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Daily Collection خلاط

HR1459/00
  • تخفق وتخلط بامتياز تخفق وتخلط بامتياز تخفق وتخلط بامتياز
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    Daily Collection خلاط

    HR1459/00

    تخفق وتخلط بامتياز

    يمنحك هذا الخلاط من Philips المزوّد بمحرك بقوة 300 واط نتائج مثالية مع أقل مجهود ممكن عند العجن أو الخلط أو الخفق. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بإمكانية تحكم إضافية بفضل الإعدادات الخمسة للسرعة التي تناسب كافة وصفاتك.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection خلاط

    تخفق وتخلط بامتياز

    يمنحك هذا الخلاط من Philips المزوّد بمحرك بقوة 300 واط نتائج مثالية مع أقل مجهود ممكن عند العجن أو الخلط أو الخفق. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بإمكانية تحكم إضافية بفضل الإعدادات الخمسة للسرعة التي تناسب كافة وصفاتك.

    تخفق وتخلط بامتياز

    يمنحك هذا الخلاط من Philips المزوّد بمحرك بقوة 300 واط نتائج مثالية مع أقل مجهود ممكن عند العجن أو الخلط أو الخفق. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بإمكانية تحكم إضافية بفضل الإعدادات الخمسة للسرعة التي تناسب كافة وصفاتك.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection خلاط

    تخفق وتخلط بامتياز

    يمنحك هذا الخلاط من Philips المزوّد بمحرك بقوة 300 واط نتائج مثالية مع أقل مجهود ممكن عند العجن أو الخلط أو الخفق. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بإمكانية تحكم إضافية بفضل الإعدادات الخمسة للسرعة التي تناسب كافة وصفاتك.

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      • 300 واط
      • 5 إعدادات للسرعة
      • آلة خفق
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      مشبك لسلك الطاقة للف السلك وتخزينه بشكل مرتب

      مشبك للف السلك وتخزينه بعد الاستخدام

      المواصفات التقنية

      • الملحقات المضمّنة

        آلات خفق من الفولاذ الذي لا يصدأ
        نعم
        إعداد السرعة
        5 إعدادات للسرعة وإعداد للسرعة القصوى
        فولتية
        220-240 V
        السرعات
        5 إعدادات للسرعة وإعداد للسرعة القصوى
        اللون (الألوان)
        باللون الأبيض
        مشبك مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        مادة الغطاء
        ABS
        أدوات خفق العجين من الفولاذ الذي لا يصدأ
        نعم
        خفاقة مواد/أدوات للعجين
        فولاذ مقاوم للصدأ
        الطاقة
        300 W

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