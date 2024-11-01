HR1836/00
الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
كل ما تتوقع الحصول عليه من عصارة، أي استخراج العصير وتنظيف بغضون دقيقة واحدة، بتصميم صغير يبلغ نصف الحجم ! *. دلّل نفسك بعصير صحي محضّر في المنزل كل يوم.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكنك تحضير ما يصل إلى 1,5 لتر من العصير دفعة واحدة من دون الحاجة إلى إفراغ حاوية اللب.
صُمِّمَت عصارة Philips بحيث تكون سهلة التنظيف مع تقنية QuickClean. يُمكنك الآن تنظيفها في غضون دقيقة واحدة، بفضل حاوية اللب المضمّنة والأسطح الملساء.
تسمح لك ميزة منع التقطير المدمجة بالتوقف بين كل جلسة عصر لإبقاء سطح المنضدة خالٍ من أي بقع. قم بتنشيط ميزة منع التقطير من خلال تدوير القمع بكل بساطة.
بفضل التصميم الدائري الخالي من الزوايا والشقوق، سيتم تجميع بقايا الطعام في حاوية اللبّ.
استمتع بتجربة عصر تفاعلية حقيقية. الغطاء وحاوية اللب شفافان، ما يتيح لك رؤية عملية عصر الفاكهة والخضراوات. يمكنك أيضًا رؤية امتلاء الحاوية مباشرةً، ومن ثَمَّ معرفة وقت إفراغها.
تحتل هذه العصارة مساحة صغيرة جدًا بفضل تصميمها الصغير الذي يبلغ نصف الحجم. يمكنك تركها على منضدة المطبخ أو تخزينها بسهولة تامة.
تسمح لك هذه العصارة لاستخدام كوبك الخاص (الارتفاع الأقصى 12 سم). ضعه مباشرة تحت الفتحة لتصبح جاهزًا للعصر.
عصر أقسى أنواع الفاكهة والخضار بفضل محرك بقوة 500 واط
يمكن غسل كافة القطع بغسالة الأطباق بأمان، للاستمتاع بعملية تنظيف أسرع وأسهل.
الملحقات
المواصفات التقنية
التصميم
الوزن والأبعاد
المواصفات العامّة
اللون الخارجي
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