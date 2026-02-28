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تم إيقافه

Viva Collectionخلاط

HR2161/40

مجموعة جديدة كل يوم

يساعدك هذا الخلاط من Philips على تقديم مجموعة متنوعة كل يوم. يمكنك الآن تحضير العصائر الطازجة الخاصة بك. كما يمكنك خلط الحساء المحضّر في المنزل، أو تحضير عصائر الفاكهة المغذية. فبفضل قوة الخلاط التي تبلغ 600 واط، وإعدادات السرعة المتعددة والمطحنة، باتت إمكانية الخلط لا متناهية.

عرض جميع المزايا

اخفقي مشروبات الفاكهة والحساء اللذيذ والعصائر الصحية

مجموعة جديدة كل يوم

  • تبلغ قوته 600 واط

  • دورق بلاستيكي سعة لترَين

  • بمطحنة

  • زر نبضي لسحق الثلج

تطحن المطحنة المكونات الرطبة والجافة لنتائج نهائية متنوعة

تطحن المطحنة المكونات الرطبة والجافة لنتائج نهائية متنوعة

استخدم المطحنة لطحن المكونات الرطبة والجافة في ثوانٍ مثل حبوب البن والأعشاب المجففة والفلفل الحار والفلفل الحلو.

دورق مقاوم للكسر

دورق مقاوم للكسر

تجنب حالات الكسر بفضل هذا الدورق البلاستيكي المقوى.

شفرات مسننة بالغة الحدة تدوم طويلاً

شفرات مسننة بالغة الحدة تدوم طويلاً

يمكنك السحق والخفق بأفضل جودة بفضل هذه الشفرات المتينة والبالغة الحدة.

المواصفات التقنية

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.