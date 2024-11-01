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  • الكثير من العصير. القليل من الإزعاج. الكثير من العصير. القليل من الإزعاج. الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    Avance Collection عصارة

    HR1871/00

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    تستخلص هذه العصارة من Philips مزيدًا من العصير من الفاكهة والخضار. بالإضافة إلى ذلك، أصبح التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل المصفاة المبتكرة والسريعة التنظيف ووعاء اللب المضمن. دلل نفسك واستمتع بتحضير العصير الصحي في المنزل كل يوم!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avance Collection عصارة

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    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    زد كمية العصير* بنسبة 10% ونظّف في غضون دقيقة!

    • 1000 واط
    • QuickClean
    • أنبوب حجم XXL، وسعة 2.5 لتر
    • منع التقطير
    الحصول على كمية تصل إلى 2.5 لترات من العصير مرةً واحدة

    الحصول على كمية تصل إلى 2.5 لترات من العصير مرةً واحدة

    بفضل نظام استخلاص العصير المبتكر المزود بالمنخل المقلوب، تستخلص هذه العصارة كمية عصير أكبر بنسبة تصل إلى 10%*. وحسب نوع الفاكهة والخضار الذي يتم عصره، بات من الممكن تحضير ما يصل إلى 2.5 لتر من العصير في المرة الواحدة دون الحاجة إلى إفراغ حاوية بقايا الفاكهة والخضار.

    لا حاجة إلى تقطيع الفاكهة والخضار مسبقاً بفضل أنبوب التغذية بحجم XXL

    لا حاجة إلى تقطيع الفاكهة والخضار مسبقاً بفضل أنبوب التغذية بحجم XXL

    يتيح لك أنبوب التغذية بحجم‏ XXL‏ 80 ملم عصر حتى أكبر حبات الفاكهة والخضار مثل التفاح والجزر والشمندر بدون تقطيعها.

    سرعتان للفاكهة والخضار الطرية أو القاسية

    سرعتان للفاكهة والخضار الطرية أو القاسية

    تتيح لك عصارة Philips المجهزة بسرعتين أقصى عصر لفاكهتك وخضراواتك المفضلة سواء اللينة أو الصلبة.

    تقنية QuickClean

    تقنية QuickClean

    صُمِّمَت عصارة Philips بحيث تكون سهلة التنظيف مع تقنية QuickClean. يُمكنك الآن تنظيفها في غضون دقيقة واحدة، بفضل حاوية اللب المضمّنة والأسطح الملساء.

    مصفاة QuickClean

    مصفاة QuickClean

    عادةً ما يلتصق كثير من ألياف اللب في المصفاة، ما يُصعِّب عملية تنظيفها. بفضل تقنية QuickClean المبتكرة، تصبح كل أسطح المصفاة ناعمة، ما يُساعدك على إزالة الألياف باستخدام إسفنجة مطبخ عادية.

    جمع كل اللب في مكان واحد للتخلص منه بسهولة

    جمع كل اللب في مكان واحد للتخلص منه بسهولة

    يتم جمع اللب في المكان الوحيد المخصص له: حاوية اللب في عصارة Philips. هذا يعني أنه لم تعد هناك حاجة إلى إزالة اللب من أجزاء أخرى مثل الغطاء. وبفضل تصميم الحاوية الدائري وأسطحها الملساء الخالية من الزوايا والشقوق، يسهل الوصول إلى اللب وتنظيف الحاوية.

    تجميع سريع وسهل لكل القطع

    تجميع سريع وسهل لكل القطع

    تجميع سريع وسهل لكل القطع.

    ميزة منع التقطير مضمنة في القمع

    ميزة منع التقطير مضمنة في القمع

    يمكنك الحفاظ على منضدة المطبخ نظيفة دائمًا، حتى أثناء العصر. فبفضل ميزة منع التقطير يمكن تفادي تسرب العصير على الطاولة.

    كتيّب وصفات مليء بوصفات عصائر ملهمة

    كتيّب وصفات مليء بوصفات عصائر ملهمة

    يمكنك استخدام كُتيب الوصفات الغني بالأفكار الملهمة لتحضير عصائرك اليومية.

    عصر أقسى المكونات - 1000 واط

    عصر أقسى المكونات - 1000 واط

    يمكنك عصر أقسى المكونات بواسطة محرك فعال بقوة 1000 واط.

    أسطح ناعمة وسهلة التنظيف

    صُمِّمَت العصّارة بأشكال دائرية وأسطح ناعمة لتسهيل الشطف تحت الصنبور.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      مادة الغطاء
      فولاذ مقاوم للصدأ
      اللون (الألوان)
      أسود حبري وفولاذ مقاوم للصدأ
      مادة الإبريق
      إبريق SAN وغطاء PS
      مادة الغطاء
      SAN
      مادة حاوية اللب والدافعة
      PS
      مادة الفوهة
      فولاذ مقاوم للصدأ

    • الأبعاد

      وزن المنتج
      5.2  kg

    • سهل التنظيف

      ملحقات قابلة للغسل في الجلاية
      نعم

    • الملحقات

      إبريق عصير
      نعم
      ملحق الفوهة
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1000  W
      طول سلك الطاقة
      1  m
      الفولتية
      220-240  V
      التردد
      50/60  Hz
      حاوية لبقايا الفاكهة والخضار
      1.6  l
      قطر أنبوب التغذية
      80  mm
      سعة إبريق العصير
      1500  ml

    • المواصفات العامّة

      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      كتيّب وصفات
      نعم
      مخزن لسلك الطاقة مضمّن
      نعم
      إعداد السرعة
      2
      مشابك أمان
      نعم

    Badge-D2C

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    • مقارنة بالعصارة HR1861 رقم 1 من Philips
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