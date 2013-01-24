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Daily Collection خلاط

HR2056/00
  • مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم
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    Daily Collection خلاط

    HR2056/00

    مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم

    وحدها شركة Philips تقدّم لك هذا الخلاط المتين والذي يدوم طويلاً والمتميّز بأداء رائع لتحضير مشروبات الفاكهة والصلصات والتوابل المطحونة والثلج المسحوق بشكل جيّد

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection خلاط

    مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم

    وحدها شركة Philips تقدّم لك هذا الخلاط المتين والذي يدوم طويلاً والمتميّز بأداء رائع لتحضير مشروبات الفاكهة والصلصات والتوابل المطحونة والثلج المسحوق بشكل جيّد

    مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم

    وحدها شركة Philips تقدّم لك هذا الخلاط المتين والذي يدوم طويلاً والمتميّز بأداء رائع لتحضير مشروبات الفاكهة والصلصات والتوابل المطحونة والثلج المسحوق بشكل جيّد

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection خلاط

    مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم

    وحدها شركة Philips تقدّم لك هذا الخلاط المتين والذي يدوم طويلاً والمتميّز بأداء رائع لتحضير مشروبات الفاكهة والصلصات والتوابل المطحونة والثلج المسحوق بشكل جيّد

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    مراجعة كل خلاط

      مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم

      مع قوة 450 واط وحماية المحرك من الإحماء المفرط

      • 450 واط
      • دورق بلاستيكي سعة لتر واحد
      • شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ
      • بمطحنة
      دورق بلاستيكي مقاوم للكسر

      دورق بلاستيكي مقاوم للكسر

      تفادَ حالات الكسر بفضل الدورق البلاستيكي المقوى هذا. يتميز الدورق سعة 1,2 لترات بسعة تشغيلية تبلغ لترًا واحدًا.

      شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ

      شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ

      شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ لعمليات خلط ومزج فعالة. ستقوم الشفرة ذات التصميم الجديد بخلط المكونات الطرية والقاسية وتقطيعها لتحضير مشروبات الفاكهة والصلصات المثالية لك ولعائلتك.

      مفتاح بسيط لسهولة الاستخدام

      مفتاح بسيط لسهولة الاستخدام

      حدد "وظيفة الخلط" أو "وظيفة النبض" بزر واحد فقط

      إمكانية توضيب سلك الطاقة في الخلاط

      إمكانية توضيب سلك الطاقة في الخلاط

      وفّر مساحة بفضل نظام مخزن سلك الطاقة العملي تحت غطاء الخلاط.

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.

      مع ميزة حماية المحرك من السخونة المفرطة

      مع ميزة حماية المحرك من السخونة المفرطة

      تم تصميم محرك خلاط Philips لتتم حمايته من السخونة المفرطة وحالات التيار الكهربائي الزائد أثناء الاستخدام

      ضمان عالمي لمدة سنتين

      ضمان عالمي لمدة سنتين

      تقدم Philips ضمانًا كاملاً لمدة سنتَين لهذا المنتج لضمان الحصول على منتج يمكن استخدامه لفترة طويلة كل يوم.

      محرك فعال بقوة 450 واط لنتائج ناعمة

      محرك فعال بقوة 450 واط لنتائج ناعمة

      محرك فعال بقوة 450 واط لأداء خلط ناعم. لم يكن تحضير مشروبات الفاكهة الصباحية والصلصات وسحق الثلج يومًا بهذه السهولة

      إعداد 1 للسرعة وزر نبضي للمكونات الطرية والقاسية مثل الثلج

      إعداد 1 للسرعة لعملية خلط فعالة وزر نبضي لسحق الثلج.

      مقبض مريح للإبهام

      مقبض جديد مع وضعية مريحة للإبهام لتتمكن من إمساك الدورق وحمله بسهولة.

      مطحنة لطحن مكونات عدة

      مطحنة لطحن مكونات عدة كالتوابل والمكسرات وحبوب القهوة.

      المواصفات التقنية

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • التصميم

        اللون
        أبيض
        مضمنة
        • الدورق
        • خلاط ومطحنة
        عدد إعدادات السرعة
        1
        سعة الدورق
        1 لتر
        الطاقة
        450 W
        ميزات المنتج
        • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • مخزن لسلك الطاقة مدمج
        • أقدام مقاومة للانزلاق
        • إعداد سرعة نبضي

      • اللون الخارجي

        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        دورق مواد
        بلاستيك

      • الاستدامة

        التّعبئة
        90% من المواد المعاد تدويرها&lt;
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

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