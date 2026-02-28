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تم إيقافه
HR1871/05
الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
تستخلص هذه العصارة من Philips مزيدًا من العصير من الفاكهة والخضار. بالإضافة إلى ذلك، أصبح التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل المصفاة المبتكرة والسريعة التنظيف ووعاء اللب المضمن. دلل نفسك واستمتع بتحضير العصير الصحي في المنزل كل يوم!
1000 واط
QuickClean
أنبوب حجم XXL، وسعة 2.5 لتر
منع التقطير
بفضل نظام استخلاص العصير المبتكر المزود بالمنخل المقلوب، تستخلص هذه العصارة كمية عصير أكبر بنسبة تصل إلى 10%*. وحسب نوع الفاكهة والخضار الذي يتم عصره، بات من الممكن تحضير ما يصل إلى 2.5 لتر من العصير في المرة الواحدة دون الحاجة إلى إفراغ حاوية بقايا الفاكهة والخضار.
يتيح لك أنبوب التغذية بحجم XXL 80 ملم عصر حتى أكبر حبات الفاكهة والخضار مثل التفاح والجزر والشمندر بدون تقطيعها.
تتيح لك عصارة Philips المجهزة بسرعتين أقصى عصر لفاكهتك وخضراواتك المفضلة سواء اللينة أو الصلبة.
المراجعات
مقارنة بالعصارة HR1861 رقم 1 من Philips