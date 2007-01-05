HR1361/00
استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ
تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 600 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة وإعدادات سرعة متعددة مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة بمجرد ثوانٍ. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لخلط الطعام في ثوانٍ.
شفرة بوظيفة مزدوجة للخفاقة التي تحمل باليد من Philips للتقطيع أفقيًا وعموديًا.
تشتمل الخفّاقة المحمولة باليد من Philips على زر سرعة قصوى فائق القوة لأقسى المكونات.
لا طرطشة أو فوضى أثناء الخفق.
يوفر المقبض والأزرار الناعمة الملمس الراحة أثناء استخدام المنتج.
مواصفات التصميم
الملحقات
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
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