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Pure Essentials Collection عصارة

HR1858/90
  • تحضير عصير مثالي فورًا تحضير عصير مثالي فورًا تحضير عصير مثالي فورًا
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    Pure Essentials Collection عصارة

    HR1858/90

    تحضير عصير مثالي فورًا

    لقد أصبح تحضير العصير أسهل من أي وقت مضى. فبفضل أنبوب التغذية الكبير الحجم، تبتلع العصارة ثمرات الفاكهة والخضار بأكملها دون الحاجة إلى تقطيعها. ويتيح المحرك القوي بقدرة 650 واط والفلتر الشبكي الفريد إمكانية العصر حتى آخر قطرة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Pure Essentials Collection عصارة

    تحضير عصير مثالي فورًا

    لقد أصبح تحضير العصير أسهل من أي وقت مضى. فبفضل أنبوب التغذية الكبير الحجم، تبتلع العصارة ثمرات الفاكهة والخضار بأكملها دون الحاجة إلى تقطيعها. ويتيح المحرك القوي بقدرة 650 واط والفلتر الشبكي الفريد إمكانية العصر حتى آخر قطرة.

    تحضير عصير مثالي فورًا

    لقد أصبح تحضير العصير أسهل من أي وقت مضى. فبفضل أنبوب التغذية الكبير الحجم، تبتلع العصارة ثمرات الفاكهة والخضار بأكملها دون الحاجة إلى تقطيعها. ويتيح المحرك القوي بقدرة 650 واط والفلتر الشبكي الفريد إمكانية العصر حتى آخر قطرة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Pure Essentials Collection عصارة

    تحضير عصير مثالي فورًا

    لقد أصبح تحضير العصير أسهل من أي وقت مضى. فبفضل أنبوب التغذية الكبير الحجم، تبتلع العصارة ثمرات الفاكهة والخضار بأكملها دون الحاجة إلى تقطيعها. ويتيح المحرك القوي بقدرة 650 واط والفلتر الشبكي الفريد إمكانية العصر حتى آخر قطرة.

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      تحضير عصير مثالي فورًا

      تبتلع الفاكهة دون تقطيعها وتعصرها حتى القطرة الأخيرة

      • 650 واط
      • 2 لتر
      • أنبوب بحجم XL
      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.

      إعداد عصير مستمر بفضل سعة كبيرة جداً

      إعداد عصير مستمر بفضل سعة كبيرة جداً

      تتيح لك حاوية بقايا الفاكهة والخضار وسعتها 2 لتر وإبريق عصير وسعته 1.25 لتر إمكانية إعداد المزيد من العصير في المرة الواحدة.

      لا حاجة إلى التقطيع المسبق بفضل أنبوب التغذية الكبير جداً

      لا حاجة إلى التقطيع المسبق بفضل أنبوب التغذية الكبير جداً

      يبتلع أنبوب التغذية الكبير جداً الفواكه والخضار بأكملها بحيث لن تعود أبداً بحاجة إلى تقطيعها.

      إعدادات تحكم بالسرعة مختلفة للفاكهة الطرية والفجة

      إعدادات تحكم بالسرعة مختلفة للفاكهة الطرية والفجة

      باستخدام إعدادات السرعة المتعددة في عصارة Philips، يمكنك عصر الفاكهة والخضار الطرية أو الفجّة بكل سهولة.

      فلتر شبكي صغير وفريد مصنوع من الفولاذ الذي لا يصدأ

      فلتر شبكي صغير وفريد مصنوع من الفولاذ الذي لا يصدأ

      محرك فعّال

      إعداد العصائر بسرعة بفضل هذا المحرك القوي.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        مادة الإبريق
        إبريق SAN وغطاء PP
        غطاء ومثبتات
        ABS
        مادة الفوهة
        فولاذ مقاوم للصدأ
        فولتية
        220-240 V
        أنبوب تغذية
        75 mm
        إعداد السرعة
        2
        التردد
        50/60 Hz
        الطاقة
        650 W
        اللون (الألوان)
        أسود بمشحات حمراء
        مادة الغطاء
        SAN
        سعة إبريق العصير
        1250 ml
        مادة حاوية بقايا الفاكهة والخضار والدافع
        PP
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        حاوية لبقايا الفاكهة والخضار
        2 لتر
        كتيّب وصفات
        نعم
        إبريق عصير
        نعم
        مثبتات آمنة
        نعم
        طول سلك الطاقة
        1.2 m
        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم

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