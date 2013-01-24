الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

Avance Collection عصارة

HR1871/05
  • الكثير من العصير. القليل من الإزعاج. الكثير من العصير. القليل من الإزعاج. الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
    -{discount-value}

    Avance Collection عصارة

    HR1871/05

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    تستخلص هذه العصارة من Philips مزيدًا من العصير من الفاكهة والخضار. بالإضافة إلى ذلك، أصبح التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل المصفاة المبتكرة والسريعة التنظيف ووعاء اللب المضمن. دلل نفسك واستمتع بتحضير العصير الصحي في المنزل كل يوم!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avance Collection عصارة

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    تستخلص هذه العصارة من Philips مزيدًا من العصير من الفاكهة والخضار. بالإضافة إلى ذلك، أصبح التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل المصفاة المبتكرة والسريعة التنظيف ووعاء اللب المضمن. دلل نفسك واستمتع بتحضير العصير الصحي في المنزل كل يوم!

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    تستخلص هذه العصارة من Philips مزيدًا من العصير من الفاكهة والخضار. بالإضافة إلى ذلك، أصبح التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل المصفاة المبتكرة والسريعة التنظيف ووعاء اللب المضمن. دلل نفسك واستمتع بتحضير العصير الصحي في المنزل كل يوم!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avance Collection عصارة

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    تستخلص هذه العصارة من Philips مزيدًا من العصير من الفاكهة والخضار. بالإضافة إلى ذلك، أصبح التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل المصفاة المبتكرة والسريعة التنظيف ووعاء اللب المضمن. دلل نفسك واستمتع بتحضير العصير الصحي في المنزل كل يوم!

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل عصارة

      الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

      زد كمية العصير* بنسبة 10% ونظّف في غضون دقيقة!

      • 1000 واط
      • QuickClean
      • أنبوب حجم XXL، وسعة 2.5 لتر
      • منع التقطير
      الحصول على كمية تصل إلى 2.5 لترات من العصير مرةً واحدة

      الحصول على كمية تصل إلى 2.5 لترات من العصير مرةً واحدة

      بفضل نظام استخلاص العصير المبتكر المزود بالمنخل المقلوب، تستخلص هذه العصارة كمية عصير أكبر بنسبة تصل إلى 10%*. وحسب نوع الفاكهة والخضار الذي يتم عصره، بات من الممكن تحضير ما يصل إلى 2.5 لتر من العصير في المرة الواحدة دون الحاجة إلى إفراغ حاوية بقايا الفاكهة والخضار.

      لا حاجة إلى تقطيع الفاكهة والخضار مسبقاً بفضل أنبوب التغذية بحجم XXL

      لا حاجة إلى تقطيع الفاكهة والخضار مسبقاً بفضل أنبوب التغذية بحجم XXL

      يتيح لك أنبوب التغذية بحجم‏ XXL‏ 80 ملم عصر حتى أكبر حبات الفاكهة والخضار مثل التفاح والجزر والشمندر بدون تقطيعها.

      تقنية QuickClean

      تقنية QuickClean

      صممت عصارة Philips للاستمتاع بعملية تنظيف سهلة، بفضل تقنية QuickClean. يمكنك الآن تنظيف الجهاز بدقيقة واحدة بفضل حاوية اللب المضمنة والأسطح الناعمة.

      مصفاة بتقنية QuickClean

      مصفاة بتقنية QuickClean

      عادةً، تبقى كمية كبيرة من ألياف اللب عالقة في المصفاة، مما يجعل عملية التنظيف صعبة جدًا. ولكن بفضل تقنية QuickClean المبتكرة، تبقى كل الأسطح ناعمة، مما يساعدك على نظيف الألياف بواسطة اسفنجة مطبخ عادية.

      تجميع اللبّ في مكان واحد للتخلص منه بسهولة

      تجميع اللبّ في مكان واحد للتخلص منه بسهولة

      سيتم جمع اللبّ في المكان الوحيد الذي يجب أن تكون فيه، ألا وهو حاوية اللبّ الخاصة بعصارة Philips. ويعني هذا عدم الحاجة بعد الآن إلى إزالة اللبّ من الأجزاء الأخرى مثل الغطاء. ونظرًا للتصميم الدائري والأسطح الملساء الخالية من الزوايا والشقوق، يسهل الوصول إلى اللبّ وتنظيف الحاوية.

      تجميع سريع وسهل للقطع كافة

      تجميع سريع وسهل للقطع كافة

      تجميع سريع وسهل لكل القطع.

      ميزة منع التقطير مضمنة في القمع

      ميزة منع التقطير مضمنة في القمع

      يمكنك الحفاظ على منضدة المطبخ نظيفة دائمًا، حتى أثناء العصر. فبفضل ميزة منع التقطير يمكن تفادي تسرب العصير على الطاولة.

      كتيّب وصفات مليء بوصفات عصائر ملهمة

      كتيّب وصفات مليء بوصفات عصائر ملهمة

      يمكنك استخدام كُتيب الوصفات الغني بالأفكار الملهمة لتحضير عصائرك اليومية.

      عصر أقسى المكونات - 1000 واط

      عصر أقسى المكونات - 1000 واط

      يمكنك عصر أقسى المكونات بواسطة محرك فعال بقوة 1000 واط.

      سرعتان للفاكهة والخضار الطرية أو القاسية

      سرعتان للفاكهة والخضار الطرية أو القاسية

      أسطح ناعمة وتنظيف سهل

      صممت العصارة بأشكال دائرية وأسطح ناعمة لتسهيل عملية الغسل تحت ماء الحنفية.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        منع التقطّر
        نعم
        مادة الإبريق
        إبريق SAN وغطاء PS
        مادة الفوهة
        فولاذ مقاوم للصدأ
        فولتية
        220-240 V
        أنبوب تغذية
        80 mm
        الطاقة
        1000 W
        إعداد السرعة
        2
        التردد
        50/60 Hz
        اللون (الألوان)
        أسود حبري وفولاذ مقاوم للصدأ
        مادة الغطاء
        SAN
        ملحق الفوهة
        نعم
        مادة الغطاء
        فولاذ مقاوم للصدأ
        سعة إبريق العصير
        1500 ml
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        كتيّب وصفات
        نعم
        إبريق عصير
        نعم
        حاوية لبقايا الفاكهة والخضار
        1.6 لتر
        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم
        طول سلك الطاقة
        1 m
        مثبتات آمنة
        نعم
        مادة حاوية بقايا الفاكهة والخضار والدافع
        PS

      • الأبعاد

        وزن المنتج
        5.2 kg

      • سهل التنظيف

        ملحقات قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        نعم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          • مقارنة بالعصارة HR1861 رقم 1 من Philips