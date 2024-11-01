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  • مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم

    Daily Collection خلاط

    HR2056/00

    مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم

    وحدها شركة Philips تقدّم لك هذا الخلاط المتين والذي يدوم طويلاً والمتميّز بأداء رائع لتحضير مشروبات الفاكهة والصلصات والتوابل المطحونة والثلج المسحوق بشكل جيّد

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection خلاط

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    مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم

    مع قوة 450 واط وحماية المحرك من الإحماء المفرط

    • 450 واط
    • دورق بلاستيكي سعة لتر واحد
    • شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ
    • بمطحنة
    دورق بلاستيكي مقاوم للكسر

    دورق بلاستيكي مقاوم للكسر

    تفادَ حالات الكسر بفضل الدورق البلاستيكي المقوى هذا. يتميّز الدورق حجم 1,2 لتر بسعة تشغيلية تبلغ 1 لتر.

    شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ

    شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ

    شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ لخلط ومزج فعّالَين. تخلط الشفرة الحديثة التصميم وتقطّع المكونات الناعمة والصلبة على حد سواء، لتساعدك في تحضير عصائر وصلصات مثالية لك ولعائلتك.

    مقبض عملي سهل الاستخدام

    مقبض عملي سهل الاستخدام

    حدد "وظيفة الخلط" أو "وظيفة النبض" بزر واحد فقط

    إمكانية توضيب سلك الطاقة في الخلاط

    إمكانية توضيب سلك الطاقة في الخلاط

    وفّر مساحة بفضل نظام مخزن سلك الطاقة العملي تحت غطاء الخلاط.

    كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

    كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

    يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.

    مُزود بحماية ضد ارتفاع حرارة المحرك

    مُزود بحماية ضد ارتفاع حرارة المحرك

    تم تصميم محرك خلاط Philips لتتم حمايته من السخونة المفرطة وحالات التيار الكهربائي الزائد أثناء الاستخدام

    ضمان عالمي لمدة سنتين

    ضمان عالمي لمدة سنتين

    تقدم Philips ضمانًا كاملاً لمدة سنتَين لهذا المنتج لضمان الحصول على منتج يمكن استخدامه لفترة طويلة كل يوم.

    محرك فعّال بقوة 450 واط لنتائج مثالية

    محرك فعّال بقوة 450 واط لنتائج مثالية

    محرك فعّال بقوة 450 واط لخلط مثالي. لم يكن تحضير الوجبات بهذه السهولة من قبل، من تحضير العصائر صباحًا إلى الصلصات وسحق الثلج

    إعداد السرعة 1 والنبض لتقطيع المكونات الناعمة والصلبة، بما في ذلك الثلج

    إعداد السرعة 1 للخلط القوي وإعداد النبض لسحق الثلج.

    مقبض مريح للإبهام

    تم تزويد المقبض الجديد بوضعية مريحة للإبهام حتى تتمكن من إمساك الدورق وحمله بسهولة.

    مطحنة لطحن مكونات متعددة

    مطحنة لطحن مكونات متعددة مثل التوابل والمكسرات وحبوب القهوة.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      مشمول
      • الدورق
      • مطحنة

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      450  W
      سعة الدورق
      1  l

    • التصميم

      اللون
      أبيض

    • المواصفات العامّة

      عدد إعدادات السرعة
      1
      ميزات المنتج
      • قابل للغسل في الجلاية
      • مخزن لسلك الطاقة مضمّن
      • أقدام مقاومة للانزلاق
      • إعداد سرعة نبضي

    • اللون الخارجي

      مادة الشفرة
      فولاذ مقاوم للصدأ
      مادة الدورق
      بلاستيك

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      التغليف
      90% من المواد المعاد تدويرها<
      دليل المستخدم
      100% من الورق المعاد تدويره

    Badge-D2C

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