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  • استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ

    Daily Collection خلاط محمول باليد

    HR1361/00

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ

    تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 600 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة وإعدادات سرعة متعددة مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة بمجرد ثوانٍ. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection خلاط محمول باليد

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    استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ

    خلاط مع شفرة ثنائية العمل

    • 600 واط
    • بمقبض بلاستيكي
    • دورق
    محرّك قوي بقوة 600 واط

    محرّك قوي بقوة 600 واط

    لخلط الطعام في ثوانٍ.

    شفرة بوظيفة مزدوجة

    شفرة بوظيفة مزدوجة

    شفرة بوظيفة مزدوجة للخفاقة التي تحمل باليد من Philips للتقطيع أفقيًا وعموديًا.

    لأقسى المكونات.

    لأقسى المكونات.

    تشتمل الخفّاقة المحمولة باليد من Philips على زر سرعة قصوى فائق القوة لأقسى المكونات.

    حاجبة الشفرة لمنع الطرطشة

    حاجبة الشفرة لمنع الطرطشة

    لا طرطشة أو فوضى أثناء الخفق.

    مسكة وأزرار ناعمة الملمس

    يوفر المقبض والأزرار الناعمة الملمس الراحة أثناء استخدام المنتج.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      مادة الغطاء
      PP ومطاط
      اللون (الألوان)
      أبيض ولافندر
      دوارق للمواد
      SAN
      مادة المقبض
      بلاستيك
      مادة الشفرة
      فولاذ مقاوم للصدأ

    • الملحقات

      كأس مع غطاء
      0.5  l

    • المواصفات التقنية

      طول سلك الطاقة
      1.3  m
      الطاقة
      600  W
      الفولتية
      220-240  V
      التردد
      50/60  Hz

    • المواصفات العامّة

      السرعات
      2 (مع السرعة العالية)

    Badge-D2C

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