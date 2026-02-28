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  • تحضير عصير مثالي فورًا
  • تحضير عصير مثالي فورًا
  • تحضير عصير مثالي فورًا
  • تحضير عصير مثالي فورًا
  • تحضير عصير مثالي فورًا
  • تحضير عصير مثالي فورًا
  • تحضير عصير مثالي فورًا
  • تحضير عصير مثالي فورًا
  • تحضير عصير مثالي فورًا
  • تحضير عصير مثالي فورًا
  • تحضير عصير مثالي فورًا
  • تحضير عصير مثالي فورًا
  • تحضير عصير مثالي فورًا
  • تحضير عصير مثالي فورًا

تم إيقافه

Pure Essentials Collectionعصارة

HR1858/90

تحضير عصير مثالي فورًا

لقد أصبح تحضير العصير أسهل من أي وقت مضى. فبفضل أنبوب التغذية الكبير الحجم، تبتلع العصارة ثمرات الفاكهة والخضار بأكملها دون الحاجة إلى تقطيعها. ويتيح المحرك القوي بقدرة 650 واط والفلتر الشبكي الفريد إمكانية العصر حتى آخر قطرة.

عرض جميع المزايا

تبتلع الفاكهة دون تقطيعها وتعصرها حتى القطرة الأخيرة

تحضير عصير مثالي فورًا

  • 650 واط

  • 2 لتر

  • أنبوب بحجم XL

كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.

إعداد عصير مستمر بفضل سعة كبيرة جداً

إعداد عصير مستمر بفضل سعة كبيرة جداً

تتيح لك حاوية بقايا الفاكهة والخضار وسعتها 2 لتر وإبريق عصير وسعته 1.25 لتر إمكانية إعداد المزيد من العصير في المرة الواحدة.

لا حاجة إلى التقطيع المسبق بفضل أنبوب التغذية الكبير جداً

لا حاجة إلى التقطيع المسبق بفضل أنبوب التغذية الكبير جداً

يبتلع أنبوب التغذية الكبير جداً الفواكه والخضار بأكملها بحيث لن تعود أبداً بحاجة إلى تقطيعها.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
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