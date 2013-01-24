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تحضير عصير مثالي فورًا
لقد أصبح تحضير العصير أسهل من أي وقت مضى. فبفضل أنبوب التغذية الكبير الحجم، تبتلع العصارة ثمرات الفاكهة والخضار بأكملها دون الحاجة إلى تقطيعها. ويتيح المحرك القوي بقدرة 650 واط والفلتر الشبكي الفريد إمكانية العصر حتى آخر قطرة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحضير عصير مثالي فورًا
لقد أصبح تحضير العصير أسهل من أي وقت مضى. فبفضل أنبوب التغذية الكبير الحجم، تبتلع العصارة ثمرات الفاكهة والخضار بأكملها دون الحاجة إلى تقطيعها. ويتيح المحرك القوي بقدرة 650 واط والفلتر الشبكي الفريد إمكانية العصر حتى آخر قطرة.
تحضير عصير مثالي فورًا
لقد أصبح تحضير العصير أسهل من أي وقت مضى. فبفضل أنبوب التغذية الكبير الحجم، تبتلع العصارة ثمرات الفاكهة والخضار بأكملها دون الحاجة إلى تقطيعها. ويتيح المحرك القوي بقدرة 650 واط والفلتر الشبكي الفريد إمكانية العصر حتى آخر قطرة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحضير عصير مثالي فورًا
لقد أصبح تحضير العصير أسهل من أي وقت مضى. فبفضل أنبوب التغذية الكبير الحجم، تبتلع العصارة ثمرات الفاكهة والخضار بأكملها دون الحاجة إلى تقطيعها. ويتيح المحرك القوي بقدرة 650 واط والفلتر الشبكي الفريد إمكانية العصر حتى آخر قطرة.
يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.
تتيح لك حاوية بقايا الفاكهة والخضار وسعتها 2 لتر وإبريق عصير وسعته 1.25 لتر إمكانية إعداد المزيد من العصير في المرة الواحدة.
يبتلع أنبوب التغذية الكبير جداً الفواكه والخضار بأكملها بحيث لن تعود أبداً بحاجة إلى تقطيعها.
باستخدام إعدادات السرعة المتعددة في عصارة Philips، يمكنك عصر الفاكهة والخضار الطرية أو الفجّة بكل سهولة.
إعداد العصائر بسرعة بفضل هذا المحرك القوي.
مواصفات التصميم