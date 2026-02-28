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تم إيقافه
HR2058/90
عصائر صحية وصلصات وسحق ثلج كل يوم
وحدها شركة Philips تقدّم لك هذا الخلاط المتين والذي يدوم طويلاً والذي يتميّز بأداء ممتاز لتحضير عصائر ناعمة وصلصات لذيذة وتوابل ومطحونة وثلج مسحوق بشكل جيّد
450 واط
دورق بلاستيكي سعة 1,25 لتر
شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ
مع مطحنتين
تفادَ حالات الكسر بفضل الدورق البلاستيكي المقوى هذا. يتميّز الدورق سعة 1,5 لترات بسعة تشغيلية تبلغ 1,25 لترًا.
شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ لخلط ومزج فعّالَين. تخلط الشفرة الحديثة التصميم وتقطّع المكونات الناعمة والصلبة على حد سواء، لتساعدك في تحضير عصائر وصلصات مثالية لك ولعائلتك.
إعداد السرعة 1 للخلط القوي وإعداد النبض لسحق الثلج.
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