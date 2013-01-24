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Avance Collection خلاط محمول باليد

HR1650/90
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    Avance Collection خلاط محمول باليد

    HR1650/90

    نتائج قصوى بجهدٍ أقل

    تتضمن الخفّاقة المحمولة باليد من Avance Collection مقبضًا عصريًا مصمّمًا ليناسب الإبهام، ويجمع بين محرك قوي ومتين والعديد من إعدادات السرعة (20 إعدادًا)، مما يوفر لك القوة والسرعة والثقة لتحقيق أفضل النتائج بأقل مجهود ممكن.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avance Collection خلاط محمول باليد

    نتائج قصوى بجهدٍ أقل

    تتضمن الخفّاقة المحمولة باليد من Avance Collection مقبضًا عصريًا مصمّمًا ليناسب الإبهام، ويجمع بين محرك قوي ومتين والعديد من إعدادات السرعة (20 إعدادًا)، مما يوفر لك القوة والسرعة والثقة لتحقيق أفضل النتائج بأقل مجهود ممكن.

    نتائج قصوى بجهدٍ أقل

    تتضمن الخفّاقة المحمولة باليد من Avance Collection مقبضًا عصريًا مصمّمًا ليناسب الإبهام، ويجمع بين محرك قوي ومتين والعديد من إعدادات السرعة (20 إعدادًا)، مما يوفر لك القوة والسرعة والثقة لتحقيق أفضل النتائج بأقل مجهود ممكن.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avance Collection خلاط محمول باليد

    نتائج قصوى بجهدٍ أقل

    تتضمن الخفّاقة المحمولة باليد من Avance Collection مقبضًا عصريًا مصمّمًا ليناسب الإبهام، ويجمع بين محرك قوي ومتين والعديد من إعدادات السرعة (20 إعدادًا)، مما يوفر لك القوة والسرعة والثقة لتحقيق أفضل النتائج بأقل مجهود ممكن.

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      مقبض عصري مصمّم ليتلاءم مع الإبهام لسهولة الاستخدام

      • 600 واط
      • خلاط عمودي معدني
      • دورق
      مسكة مصمّمة لتتلاءم مع الإبهام

      مسكة مصمّمة لتتلاءم مع الإبهام

      مقبض مصمّم ليتلاءم مع الإبهام مع مفاتيح كهربائية كبيرة.

      تحرير بزر واحد

      تحرير بزر واحد

      تحرير بزر واحد للتجميع والفك بسهولة.

      20 إعداد للسرعة

      20 إعداد للسرعة

      20 مستوى للسرعة للحصول على أداء مثالي.

      زر السرعة القصوى فائق القوة

      زر السرعة القصوى فائق القوة

      تشتمل الخفّاقة المحمولة باليد من Philips على زر سرعة قصوى فائق القوة لأقسى المكونات.

      حاجبة الشفرة لمنع الطرطشة

      حاجبة الشفرة لمنع الطرطشة

      لا طرطشة أو فوضى أثناء الخفق.

      كأس سعة 1 لتر مع غطاء لحفظ الحساء أو الطعام المهروس أو المخفوق

      كأس سعة 1 لتر مع غطاء لحفظ الحساء أو الطعام المهروس أو المخفوق

      غطاء الحماية لحماية سكين الخلط عند حفظه

      غطاء الحماية لحماية سكين الخلط عند حفظه

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        عمود مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        فولتية
        220-240 V
        الطاقة
        600 W
        اللون المتوفر/الألوان المتوفرة
        أسود حبري
        مادة الغطاء
        فولاذ لا يصدأ وبولي بروبيلين
        دوارق للمواد
        SAN
        دورق
        نعم
        وظيفة السرعة القصوى
        نعم
        السرعات
        20 سرعة
        عمود قابل للفك
        نعم
        غطاء للحماية
        نعم
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ

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