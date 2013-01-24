الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

خلاطات بقاعدة

HR1565/41
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
    -{discount-value}

    خلاطات بقاعدة

    HR1565/41

    تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة

    أصبح تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة المنزلية لكل العائلة أسهل من أي وقت مضى. فسيقوم هذا الخلاط من Philips بقاعدة ووعاء ومحرك بقوة 400 واط بالعمل الشاق، لتحضير الخلطات المثالية في دقائق معدودة. إنه حقًا مساعدك في المطبخ الذي يغنيك عن استخدام يديك.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    خلاطات بقاعدة

    تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة

    أصبح تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة المنزلية لكل العائلة أسهل من أي وقت مضى. فسيقوم هذا الخلاط من Philips بقاعدة ووعاء ومحرك بقوة 400 واط بالعمل الشاق، لتحضير الخلطات المثالية في دقائق معدودة. إنه حقًا مساعدك في المطبخ الذي يغنيك عن استخدام يديك.

    تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة

    أصبح تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة المنزلية لكل العائلة أسهل من أي وقت مضى. فسيقوم هذا الخلاط من Philips بقاعدة ووعاء ومحرك بقوة 400 واط بالعمل الشاق، لتحضير الخلطات المثالية في دقائق معدودة. إنه حقًا مساعدك في المطبخ الذي يغنيك عن استخدام يديك.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    خلاطات بقاعدة

    تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة

    أصبح تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة المنزلية لكل العائلة أسهل من أي وقت مضى. فسيقوم هذا الخلاط من Philips بقاعدة ووعاء ومحرك بقوة 400 واط بالعمل الشاق، لتحضير الخلطات المثالية في دقائق معدودة. إنه حقًا مساعدك في المطبخ الذي يغنيك عن استخدام يديك.

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل خلاط

      تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة

      خلاط بوعاء دوار

      • 400 واط
      • آلات خفق من الفولاذ المقاوم للصدأ
      • أدوات خفق العجين مع وعاء دوار سعة 3 لتر
      سرعات متعددة ووظيفة السرعة العالية

      سرعات متعددة ووظيفة السرعة العالية

      سرعات متعددة ووظيفة السرعة العالية لنتائج مثالية.

      محرك فعال بقوة 400 واط

      محرك فعال بقوة 400 واط

      محرك قوي بقدرة 350 واط لمعالجة أنواع مختلفة من المكونات.

      خفاقات وأدوات العجين مضمّنة

      خفاقات وأدوات العجين مضمّنة

      خفاقتان من الفولاذ الذي لا يصدأ وأدوات للعجين لخلاط Philips لتخفق/تخلط كافة وصفاتك وتعجنها بامتياز.

      مشبك مخزن لسلك الطاقة

      مشبك مخزن لسلك الطاقة

      مشبك مخزن لسلك الطاقة للحفاظ على مطبخك مرتبًا.

      مبسط مفيد

      مبسط مفيد

      بوعاء دوار سعة 3 لتر

      بوعاء دوار سعة 3 لتر

      قاعدة خلاط

      قاعدة خلاط

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        السرعات
        3
        التردد
        50/60 Hz
        اللون (الألوان)
        باللون الأبيض
        مشبك مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        فولتية
        230-240 V
        خفاقات
        نعم
        وظيفة السرعة القصوى
        نعم
        مادة الغطاء
        ABS
        خفاقة مواد/أدوات للعجين
        فولاذ مقاوم للصدأ
        طول سلك الطاقة
        1,10 m
        الطاقة
        400 W
        أدوات للعجين
        نعم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند