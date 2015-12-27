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  • عصائر صحية وصلصات وسحق ثلج كل يوم عصائر صحية وصلصات وسحق ثلج كل يوم عصائر صحية وصلصات وسحق ثلج كل يوم

    المجموعة اليومية الخلاط

    HR2058/91

    عصائر صحية وصلصات وسحق ثلج كل يوم

    وحدها شركة Philips تقدّم لك هذا الخلاط المتين والذي يدوم طويلاً والذي يتميّز بأداء ممتاز لتحضير عصائر ناعمة وصلصات لذيذة وتوابل ومطحونة وثلج مسحوق بشكل جيّد

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    المجموعة اليومية الخلاط

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    عصائر صحية وصلصات وسحق ثلج كل يوم

    مع قوة 450 واط وحماية المحرك من الإحماء المفرط4

    • 450 واط
    • دورق بلاستيكي سعة 1,25 لتر
    • شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ
    • مع مطحنتين
    دورق بلاستيكي مقاوم للكسر

    دورق بلاستيكي مقاوم للكسر

    تفادَ حالات الكسر بفضل الدورق البلاستيكي المقوى هذا. يتميّز الدورق سعة 1,5 لترات بسعة تشغيلية تبلغ 1,25 لترًا.

    شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ

    شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ

    شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ لخلط ومزج فعّالَين. تخلط الشفرة الحديثة التصميم وتقطّع المكونات الناعمة والصلبة على حد سواء، لتساعدك في تحضير عصائر وصلصات مثالية لك ولعائلتك.

    مقبض عملي سهل الاستخدام

    مقبض عملي سهل الاستخدام

    حدد "وظيفة الخلط" أو "وظيفة النبض" بزر واحد فقط

    إمكانية توضيب سلك الطاقة في الخلاط

    إمكانية توضيب سلك الطاقة في الخلاط

    وفّر مساحة بفضل نظام مخزن سلك الطاقة العملي تحت غطاء الخلاط.

    كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

    كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

    يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.

    مُزود بحماية ضد ارتفاع حرارة المحرك

    مُزود بحماية ضد ارتفاع حرارة المحرك

    تم تصميم محرك خلاط Philips لتتم حمايته من السخونة المفرطة وحالات التيار الكهربائي الزائد أثناء الاستخدام

    ضمان صالح في كل أنحاء العالم لسنتين

    ضمان صالح في كل أنحاء العالم لسنتين

    تمنحك Philips ضمانًا كاملاً لمدة سنتين على هذا المنتج لضمان استخدام يومي يدوم طويلاً.

    محرك فعّال بقوة 450 واط لنتائج مثالية

    محرك فعّال بقوة 450 واط لنتائج مثالية

    محرك فعّال بقوة 450 واط لخلط مثالي. لم يكن تحضير الوجبات بهذه السهولة من قبل، من تحضير العصائر صباحًا إلى الصلصات وسحق الثلج

    إعداد السرعة 1 والنبض لتقطيع المكونات الناعمة والصلبة، بما في ذلك الثلج

    إعداد السرعة 1 للخلط القوي وإعداد النبض لسحق الثلج.

    مطحنتان لطحن مكونات متعددة

    ملحق مطحنتين لعمليات خلط لا تترك طعمًا في الجهاز. اطحن مكونات متعددة مثل التوابل والمكسرات وحبوب البن.

    مقبض مريح للإبهام

    تم تزويد المقبض الجديد بوضعية مريحة للإبهام حتى تتمكن من إمساك الدورق وحمله بسهولة.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      مشمول
      • الدورق
      • مطحنة

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      450  W
      سعة الدورق
      1.5  l
      السعة الفعلية
      1.25  l

    • التصميم

      اللون
      أسود

    • المواصفات العامّة

      ميزات المنتج
      • قابل للغسل في الجلاية
      • مخزن لسلك الطاقة مضمّن
      • أقدام مقاومة للانزلاق
      • إعداد سرعة نبضي
      عدد إعدادات السرعة
      المرحلة الأولى

    • اللون الخارجي

      مادة الشفرة
      فولاذ مقاوم للصدأ
      مادة الدورق
      بلاستيك

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      التغليف
      90% من المواد المعاد تدويرها<
      دليل المستخدم
      100% من الورق المعاد تدويره

    Badge-D2C

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