للحصول على نتائج نهائية مثالية لتحضير عصير الفاكهة والطعام. لم يكن خلط المكونات الصعبة يومًا بهذه السهولة!

عرض جميع المزايا

قطع أقل بفضل تقنية ProBlend 5*

تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ

  • 600 واط

  • دورق بلاستيكي سعة لترَين

  • إعدادات سرعة متعددة وزر نبضي

  • ProBlend 5

محرك فعال بقوة 600 واط

محرك فعال بقوة 600 واط

محرك فعال بقوة 600 واط لخلط سهل.

شفرة ProBlend 5 النجمية لخلط فعّال

شفرة ProBlend 5 النجمية لخلط فعّال

شفرة ProBlend 5 النجمية لخلط فعّال.

دورق كبير مقاوم للكسر لتحضير مشروبات فاكهة يمكنك مشاركتها

دورق كبير مقاوم للكسر لتحضير مشروبات فاكهة يمكنك مشاركتها

تفادَ حالات الكسر بفضل الدورق البلاستيكي المقوى هذا. يتميز الدورق الكبير سعة لترين بسعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات لتحضير مشروبات فاكهة يمكنك مشاركتها.

المواصفات التقنية

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  1. مقارنة بخلاط Daily Collection HR2100 من Philips