HR2114/05
عصير طازج وتحضير سهل للطعام
إن هذا الخلاط Daily Collection من Philips مزوّد بمحرّك 400 واط ودورق بسعة 1.5 ليتر وشفرة نجمية خماسية مسننة لتمكينك من الحصول على نتائج مثالية لدى تحضير شراب الفاكهة والطعام. وبالتالي، بات الخلط العسير سهلاً!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
محرك قوي بقدرة 400 واط لخلط فعّال.
ستتمكّن الشفرة المصممة حديثًا من خلط وقطع المكونات بطريقة فعالة وتحضير شراب الفاكهة المثالي لك ولعائلتك.
استخدم ملحق أداة الفرم المصغّرة لفرم أي مكونات ناعمة كالأعشاب والفلفل الحار والبصل واللحوم.
استخدم المطحنة لطحن أي مكونات قاسية مثل حبوب البن والمكسّرات والفلفل الحار والفلفل المجفف.
اخلط بسرعات مختلفة وبدرجات متنوعة من خلال مجموعة من الإعدادات.
يمكنك استخدام وضع "النبض" للتحكم بدرجة الخلط والوقت براحة تامة.
إنّ المقبض الجديد مزوّد بوضعية مريحة للإبهام لتتمكن من حمل الدورق بسهولة.
سيمنع التصميم الجديد لفتحة السكب التسرّب بعد السكب في الزجاجة.
وفّر مساحة بفضل نظام مخزن سلك الطاقة العملي تحت غطاء الخلاط.
سيعلمك مؤشر القفل البسيط الذي يسهل تمييزه بأن الجهاز معدّ للاستخدام بطريقة آمنة.
يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.
مع ضمان عالمي لمدة سنتين.
تفادَ حالات الكسر بفضل الدورق البلاستيكي المقوى هذا. يتميّز الدورق سعة 1,5 لترات بسعة تشغيلية تبلغ 1,25 لترًا.
مواصفات التصميم
الملحقات
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
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