وعاء ProMix سعة لتر واحد لعملية خلط وخفق مثالية

يأتي الخلاط المحمول باليد مزوّدًا بوعاء على شكل مثلث بسعة لتر واحد. ويتميّز وعاء الخلاط المحمول بقمع ونظام قياسات مفيدَين. بالإضافة إلى ذلك، يسمح الشكل المثلث الفريد الذي يتميّز به الوعاء بحمله بسهولة، ويعمد إلى إنشاء دفق دوّامي يسحب المكونات نحو أسفل الوعاء حيث يتوفر هيكل الخلاط العمودي ProMix، وذلك للحصول على عملية خلط وخفق مثالية.