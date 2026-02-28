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  • الجهاز الأمثل أي مطبخ
  • الجهاز الأمثل أي مطبخ
  • الجهاز الأمثل أي مطبخ
  • الجهاز الأمثل أي مطبخ
  • الجهاز الأمثل أي مطبخ
  • الجهاز الأمثل أي مطبخ
  • الجهاز الأمثل أي مطبخ
  • الجهاز الأمثل أي مطبخ
  • الجهاز الأمثل أي مطبخ
  • الجهاز الأمثل أي مطبخ

تم إيقافه

خلاط

HR2020/70

الجهاز الأمثل أي مطبخ

إنّه من أصغر الخلاطات المصنّعة المتكاملة الحجم في العالم. ففتحات دورق التخزين الكبيرة فوق القاعدة تجعله بنصف حجم الخلاطات العادية وتسهل تخزينه إلى أقصى الحدود. أما أداؤه، فممتاز ومذهل أيضاً بفضل الشفرة النجمية الخماسية الشكل والمحرك بقوة 400 واط.

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مصمّم لتسهيل التخزين

الجهاز الأمثل أي مطبخ

دورق تخزين فوق القاعدة

دورق تخزين فوق القاعدة

تحتاج نصف مساحة التخزين التي تحتاجها الخفاقات العادية بما أنّ الدورق يثبت فوق القاعدة.

شفرة مسننة نجمية خماسية الشكل

شفرة مسننة نجمية خماسية الشكل

فرم وتقطيع وطحن بلا عناء بفضل الشفرة المسننة النجمية الخماسية الشكل

شفرة قابلة للفك

شفرة قابلة للفك

نظّف المنتج بسهولة وفعالية بمجرد إزالة الشفرة من الدورق.

المواصفات التقنية

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.