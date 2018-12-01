HR1836/05
الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
كل ما تتوقع الحصول عليه من عصارة، أي استخراج العصير وتنظيف بغضون دقيقة واحدة، بتصميم صغير يبلغ نصف الحجم ! *. دلّل نفسك بعصير صحي محضّر في المنزل كل يوم.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحتل هذه العصارة مساحة صغيرة جدًا بفضل تصميمها الصغير الذي يبلغ نصف الحجم. يمكنك تركها على منضدة المطبخ أو تخزينها بسهولة تامة.
تسمح لك هذه العصارة لاستخدام كوبك الخاص (الارتفاع الأقصى 12 سم). ضعه مباشرة تحت الفتحة لتصبح جاهزًا للعصر.
يمكنك تحضير ما يصل إلى 1,5 لتر من العصير دفعة واحدة من دون الحاجة إلى إفراغ حاوية اللب.
صُمِّمَت عصارة Philips بحيث تكون سهلة التنظيف مع تقنية QuickClean. يُمكنك الآن تنظيفها في غضون دقيقة واحدة، بفضل حاوية اللب المضمّنة والأسطح الملساء.
عادةً ما يلتصق كثير من ألياف اللب في المصفاة، ما يُصعِّب عملية تنظيفها. بفضل تقنية QuickClean المبتكرة، تصبح كل أسطح المصفاة ناعمة، ما يُساعدك على إزالة الألياف باستخدام إسفنجة مطبخ عادية.
يتم جمع اللب في المكان الوحيد المخصص له: حاوية اللب في عصارة Philips. هذا يعني أنه لم تعد هناك حاجة إلى إزالة اللب من أجزاء أخرى مثل الغطاء. وبفضل تصميم الحاوية الدائري وأسطحها الملساء الخالية من الزوايا والشقوق، يسهل الوصول إلى اللب وتنظيف الحاوية.
استمتع بتجربة تحضير عصير تفاعلية حقيقة. فبفضل الغطاء وحاوية اللبّ الشفافين، يمكنك رؤية الفاكهة والخضار أثناء عصرها. كما يمكنك مباشرة رؤية متى تصبح الحاوية ممتلئة الأمر الذي يعني أن حان وقت إفراغها.
ستمنع ميزة منع التقطير العصارةَ من التقطر عند تنشيطها. يسهل تنظيف قمع منع التقطير، حيث إنه قابل للفك ومصنوع من مواد آمنة للغسل في غسالة الأطباق. فبخطوة واحدة بسيطة، يمكنك منع تقطر العصير والحفاظ على نظافة منضدة المطبخ.
يمكن غسل كافة القطع بغسالة الأطباق بأمان، للاستمتاع بعملية تنظيف أسرع وأسهل.
صُمِّمَت العصّارة بأشكال دائرية وأسطح ناعمة لتسهيل الشطف تحت الصنبور.
مواصفات التصميم
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
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