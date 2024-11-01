الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

تستخلص هذه العصارة من Philips مزيدًا من العصير من الفاكهة والخضار. بالإضافة إلى ذلك، أصبح التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل المصفاة المبتكرة والسريعة التنظيف ووعاء اللب المضمن. دلل نفسك واستمتع بتحضير العصير الصحي في المنزل كل يوم!