تحضير عصير مثالي فورًا

لقد أصبح تحضير العصير أسهل من أي وقت مضى. فبفضل أنبوب التغذية الكبير الحجم، تبتلع العصارة ثمرات الفاكهة والخضار بأكملها دون الحاجة إلى تقطيعها. ويتيح المحرك القوي بقدرة 650 واط والفلتر الشبكي الفريد إمكانية العصر حتى آخر قطرة.