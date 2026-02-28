لخلط مثالي وتام للطعام

يتمتع خلاط Philips المزود بتقنية ProBlend 6 ومحرك 800 واط بالقدرة على طحن أي شيء، بداية من الفاكهة والخضار وانتهاءً بالثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك القيام بالخلط والسحق والتقطيع للحصول على خليط ناعم وأي قوام تريده بشكل مثالي.