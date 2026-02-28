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  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام
  • لخلط مثالي وتام للطعام

تم إيقافه

مجموعة Avanceالخلاط

HR2096/00

1 جائزة

لخلط مثالي وتام للطعام

يتمتع خلاط Philips المزود بتقنية ProBlend 6 ومحرك 800 واط بالقدرة على طحن أي شيء، بداية من الفاكهة والخضار وانتهاءً بالثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك القيام بالخلط والسحق والتقطيع للحصول على خليط ناعم وأي قوام تريده بشكل مثالي.

عرض جميع المزايا

تقنية ProBlend 6 للحصول على نتائج أفضل حتى 50%*

لخلط مثالي وتام للطعام

  • 800 واط

  • دورق زجاجي بسعة 2 لتر

  • مع ملعقة مسطحة

  • ProBlend 6

تصميم دورق غير مركزي فريد لخلط المكونات بفعالية

تصميم دورق غير مركزي فريد لخلط المكونات بفعالية

يساعد وضع الشفرة غير المركزي داخل الدورق في توليد تيارات دوامية وخلط المكونات بأكثر الطرق فعالية.

محرك فعال بقوة 800 واط

محرك فعال بقوة 800 واط

يتمتع خلاط Philips بمحرك قوي بقوة 800 واط للخلط والمزج والسحق بشكل فعّال.

دورق زجاجي عالي الجودة بسعة 2 لتر كحد أقصى (مع 1,5 لترات من الطعام)

دورق زجاجي عالي الجودة بسعة 2 لتر كحد أقصى (مع 1,5 لترات من الطعام)

صُنع الدورق بسعة 2 لتر من زجاج عالي الجودة مقاوم للخدش ويتيح معالجة المكونات الساخنة.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • Award image VRS_AWARD-612378

المراجعات

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إخلاء المسؤولية

  1. مقارنة بالخلاط رقم واحد من Philips طراز HR2094