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Avance Collection

خلاط محمول باليد

HR1643/01
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به
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    Avance Collection خلاط محمول باليد

    HR1643/01
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به

    خلاط محمول باليد وقوي من Philips مع محرك بقوة 600 واط وتقنية الخلط Promix وزر SpeedTouch لتحكم سهل: كلما ضغطت بقوة أكبر، ازدادت قوة الخلط. بفضل هذا الخلاط المحمول باليد يمكنك تحضير الطعام الطازج على طريقتك الخاصة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avance Collection خلاط محمول باليد

    خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به

    خلاط محمول باليد وقوي من Philips مع محرك بقوة 600 واط وتقنية الخلط Promix وزر SpeedTouch لتحكم سهل: كلما ضغطت بقوة أكبر، ازدادت قوة الخلط. بفضل هذا الخلاط المحمول باليد يمكنك تحضير الطعام الطازج على طريقتك الخاصة. إكتشف كلّ المميزات

    خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به

    خلاط محمول باليد وقوي من Philips مع محرك بقوة 600 واط وتقنية الخلط Promix وزر SpeedTouch لتحكم سهل: كلما ضغطت بقوة أكبر، ازدادت قوة الخلط. بفضل هذا الخلاط المحمول باليد يمكنك تحضير الطعام الطازج على طريقتك الخاصة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avance Collection خلاط محمول باليد

    خلاط محمول باليد قوي ويسهل التحكم به

    خلاط محمول باليد وقوي من Philips مع محرك بقوة 600 واط وتقنية الخلط Promix وزر SpeedTouch لتحكم سهل: كلما ضغطت بقوة أكبر، ازدادت قوة الخلط. بفضل هذا الخلاط المحمول باليد يمكنك تحضير الطعام الطازج على طريقتك الخاصة. إكتشف كلّ المميزات

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      تحضير مجموعة متنوعة من الطعام على طريقتك مع SpeedTouch

      • خلاط عمودي معدني وPromix بقوة 700 واط
      • سرعات متغيرة وعالية
      • مفرمة حجم XL، وخفاقة مع وعاء سعة 1 لتر
      عملية تحضير طعام وأداء خلط مثاليان

      عملية تحضير طعام وأداء خلط مثاليان

      بالتعاون مع جامعة شتوتغارت المتميزة، تم تطوير ProMix من Philips وهي تقنية فريدة ومتقدمة تستخدم شكلاً مثلثًا معيّنًا لتحضير الطعام بطريقة مثالية وللحصول على أعلى مستوى من الأداء بهدف الخلط بشكل سريع ومتناسق.

      مفرمة حجم XL لفرم البصل واللحوم والمكسرات والجبنة والشوكولاتة

      مفرمة حجم XL لفرم البصل واللحوم والمكسرات والجبنة والشوكولاتة

      يتميّز الخلاط المحمول باليد Philips بملحق المفرمة حجم XL‏ (1000 مل) لفرم كميات كبيرة من اللحوم والأعشاب والمكسرات والجبنة والشوكولاته والبصل في ثوانٍ.

      ملحق الخفاقة لتحضير القشدة المخفوقة والمايونيز والمزيد غير ذلك

      ملحق الخفاقة لتحضير القشدة المخفوقة والمايونيز والمزيد غير ذلك

      يأتي الخلاط المحمول باليد من Philips مزوّدًا بملحق واحد للخفاقة لتحضير القشدة المخفوقة والمايونيز وعجينة البانكيك والمزيد غيرها، مما يجعل الخلاط المحمول باليد متعدد الوظائف والاستخدامات.

      ضمان لمدة سنتين

      ضمان لمدة سنتين

      مع ضمان عالمي لمدة سنتين.

      حاجب الشفرة لمنع الطرطشة يتميّز بشكل متموج وفريد

      حاجب الشفرة لمنع الطرطشة يتميّز بشكل متموج وفريد

      تتميّز الجهة السفلية من الخلاط المحمول باليد بشكل متموج وفريد للمنع الطرطشة والفوضى أثناء الخلط.

      مقبض بتصميم مريح لإمكانية الحمل بسهولة وأمان

      مقبض بتصميم مريح لإمكانية الحمل بسهولة وأمان

      مقبض بتصميم مريح وملمس ناعم مصمم لإمكانية الحمل بسهولة وأمان، ما يسمح بإمساك مقبض الخلاط اليدوي والتحكم به بكل سهولة أثناء الاستخدام.

      نظام تحرير بكبسة زر واحدة لعملية تركيب سهلة

      نظام تحرير بكبسة زر واحدة لعملية تركيب سهلة

      يمكنك تركيب مقبض الخلاط وكل الملحقات وفكّها بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة باستخدام إصبع واحد فقط.

      تقنية SpeedTouch لتعيين السرعة المناسبة بكل سهولة

      تقنية SpeedTouch لتعيين السرعة المناسبة بكل سهولة

      إعداد سهل لتغيير السرعة ووظيفة turbo boost يمكن تشغيلها بزر واحد، للحصول على طاقة أكبر أثناء العصر. ابدأ بسرعة بطيئة لتفادي الطرطشة وزد السرعة شيئًا فشيئًا حتى تبلغ السرعة المطلوبة لكل استخدام ولكل نوع من أنواع المكونات. حضّر كل وصفاتك المفضلة بكبسة زر.

      وعاء ProMix سعة لتر واحد لعملية خلط وخفق مثالية

      وعاء ProMix سعة لتر واحد لعملية خلط وخفق مثالية

      يأتي الخلاط المحمول باليد مزوّدًا بوعاء على شكل مثلث بسعة لتر واحد. ويتميّز وعاء الخلاط المحمول بقمع ونظام قياسات مفيدَين. بالإضافة إلى ذلك، يسمح الشكل المثلث الفريد الذي يتميّز به الوعاء بحمله بسهولة، ويعمد إلى إنشاء دفق دوّامي يسحب المكونات نحو أسفل الوعاء حيث يتوفر هيكل الخلاط العمودي ProMix، وذلك للحصول على عملية خلط وخفق مثالية.

      خلاط محمول باليد مع محرك بقوة 700 واط لأفضل نتائج الخلط

      خلاط محمول باليد مع محرك بقوة 700 واط لأفضل نتائج الخلط

      يتميّز هذا الخلاط المحمول باليد من Philips بمحرك فعال وموثوق به بقوة 700 واط، لخلط أي مكوّن تقريبًا وللحصول على نتائج ناعمة. كذلك، يمكن استخدام مجموعة متنوعة من الملحقات مع هذا الخلاط المحمول باليد بفضل طاقة محركه القوية.

      سكين للخلط من الفولاذ المقاوم للصدأ والمقوّى

      يأتي هذا الخلاط المحمول باليد من Philips مزوّدًا بسكين خلط من الفولاذ المقاوم للصدأ والمقوّى. وقد تم تحسين شكل السكين إلى أقصى حد لتوفير أفضل نتائج خلط مع عمود الخلط وتقنية ProMix بالشكل المثلث. بالإضافة إلى ذلك، إنه آمن على المأكولات ولا يتصدأ.

      المواصفات التقنية

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الملحقات

        مضمنة
        • خلط
        • مفرمة حجم XL مع شفرتين
        • دورق
        اللون
        أبيض
        الطاقة
        700 W
        التردد
        50/60 Hz
        فولتية
        220-240 V
        سعة الكأس
        1 لتر
        ميزات المنتج
        • عمود قابل للفك
        • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • وظيفة السرعة القصوى
        • سرعات متعددة
        طول سلك الطاقة
        1.2 m
        سعة المفرمة بحجم XL
        1000 ml

      • اللمسات النهائية

        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        مادة الملحقات
        بلاستيك SAN
        مادة المقبض
        معدنية
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك ABS

      • الاستدامة

        التّعبئة
        90% من المواد المعاد تدويرها&lt;
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

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