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تم إيقافه
HR2161/40
مجموعة جديدة كل يوم
يساعدك هذا الخلاط من Philips على تقديم مجموعة متنوعة كل يوم. يمكنك الآن تحضير العصائر الطازجة الخاصة بك. كما يمكنك خلط الحساء المحضّر في المنزل، أو تحضير عصائر الفاكهة المغذية. فبفضل قوة الخلاط التي تبلغ 600 واط، وإعدادات السرعة المتعددة والمطحنة، باتت إمكانية الخلط لا متناهية.
تبلغ قوته 600 واط
دورق بلاستيكي سعة لترَين
بمطحنة
زر نبضي لسحق الثلج
استخدم المطحنة لطحن المكونات الرطبة والجافة في ثوانٍ مثل حبوب البن والأعشاب المجففة والفلفل الحار والفلفل الحلو.
تجنب حالات الكسر بفضل هذا الدورق البلاستيكي المقوى.
يمكنك السحق والخفق بأفضل جودة بفضل هذه الشفرات المتينة والبالغة الحدة.
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