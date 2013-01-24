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Daily Collection

خلاط محمول باليد

HR1600/00
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
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    Daily Collection خلاط محمول باليد

    HR1600/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة

    تجمع الخفّاقة التي تحمل باليد Daily Collection من Philips بين قدرة 550 واط وأداة خفق مصممة بشكل فريد. الأمر الذي يخوّلك الحصول على نتيجة رائعة عند تحضير الحساء والأطعمة المهروسة والمخفوقات. لم يكن تحضير الطعام الصحي يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection خلاط محمول باليد

    تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة

    تجمع الخفّاقة التي تحمل باليد Daily Collection من Philips بين قدرة 550 واط وأداة خفق مصممة بشكل فريد. الأمر الذي يخوّلك الحصول على نتيجة رائعة عند تحضير الحساء والأطعمة المهروسة والمخفوقات. لم يكن تحضير الطعام الصحي يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة

    تجمع الخفّاقة التي تحمل باليد Daily Collection من Philips بين قدرة 550 واط وأداة خفق مصممة بشكل فريد. الأمر الذي يخوّلك الحصول على نتيجة رائعة عند تحضير الحساء والأطعمة المهروسة والمخفوقات. لم يكن تحضير الطعام الصحي يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection خلاط محمول باليد

    تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة

    تجمع الخفّاقة التي تحمل باليد Daily Collection من Philips بين قدرة 550 واط وأداة خفق مصممة بشكل فريد. الأمر الذي يخوّلك الحصول على نتيجة رائعة عند تحضير الحساء والأطعمة المهروسة والمخفوقات. لم يكن تحضير الطعام الصحي يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

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      تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة

      لتحضير حساء وأطعمة مهروسة ومخفوقات مخلوطة بطريقة مثالية

      • قوة 550 واط مع مقبض بلاستيكي
      • ProMix
      • سرعة واحدة
      عملية تحضير طعام وأداء خلط مثاليان

      عملية تحضير طعام وأداء خلط مثاليان

      بالتعاون مع جامعة شتوتغارت المتميزة، تم تطوير ProMix من Philips وهي تقنية فريدة ومتقدمة تستخدم شكلاً مثلثًا معيّنًا لتحضير الطعام بطريقة مثالية وللحصول على أعلى مستوى من الأداء بهدف الخلط بشكل سريع ومتناسق.

      نظام تحرير بكبستَي زر لإزالة دورق الخلط بسهولة

      نظام تحرير بكبستَي زر لإزالة دورق الخلط بسهولة

      بات من السهل إزالة دورق الخلط لتنظيفه، وذلك بفضل نظام التحرير بكبسَتي زر الذي يتميّز به خلاط Philips المحمول باليد.

      مفتاح واحد

      مفتاح واحد

      مفتاح واحد لاستخدام سهل.

      مسكة رفيعة مصمّمة لتتلاءم مع أي يد

      مسكة رفيعة مصمّمة لتتلاءم مع أي يد

      يتمتع الخلاط اليدوي Daily Collection بمسكة رفيعة ليتلاءم مع أي يد.

      محرك قوي بقدرة 550 واط

      محرك قوي بقدرة 550 واط

      محرك قوي بقدرة 550 واط لخلط المكونات الأكثر صلابة

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        1.25 m
        فولتية
        220‏-‏240 فولت V
        التردد
        50/60 Hz
        اللون (الألوان)
        باللون الأبيض
        الطاقة
        550 W
        إعداد السرعة
        1
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        مادة الكأس
        SAN
        دورق
        0.5 لتر
        عمود قابل للفك
        بزرين
        مادة المقبض
        بلاستيك
        مادة الغطاء
        PP ومطاط

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