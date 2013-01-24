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لخلط مثالي وتام للطعام
تتمتع خفّاقة Philips المزودة بتقنية ProBlend 6 ومحرك 700 واط بالقدرة على طحن أي شيء، بداية من الفاكهة والخضار وانتهاءً بالثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك القيام بالخفق والسحق والقطع للحصول على خليط ناعم وأي قوام تريده بشكل مثالي.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لخلط مثالي وتام للطعام
تتمتع خفّاقة Philips المزودة بتقنية ProBlend 6 ومحرك 700 واط بالقدرة على طحن أي شيء، بداية من الفاكهة والخضار وانتهاءً بالثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك القيام بالخفق والسحق والقطع للحصول على خليط ناعم وأي قوام تريده بشكل مثالي.
لخلط مثالي وتام للطعام
تتمتع خفّاقة Philips المزودة بتقنية ProBlend 6 ومحرك 700 واط بالقدرة على طحن أي شيء، بداية من الفاكهة والخضار وانتهاءً بالثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك القيام بالخفق والسحق والقطع للحصول على خليط ناعم وأي قوام تريده بشكل مثالي.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لخلط مثالي وتام للطعام
تتمتع خفّاقة Philips المزودة بتقنية ProBlend 6 ومحرك 700 واط بالقدرة على طحن أي شيء، بداية من الفاكهة والخضار وانتهاءً بالثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك القيام بالخفق والسحق والقطع للحصول على خليط ناعم وأي قوام تريده بشكل مثالي.
صُنع الدورق سعة 2 لتر من زجاج عالي الجودة ومقاوم للخدش، مما يتيح معالجة المكونات الساخنة.
زر اعداد سرعة نبضي للتحكم في تشغيل ما تشاء، وزر لشراب الفاكهة لتحضير عصائر الفواكه الكثيفة الأفضل مذاقًا بضغطة واحدة.
محرك قوي بقدرة 700 واط للخفق والمزج والسحق بفعالية.
يؤدي وضع الشفرة بعيدًا عن المحور في الدورق إلى إحداث خفقان وخفق المكونات بطريقة أكثر فعالية.
حدد السرعة التي تريدها للخلاط بواسطة مفتاح التحكم بالسرعة الفريد هذا.
كل الأجزاء قابلة للغسل في الجلاية، باستثناء الوحدة الرئيسية والشفرات.
تضمن الملعقة المفيدة لخلاط Philips عملية تحريك آمنة أثناء خلط المكونات.
خلاط Philips مع تقنية ProBlend 6 المبتكرة لخفق الفواكه وتقطيع الخضار وسحق الثلج بفعالية قصوى.
التصميم
اللون الخارجي