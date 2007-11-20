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  • مجموعة طازجة من الأطعمة كل يوم مجموعة طازجة من الأطعمة كل يوم مجموعة طازجة من الأطعمة كل يوم

    الخلاط

    HR2061/86

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    مجموعة طازجة من الأطعمة كل يوم

    يساعدك هذا الخلاط من Philips في تقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة كل يوم. يمكنك الآن تحضير العصائر الطازجة الخاصة بك، كما يمكنك خلط الحساء المحضّر في المنزل، أو تحضير العصائر المغذية. بفضل قوة الخلاط التي تبلغ 600 واط، وإعدادات السرعة المتعددة والمطحنة التي يتم تركيبها بنقرة، باتت إمكانية تحضير الأطعمة لا متناهية.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    الخلاط

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    مجموعة طازجة من الأطعمة كل يوم

    تقوم بخلط مشروبات الفاكهة والحساء اللذيذ والعصائر الصحية

    • 600 واط
    • دورق بلاستيكي بسعة 2 لتر
    • مع مطحنة
    • 5 سرعات وزر النبض
    دورق مقاوم للكسر

    دورق مقاوم للكسر

    تجنب حالات الكسر بفضل هذا الدورق البلاستيكي المقوى.

    شفرة قابلة للفك

    شفرة قابلة للفك

    نظّف المنتج بسهولة وفعالية بمجرد إزالة الشفرة من الدورق.

    زر سحق الثلج

    زر سحق الثلج

    اسحق الثلج بكبسة زر بسيطة.

    مطحنة

    مطحنة

    اطحن المكسرات والحبوب بسرعة باستخدام المطحنة الفريدة التي يتم تركيبها بنقرة.

    5 سرعات وزر النبض

    يعمل هذا الخلاط من Philips بسرعات مختلفة وبدرجات متنوعة من خلال مجموعة من الإعدادات.

    600 واط

    يمكنك مزج كل مكوناتك وسحقها وتقطيعها بفضل هذا المحرك القوي بقدرة 600 واط.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      مادة الغطاء
      PP
      اللون (الألوان)
      أبيض مع لمسات برتقالية اللون
      مادة الشفرة
      فولاذ مقاوم للصدأ
      مادة دورق الخلاط
      SAN

    • الملحقات

      مطحنة
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      600  W
      التردد
      50/60  Hz
      سعة دورق الخلاط
      2  l

    • المواصفات العامّة

      مخزن لسلك الطاقة مضمّن
      نعم
      إعداد السرعة
      5 وزر نبضي

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