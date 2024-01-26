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  • عصير طازج مع الألياف التي تحبها عصير طازج مع الألياف التي تحبها عصير طازج مع الألياف التي تحبها
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    مجموعة Avance عصارة

    HR1922/21

    عصير طازج مع الألياف التي تحبها

    تمكّنك تقنية FiberBoost من اختيار قوام العصير المفضل لديك، إذ يمكنك الاختيار بكبسة زر الحصول على عصير طازج وصافٍ أو عصير أكثر دسامة مع كمية إضافية من الألياف بنسبة 50%.

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    مجموعة Avance عصارة

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    عصير طازج مع الألياف التي تحبها

    اختر الحصول على ما يصل إلى 50% من الألياف الإضافية

    • QuickClean
    • 1200 واط
    • أنبوب تغذية بحجم XXL
    تقنية FiberBoost مع كمية إضافية من الألياف بنسبة 50%

    تقنية FiberBoost مع كمية إضافية من الألياف بنسبة 50%

    تمكّنك تقنية FiberBoost من اختيار قوام العصير المفضل لديك، إذ يمكنك الاختيار بكبسة زر الحصول على عصير طازج وصافٍ أو عصير أكثر دسامة مع كمية إضافية من الألياف بنسبة 50%. ويسمح لك المزيج الفريد من إعدادات السرعة الثابتة التي يمكن التحكم بها بطريقة ذكية وتصميم المصفاة الفريد بالحصول على كمية ألياف أقل أو أكثر في عصيرك، ليتمكّن كل الأشخاص من الاستمتاع بكوب عصريهم المفضّل.

    مصفاة سهلة التنظيف

    مصفاة سهلة التنظيف

    بفضل المصفاة المصقولة، سيكون من السهل جدًا تنظيف بقايا الطعام بإسفنجة المطبخ.

    نسبة أقل من الضجيج

    نسبة أقل من الضجيج

    يتميّز المحرك الجديد بصوت ضجيج ونسبة اهتزاز أقل لتستمتع بتجربة عصر هادئة.

    ما عليك سوى سكب المياه لعملية تنظيف مسبق سريعة

    ما عليك سوى سكب المياه لعملية تنظيف مسبق سريعة

    تسمح لك وظيفة التنظيف الأولي من Philips بغسل العصارة بسرعة بعد تحضير العصير أو عند الانتهاء من العصر. ومن خلال سكب المياه في الدافعة، ستتمكن من توفير دفق مياه لتنظيف بقايا الطعام.

    يتم تجميع اللّب بشكل طبيعي في حاوية واحدة

    يتم تجميع اللّب بشكل طبيعي في حاوية واحدة

    بفضل التصميم الدائري الخالي من الزوايا والشقوق، سيتم تجميع بقايا الطعام في حاوية اللبّ.

    ميزة منع التقطير للحفاظ على منضدة المطبخ نظيفة

    ميزة منع التقطير للحفاظ على منضدة المطبخ نظيفة

    تسمح لك ميزة منع التقطير المدمجة بالتوقف بين كل جلسة عصر لإبقاء سطح المنضدة خالٍ من أي بقع. قم بتنشيط ميزة منع التقطير من خلال تدوير القمع بكل بساطة.

    أنبوب تغذية بحجم XXL (‏80 مم)

    أنبوب تغذية بحجم XXL (‏80 مم)

    وفّر الوقت وابدأ بالعصر بطريقة أسرع. لم تعد بحاجة إلى تقطيع معظم الفاكهة والخضار لتسع في جهاز تحضير العصير هذا. ما عليك سوى وضعها كلها في أنبوب التغذية مقاس XXL بحجم 80 مم، واستمتع بعصير منعش ومغذٍ يوميًا.

    محرك فعال بقوة 1200 واط

    اعصر أصعب الفاكهة والخضار بدون مجهود مع المحرك الفعال بقوة 1200 واط.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      معدن
      المادة الثانوية
      بلاستيك
      الإعدادات المبرمجة سابقًا
      كلا
      الوظائف
      عصر
      نوع المنتج
      عصارة تعمل بالطرد المركزي
      عدد الحصص
      4
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      واجهة
      مفتاح دوار
      طول سلك الطاقة
      متر واحد
      مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
      نعم
      التقنية
      تقنية FiberBoost
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
      نعم
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      نعم
      مؤشر مستوى السعة
      نعم
      مادة الدورق
      بلاستيك من نوع SAN
      مادة الشفرة
      فولاذ مقاوم للصدأ
      عدد الدورات في الدقيقة (RPM)
      9500
      خالية من مادة BPA
      نعم
      وظيفة تشغيل نبضي
      نعم
      شفرات قابلة للفك
      نعم
      القدرة على سحق الثلج
      كلا
      القدرة على خلط المكونات الساخنة
      كلا
      كتيّب الوصفات
      كلا
      مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
      Lc‏ = 70 ديسيبل (A)
      الكفالة
      سنتان

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1200
      الفولتية
      230
      التردد
      50
      عدد الوحدات في الحزمة
      1
      منتج ببطارية
      كلا
      تصنيف كفاءة الطاقة
      غير متوفر

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      كوب
      الملحقات المرفقة 2
      غطاء الكوب
      الملحقات المتعلقة 1
      دليل المستخدم
      الملحقات المتعلقة 2
      نشرة

    • ميزة السلامة

      شهادة السلامة
      نعم
      إيقاف التشغيل التلقائي
      كلا
      مؤشر درجة الحرارة
      كلا
      إيقاف الشفرة تلقائيًا
      كلا
      قفل الأطفال
      كلا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      29.6
      عرض المنتج
      25
      ارتفاع المنتج
      43.2
      وزن المنتج
      4,54
      طول الحزمة
      55
      عرض الحزمة
      32
      ارتفاع الحزمة
      33
      وزن الحزمة
      6,26

    • متانة

      علبة
      أكثر من 90% من المواد المعاد تدويرها
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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