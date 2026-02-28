ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HR1858/90
تحضير عصير مثالي فورًا
لقد أصبح تحضير العصير أسهل من أي وقت مضى. فبفضل أنبوب التغذية الكبير الحجم، تبتلع العصارة ثمرات الفاكهة والخضار بأكملها دون الحاجة إلى تقطيعها. ويتيح المحرك القوي بقدرة 650 واط والفلتر الشبكي الفريد إمكانية العصر حتى آخر قطرة.
650 واط
2 لتر
أنبوب بحجم XL
يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.
تتيح لك حاوية بقايا الفاكهة والخضار وسعتها 2 لتر وإبريق عصير وسعته 1.25 لتر إمكانية إعداد المزيد من العصير في المرة الواحدة.
يبتلع أنبوب التغذية الكبير جداً الفواكه والخضار بأكملها بحيث لن تعود أبداً بحاجة إلى تقطيعها.
المراجعات