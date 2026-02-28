ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HR1560/41
تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
يساعدك خلاط Philips على تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة المنزلية لكل العائلة. فهو مزوّد بمحرك بقوة 400 واط، وثلاث إعدادات سرعة وخفاقات متنوعة وأدوات خفق العجين، ما يسهّل تحضير أصعب أنواع العجين.
400 واط
آلات خفق من الفولاذ المقاوم للصدأ
أدوات للعجين
سرعات متعددة ووظيفة السرعة القصوى للحصول على نتائج مثالية.
محرك قوي بقدرة 350 واط لمعالجة أنواع مختلفة من المكونات.
أداتا خفق وخفاقتا عجين من الفولاذ المقاوم للصدأ لخلاط Philips لتتمكن من الخفق/المزج والعجن وتحضير الوصفات بطريقة مثالية.
المراجعات