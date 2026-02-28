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  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة

تم إيقافه

خلاطات بقاعدة

HR1565/40

تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة

أصبح تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة المنزلية لكل العائلة أسهل من أي وقت مضى. فسيقوم هذا الخلاط من Philips بقاعدة ووعاء ومحرك بقوة 400 واط بالعمل الشاق، لتحضير الخلطات المثالية في دقائق معدودة. إنه حقًا مساعدك في المطبخ الذي يغنيك عن استخدام يديك.

عرض جميع المزايا

خلاط بوعاء دوار

تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة

  • 400 واط

  • آلات خفق من الفولاذ المقاوم للصدأ

  • أدوات خفق العجين مع وعاء دوار سعة 3 لتر

سرعات متعددة ووظيفة السرعة القصوى

سرعات متعددة ووظيفة السرعة القصوى

سرعات متعددة ووظيفة السرعة القصوى للحصول على نتائج مثالية.

محرك فعال بقوة 400 واط

محرك فعال بقوة 400 واط

محرك قوي بقدرة 350 واط لمعالجة أنواع مختلفة من المكونات.

بوعاء دوار سعة 3 لتر

بوعاء دوار سعة 3 لتر

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.