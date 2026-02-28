ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HR2096/00
لخلط مثالي وتام للطعام
يتمتع خلاط Philips المزود بتقنية ProBlend 6 ومحرك 800 واط بالقدرة على طحن أي شيء، بداية من الفاكهة والخضار وانتهاءً بالثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك القيام بالخلط والسحق والتقطيع للحصول على خليط ناعم وأي قوام تريده بشكل مثالي.
800 واط
دورق زجاجي بسعة 2 لتر
مع ملعقة مسطحة
ProBlend 6
يساعد وضع الشفرة غير المركزي داخل الدورق في توليد تيارات دوامية وخلط المكونات بأكثر الطرق فعالية.
يتمتع خلاط Philips بمحرك قوي بقوة 800 واط للخلط والمزج والسحق بشكل فعّال.
صُنع الدورق بسعة 2 لتر من زجاج عالي الجودة مقاوم للخدش ويتيح معالجة المكونات الساخنة.
الجوائز
المراجعات
مقارنة بالخلاط رقم واحد من Philips طراز HR2094