مصطلحات البحث

AR
EN
  • لخلط مثالي وتام للطعام لخلط مثالي وتام للطعام لخلط مثالي وتام للطعام

    مجموعة Avance الخلاط

    HR2095/30

    لخلط مثالي وتام للطعام

    يتمتع خلاط Philips المزود بتقنية ProBlend 6 ومحرك 700 واط بالقدرة على طحن أي شيء، بداية من الفاكهة والخضار وانتهاءً بالثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك القيام بالخلط والسحق والتقطيع للحصول على خليط ناعم وأي قوام تريده بشكل مثالي.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة Avance الخلاط

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل خلاط

    لخلط مثالي وتام للطعام

    تقنية ProBlend 6 للحصول على نتائج أفضل حتى 50%*

    • 700 واط
    • دورق زجاجي بسعة 2 لتر
    • مع ملعقة مسطحة
    • ProBlend 6
    تصميم دورق غير مركزي فريد لخلط المكونات بفعالية

    تصميم دورق غير مركزي فريد لخلط المكونات بفعالية

    يساعد وضع الشفرة غير المركزي داخل الدورق في توليد تيارات دوامية وخلط المكونات بأكثر الطرق فعالية.

    محرّك فعال بقوة 700 واط

    محرّك فعال بقوة 700 واط

    محرك قوي بقوة 700 واط للخلط والمزج والسحق بشكل فعّال.

    دورق زجاجي عالي الجودة بسعة 2 لتر كحد أقصى (مع 1,5 لترات من الطعام)

    دورق زجاجي عالي الجودة بسعة 2 لتر كحد أقصى (مع 1,5 لترات من الطعام)

    صُنع الدورق بسعة 2 لتر من زجاج عالي الجودة مقاوم للخدش ويتيح معالجة المكونات الساخنة.

    التحكم بسرعات متعددة

    التحكم بسرعات متعددة

    اضبط سرعة الخلاط كما تريد باستخدام مفتاح التحكم الفريد هذا.

    زر النبض والعصير بلمسة واحدة

    زر النبض والعصير بلمسة واحدة

    زر النبض للتحكم في التشغيل كما تريد وزر العصير لتحضير ألذ عصير بلمسة واحدة.

    ملعقة مسطحة لمزج المكونات بسهولة

    ملعقة مسطحة لمزج المكونات بسهولة

    تضمن الملعقة المسطحة المفيدة الخاصة بخلاط Philips التحريك الآمن عند خلط المكونات.

    تنظيف سهل بفضل الشفرة القابلة للفك

    تنظيف سهل بفضل الشفرة القابلة للفك

    تنظيف سهل بفضل وحدة الشفرة القابلة للفك

    يمكن التنظيف في الجلاية باستثناء الوحدة الرئيسية ومجموعة الشفرة

    يمكن التنظيف في الجلاية باستثناء الوحدة الرئيسية ومجموعة الشفرة

    يمكن تنظيف كل الأجزاء في الجلاية باستثناء الوحدة الرئيسية ومجموعة الشفرة.

    شفرة ProBlend 6 النجمية للخلط والتقطيع بشكل فعّال

    شفرة ProBlend 6 النجمية للخلط والتقطيع بشكل فعّال

    يتميز خلاط Philips بتقنية ProBlend 6 المبتكرة لخلط الفاكهة وتقطيع الخضراوات وسحق الثلج بأكثر الطرق فعالية.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      700  W
      طول سلك الطاقة
      المرحلة الأولى  m
      التردد
      50/60  Hz
      سعة الدورق
      2  l
      سعة الإبريق
      2  l
      السعة الفعلية
      1.5  l

    • التصميم

      اللون
      أسود

    • المواصفات العامّة

      ميزات المنتج
      • مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
      • أقدام مقاومة للانزلاق
      عدد إعدادات السرعة
      4

    • اللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      ألومينيوم
      مادة الشفرة
      فولاذ مقاوم للصدأ
      مادة الدورق
      زجاجي

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الجوائز

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    • مقارنة بالخلاط رقم واحد من Philips طراز HR2094
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.