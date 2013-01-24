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الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
تستخلص هذه العصارة من Philips مزيدًا من العصير من الفاكهة والخضار. بالإضافة إلى ذلك، أصبح التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل المصفاة المبتكرة والسريعة التنظيف ووعاء اللب المضمن. دلل نفسك واستمتع بتحضير العصير الصحي في المنزل كل يوم!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
تستخلص هذه العصارة من Philips مزيدًا من العصير من الفاكهة والخضار. بالإضافة إلى ذلك، أصبح التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل المصفاة المبتكرة والسريعة التنظيف ووعاء اللب المضمن. دلل نفسك واستمتع بتحضير العصير الصحي في المنزل كل يوم!
الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
تستخلص هذه العصارة من Philips مزيدًا من العصير من الفاكهة والخضار. بالإضافة إلى ذلك، أصبح التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل المصفاة المبتكرة والسريعة التنظيف ووعاء اللب المضمن. دلل نفسك واستمتع بتحضير العصير الصحي في المنزل كل يوم!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
تستخلص هذه العصارة من Philips مزيدًا من العصير من الفاكهة والخضار. بالإضافة إلى ذلك، أصبح التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل المصفاة المبتكرة والسريعة التنظيف ووعاء اللب المضمن. دلل نفسك واستمتع بتحضير العصير الصحي في المنزل كل يوم!
بفضل نظام استخلاص العصير المبتكر المزود بالمنخل المقلوب، تستخلص هذه العصارة كمية عصير أكبر بنسبة تصل إلى 10%*. وحسب نوع الفاكهة والخضار الذي يتم عصره، بات من الممكن تحضير ما يصل إلى 2.5 لتر من العصير في المرة الواحدة دون الحاجة إلى إفراغ حاوية بقايا الفاكهة والخضار.
يتيح لك أنبوب التغذية بحجم XXL 80 ملم عصر حتى أكبر حبات الفاكهة والخضار مثل التفاح والجزر والشمندر بدون تقطيعها.
صممت عصارة Philips للاستمتاع بعملية تنظيف سهلة، بفضل تقنية QuickClean. يمكنك الآن تنظيف الجهاز بدقيقة واحدة بفضل حاوية اللب المضمنة والأسطح الناعمة.
عادةً، تبقى كمية كبيرة من ألياف اللب عالقة في المصفاة، مما يجعل عملية التنظيف صعبة جدًا. ولكن بفضل تقنية QuickClean المبتكرة، تبقى كل الأسطح ناعمة، مما يساعدك على نظيف الألياف بواسطة اسفنجة مطبخ عادية.
سيتم جمع اللبّ في المكان الوحيد الذي يجب أن تكون فيه، ألا وهو حاوية اللبّ الخاصة بعصارة Philips. ويعني هذا عدم الحاجة بعد الآن إلى إزالة اللبّ من الأجزاء الأخرى مثل الغطاء. ونظرًا للتصميم الدائري والأسطح الملساء الخالية من الزوايا والشقوق، يسهل الوصول إلى اللبّ وتنظيف الحاوية.
تجميع سريع وسهل لكل القطع.
يمكنك الحفاظ على منضدة المطبخ نظيفة دائمًا، حتى أثناء العصر. فبفضل ميزة منع التقطير يمكن تفادي تسرب العصير على الطاولة.
يمكنك استخدام كُتيب الوصفات الغني بالأفكار الملهمة لتحضير عصائرك اليومية.
يمكنك عصر أقسى المكونات بواسطة محرك فعال بقوة 1000 واط.
صممت العصارة بأشكال دائرية وأسطح ناعمة لتسهيل عملية الغسل تحت ماء الحنفية.
المواصفات العامّة
الأبعاد
سهل التنظيف