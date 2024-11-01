تخفق وتخلط بامتياز

يمنحك هذا الخلاط من Philips المزوّد بمحرك بقوة 300 واط نتائج مثالية مع أقل مجهود ممكن عند العجن أو الخلط أو الخفق. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بإمكانية تحكم إضافية بفضل الإعدادات الخمسة للسرعة التي تناسب كافة وصفاتك.