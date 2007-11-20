مجموعة طازجة من الأطعمة كل يوم

يساعدك هذا الخلاط من Philips في تقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة كل يوم. يمكنك الآن تحضير العصائر الطازجة الخاصة بك، كما يمكنك خلط الحساء المحضّر في المنزل، أو تحضير العصائر المغذية. بفضل قوة الخلاط التي تبلغ 600 واط، وإعدادات السرعة المتعددة والمطحنة التي يتم تركيبها بنقرة، باتت إمكانية تحضير الأطعمة لا متناهية.