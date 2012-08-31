HR2095/90
لخلط مثالي وتام للطعام
يتمتع خلاط Philips المزود بتقنية ProBlend 6 ومحرك 700 واط بالقدرة على طحن أي شيء، بداية من الفاكهة والخضار وانتهاءً بالثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك القيام بالخلط والسحق والتقطيع للحصول على خليط ناعم وأي قوام تريده بشكل مثالي.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صُنع الدورق بسعة 2 لتر من زجاج عالي الجودة مقاوم للخدش ويتيح معالجة المكونات الساخنة.
زر النبض للتحكم في التشغيل كما تريد وزر العصير لتحضير ألذ عصير بلمسة واحدة.
محرك قوي بقوة 700 واط للخلط والمزج والسحق بشكل فعّال.
يساعد وضع الشفرة غير المركزي داخل الدورق في توليد تيارات دوامية وخلط المكونات بأكثر الطرق فعالية.
اضبط سرعة الخلاط كما تريد باستخدام مفتاح التحكم الفريد هذا.
يمكن تنظيف كل الأجزاء في الجلاية باستثناء الوحدة الرئيسية ومجموعة الشفرة.
تنظيف سهل بفضل وحدة الشفرة القابلة للفك
تضمن الملعقة المسطحة المفيدة الخاصة بخلاط Philips التحريك الآمن عند خلط المكونات.
يتميز خلاط Philips بتقنية ProBlend 6 المبتكرة لخلط الفاكهة وتقطيع الخضراوات وسحق الثلج بأكثر الطرق فعالية.
المواصفات التقنية
التصميم
المواصفات العامّة
اللون الخارجي
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